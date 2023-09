La Asamblea Nacional armenia debatirá el próximo 3 de octubre la ratificación del Estatuto de Roma, un tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió en marzo pasado una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por supuestos crímenes de guerra.



El correspondiente documento fue incluido en la agenda de la sesión parlamentaria, aunque de momento se desconoce la fecha exacta de su posible aprobación, informó a EFE una fuente parlamentaria.



El Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento unicameral dio este jueves el visto bueno a este proyecto de ley, pese al rechazo de Rusia.



Su aprobación permitiría por un lado a Ereván presentar demandas contra de Azerbaiyán, al que acusa de crímenes de guerra en la región de Nagorno Karabaj poblada por armenios pero perteneciente a ese país.



El presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: EFE

Sin embargo, también obligaría a Armenia a acatar sentencias de la CPI como la emitida el pasado 17 de marzo, al ordenar la detención del jefe del Kremlin.



La posible ratificación del Estatuto de Roma por parte de Ereván agravaría aún más sus relaciones con Moscú, al que el primer ministro armenio, Nikol Pashinán, acusó de abandonar a su suerte a Armenia ante la amenaza azerbaiyana.



Según el diputado armenio Eguishé Kirakosián, miembro del Comité de Asuntos Jurídicos, Ereván tiene previsto reconocer retroactivamente la jurisdicción de la CPI a partir del 10 de mayo de 2021, fecha que vinculó a "la agresión de Azerbaiyán contra Armenia y los graves crímenes de guerra".



Kirakosián reconoció que esto ha generado malestar en Rusia y señaló que Ereván propuso a Moscú "la firma de un acuerdo bilateral respecto a la aplicación del Estatuto de Roma, en base al cual las partes se comprometen a ofrecer garantías mutuas respecto a los asuntos de mayor preocupación".



El pasado 24 de marzo el Tribunal Constitucional de Armenia dictaminó que los compromisos que la república debería de asumir en caso de adherirse al Estatuto de Roma se deben corresponder con la legislación del país, lo cual permitiría a Ereván ratificarlo.



Pashinián ha señalado que esta decisión no está dirigida contra Rusia, sino que busca garantizar la seguridad armenia.

La CPI es una organización intergubernamental con sede en La Haya, Países Bajos. Foto: iStock

"Esta decisión es nuestro derecho soberano. La decisión sobre la ratificación la tomamos en diciembre de 2022 cuando para todos era evidente que los instrumentos de la (alianza postsoviética) Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la asociación estratégica entre Armenia y Rusia no son suficientes para garantizar nuestra seguridad", aseveró.



Rusia afirmó este jueves que sería "muy hostil" por parte de Armenia ratificar el Estatuto de Roma. "Estas decisiones para nosotros son muy hostiles", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria al ser preguntado por la decisión del Parlamento armenio.



Agregó que en Armenia saben perfectamente que Rusia no es firmante del Estatuto y conocen la decisión, "difícil de entender", (de la CPI) de dictar en marzo pasado una orden de arresto contra el jefe del Kremlin.

Confiamos en que semejantes decisiones (la ratificación) no influyan negativamente en nuestras relaciones bilaterales (con Armenia). FACEBOOK

TWITTER

"Confiamos en que semejantes decisiones (la ratificación) no influyan negativamente en nuestras relaciones bilaterales (con Armenia), porque se trata de un estatuto del que no somos participantes ni reconocemos", dijo Peskov.



Preguntado acerca de si Putin planea próximamente un viaje a Armenia, el portavoz contestó: "No".



El presidente ruso se abstuvo de asistir a la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) celebrada en Sudáfrica en agosto pasado después de que la Justicia sudafricana anunciará que ejecutaría la orden de arresto de la CPI.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE