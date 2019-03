Estos son los cuatro posibles escenarios que le quedan al 'brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, regresa este viernes a Londres, tras obtener un aplazamiento (hasta el 22 de mayo, no hasta junio como había pedido) condicional del Brexit en Bruselas, prometiendo que hará "todos los esfuerzos" posibles para que el Parlamento apruebe su controvertido acuerdo de divorcio con la UE.



"Volveré al Reino Unido y trabajaré arduamente para construir el apoyo necesario para que el acuerdo sea aprobado", prometió la líder conservadora después de que los líderes de los otros 27 países aceptaron modificar el calendario de salida, programado desde un principio para el 29 de marzo. Estos son los posibles desenlaces de la salida británica de la Unión Europea:

Brexit con acuerdo el 22 de mayo

La decisión de los líderes de los otros 27 países europeos de aceptar un aplazamiento del Brexit del 29 de marzo al 22 de mayo implica que los diputados británicos adopten el Tratado de Retirada negociado por la primera ministra británica, Theresa May, con Bruselas.



La Cámara de los Comunes ya rechazó este texto por aplastantes mayorías dos veces, el 15 de enero y el 12 de marzo. La tercera votación debe tener lugar la próxima semana, en una fecha aún por determinar.



Si se aprueba el acuerdo, Reino Unido abandonará la Unión Europea el 22 de mayo de forma ordenada y con un periodo de transición hasta finales de 2020 que podría incluso ser ampliado hasta 2022.

Brexit sin acuerdo después del 12 de abril

Si el Parlamento vuelve a rechazar el Tratado de Retirada, Londres tiene hasta el 12 de abril -fecha límite para presentar candidatos a las elecciones europeas de mayo- para encontrar una solución alternativa.



De lo contrario, Reino Unido abandonará la UE sin acuerdo el 12 de abril o en una fecha posterior. De la noche a la mañana, el país pondría bruscamente fin a 46 años de integración europea, saliendo del mercado único y de la unión aduanera sin periodo de transición, un escenario que preocupa profundamente a las empresas británicas.



Las autoridades británicas y las de los otros países europeos intensificaron en los últimos meses los preparativos de cara a esta temida situación, que tendría graves consecuencias económicas para ambas partes.

Largo aplazamiento del 'brexit'

Si el Tratado de Retirada es rechazado y Reino Unido presenta antes del 12 de abril una propuesta alternativa para evitar un 'brexit' sin acuerdo, seguramente habría que organizar una cumbre europea de emergencia.



Si los 27 aceptan la propuesta británica, el Brexit podría verse aplazado entonces a una fecha indeterminada. Esto implicaría que Reino Unido participe en las elecciones europeas de mayo para designar a sus nuevos eurodiputados.



La Comisión Europea advirtió que un largo aplazamiento debería ir como mínimo hasta finales de 2019, pero se ha llegado a hablar de un año o incluso dos. Entre las alternativas posibles: cambio de primer ministro, elecciones legislativas anticipadas, segundo referéndum sobre el 'brexit' o nuevos términos de negociación con la Unión Europea como, por ejemplo, un 'brexit' suave que mantenga al país dentro de la unión aduanera. "Como primera ministra, no estoy dispuesta a aplazar el 'brexit' más allá del 30 de junio", afirmó May este miércoles, dando a entender que podrá dimitir en caso de un largo aplazamiento.

Los defensores de la U. Europea parecen cada vez más acorralados frente a movimientos populistas que pescan en río revuelto. Foto: Tolga Akmen / AFP

Se anula el Brexit

Es actualmente el escenario menos probable, ya que Theresa May se opone a él categóricamente. Pero en el ambiente de incertidumbre que reina en el país no se puede excluir.



Una petición lanzada en línea para anular el Brexit y permanecer dentro de la UE había superado los tres millones de firmas el miércoles a primera hora de la tarde y seguía sumando.



La Corte de Justicia de la Unión Europea afirmó hace unos meses que Reino Unido puede renunciar a salir del bloque unilateralmente sin necesidad del aval de los otros países miembros.



Esta decisión "no es factible políticamente" sin organizar nuevas elecciones o un segundo referéndum que decida contra el Brexit, explicó el lord independiente John Kerr. "Habría que volver ante los electores para disponer del poder de actuar de forma diferente a lo que reclamaron" en el referéndum de 2016, declaró a la BBC.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP