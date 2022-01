Diplomáticos estadounidenses y rusos se reunirán mañana en Ginebra para intentar rebajar la tensión en torno a Ucrania. Washington acusa a Rusia de amontonar a más de 100.000 hombres a pocas decenas de kilómetros de la frontera de Ucrania con la intención de lanzar una invasión militar. Moscú niega tener intención belicosa alguna y asegura que su despliegue no es tan importante y que además solo lo hace como medida de disuasión ante lo que considera “provocaciones” por parte de Ucrania. Inclusive, la diplomacia rusa aseguró que 10.000 soldados que hacían maniobras militares cerca de Ucrania ya regresaron a sus cuarteles.

Pese a que ambas partes se muestran dispuestas a recurrir a la vía diplomática para resolver las tensiones, las peticiones de ambas partes parecen difíciles de conciliar. Moscú exige que Estados Unidos y la Otán firmen una serie de compromisos que significarían que Ucrania caiga definitivamente en la esfera de influencia rusa y que la Europa del este que ingresó en la Otán a finales de los años 90 y en la Unión Europea en 2004 quedaría fuera del paraguas de la Alianza Atlántica.



Para aceptar lo que pide el presidente ruso, Vladimir Putin, la Otán debería comprometerse a no adherir nunca a Ucrania (ni a Georgia) y a retirar hombres y armas de todos los países de Europa del este que se integraron a ella a partir de 1997: Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania.



Agnieszka Nimark, investigadora del Reppy Institute for Peace and Conflict Studies de la Universidad de Cornell y del Cidob de Barcelona, considera, en declaraciones a EL TIEMPO, que “las exigencias de Putin para garantizarse que Ucrania nunca será miembro de la Otán, sumado a sus intenciones de que la organización retire tropas y material de los países de Europa oriental que se unieron a la Alianza desde 1997, son inaceptables tanto para la propia Otán como para Estados Unidos”.



Nimark explica que esas exigencias “no pueden aceptarse por principio (la Otán tiene que defender las decisiones soberanas de sus Estados miembros en cuanto a asuntos de seguridad y defensa y el derecho de Ucrania de pedir su ingreso) y porque Rusia las plantea imponiendo un ultimátum por la fuerza al prepararse militarmente cerca de las fronteras de Ucrania y amenazar con una invasión”.



El jefe de la Otán consideró el viernes que el despliegue militar de Rusia en la frontera con Ucrania plantea un riesgo “real” de conflicto y que la Alianza Atlántica debe prepararse a un fracaso de las gestiones diplomáticas. “El riesgo de conflicto es real. Las acciones agresivas de Rusia socavan seriamente la seguridad en Europa”, advirtió el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, tras una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de la organización.



Así las cosas, las posturas están tan diametralmente lejanas que la reunión en Ginebra de mañana tendrá un segundo capítulo dos días después cuando el miércoles se reúnan en Bruselas altos mandos de la Otán y diplomáticos rusos. Al día siguiente, el jueves 13, el encuentro será en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Osce, un organismo puesto en marcha al final de la Guerra Fría y que funciona como generador de confianza en materia de defensa y seguridad en el Viejo Continente.



Los diplomáticos estadounidenses y rusos también discutirán en Ginebra sobre tratados de control de armamento nuclear, un asunto en el que los acuerdos podrían ser más sencillos aunque las dos potencias miran de reojo a una China que no está atada por ningún acuerdo de control de armamentos pero que anuncia que procede a modernizar sus arsenales nucleares. Las conversaciones entre la Otán y Rusia y las que se celebrarán en el marco de la Osce tratarán únicamente sobre Ucrania.



El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, dijo que “no habrá negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania”.



Además, Rusia busca en Ginebra un compromiso que Estados Unidos no quiere aceptar, que la Otán retire la invitación que hizo en 2008 a Ucrania para que algún día ingrese en la Alianza Atlántica. Y si Washington nunca dio los pasos necesarios para aceptar en el club militar noroccidental a Ucrania la idea tampoco es del gusto de los gobiernos europeos.

Desde la perspectiva de Nimark, la Otán debe tener en cuenta las preocupaciones de seguridad rusas: “La ayuda militar a Ucrania, especialmente si hubiera planes para proveer a Kiev con sistemas de defensa antimisiles, pueden tener serias consecuencias no solo para la integridad territorial de Ucrania sino también para la situación de seguridad en Europa. Después de una destrucción gradual de la arquitectura de control de armas entre Estados Unidos y Rusia, Europa está ahora en una posición muy vulnerable y puede tener que enfrentarse pronto no solo a un conflicto convencional en Ucrania sino a una crisis de misiles nucleares”.

Los ucranianos no estarán sentados en la mesa en que se discute su futuro, pero Washington repite que defenderá sus derechos. Según la Casa Blanca, “nada de lo que afecta a nuestros aliados y socios será negociado sin nuestros aliados y socios, entre ellos Ucrania”.



La reunión de mañana, que liderarán el ruso Sergei Riabkov y la estadounidense Wendy Sherman, no será un camino de rosas y a ella los diplomáticos llegarán con la cabeza ya recalentada. Durante una llamada telefónica organizada el 2 de enero, el presidente Joe Biden prometió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, que Estados Unidos “respondería enérgicamente” si Rusia invadía Ucrania.



Europa no se quiere quedar fuera de la mesa. El “canciller” europeo Josep Borrell viajó esta semana, de martes a jueves, a Ucrania, donde visitó varias localidades en la línea del frente que separa a las Fuerzas Armadas ucranianas de los separatistas armados del sureste ucraniano apoyados con armas y hombres por Moscú.

Antes de su viaje, Borrell dijo que “toda discusión sobre la seguridad europea debe hacerse en coordinación con la Unión Europea y con su participación”. El más alto diplomático europeo dijo también que Europa no quiere ser “un espectador sin implicación y que se tomen decisiones por encima de nosotros”. Borrell también estuvo en Kiev para mostrar “el apoyo de la Unión Europea a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania en el momento en el que el país se enfrenta a un refuerzo militar y a acciones híbridas de Rusia”.

Nimark cree que “la Unión Europea como tal no tiene mucho peso en las negociaciones sobre Ucrania. Las sanciones económicas previas parecen tener un impacto limitado en Rusia y Putin parece más interesado en obtener garantías de seguridad de Estados Unidos. De todas formas, los Estados miembros de la Unión Europea que son también miembros de la Otán –más de 20– pueden presionar tanto a Estados Unidos como a Rusia para reconstruir los acuerdos de control de armas, continuar con las conversaciones sobre estabilidad estratégica a alto nivel y revitalizar el proceso de Minsk incluyendo a Estados Unidos”.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS

@IDAFEMARTIN