Potencias le exigen a Rusia permitirle atención médica a Navalni

La Unión Europea (UE) pidió este domingo a las autoridades rusas que den al opositor Alexei Navalni “acceso inmediato a profesionales médicos de su confianza” y expresó su “profunda” preocupación por las informaciones sobre el deterioro de su salud en prisión.



(Además: El opositor ruso Navalni denuncia que lo están torturando en la cárcel)

“Las autoridades rusas son responsables de la seguridad y salud de Navalni en prisión, por lo que les pediremos cuentas”, dijo en un comunicado el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.



A su vez, el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, advirtió que Rusia enfrentará “consecuencias” si Navalni muere. “Estamos viendo una variedad de costos de diferentes (medidas) que tomaríamos, y no voy a anunciarlas públicamente en este momento, pero habrá consecuencias si Navalni muere”, dijo Sullivan.



Navalni, de 44 años, es el oponente más destacado del presidente ruso, Vladimir Putin, y está encarcelado desde enero, cuando regresó a Rusia tras recuperarse de un envenenamiento por el que casi muere y que, según él, fue orquestado por Moscú.



(Lea aquí: El pulso Putin-Navalny y el futuro de Rusia)

Facebook Twitter Linkedin

Esta foto de archivo tomada el 1 de marzo de 2021 muestra la colonia penal N2, donde el crítico del Kremlin Alexei Navalni ha sido trasladado para cumplir su pena. Foto: AFP / Dimitar DILKOFF

El opositor se declaró en huelga de hambre el 31 de marzo pasado en protesta por la negativa de los servicios penitenciarios a ser examinado por el dolor de espalda y el entumecimiento de piernas y manos que sufre y, según sus colaboradores, su vida “pende de un hilo” tras el agravamiento de sus problemas de salud.



El sábado, los médicos de Navalni dijeron que su salud se había deteriorado y exigieron que los funcionarios de la prisión les dieran acceso inmediato. “Nuestro paciente puede morir en cualquier momento”, aseguró el cardiólogo Yaroslav Ashikhmin, señalando los altos niveles de potasio encontrados en el cuerpo del opositor.



Pese a que el embajador ruso en Londres, Andrei Kelinayer, declaró ayer que “no dejarán” que Navalni “muera en prisión”, insistió en que el opositor “se está comportando como un hincha violento”.



(No deje de leer: La justicia rusa condena a Navalni a tres años y medio de prisión)



Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE analizarán este lunes el caso y subrayaron la “responsabilidad mayor” del presidente ruso, Vladimir Putin, en el caso advirtiendo sobre posibles nuevas sanciones europeas.

Facebook Twitter Linkedin

Opositores que apoyan a Alexei Navalni se enfrentaron hace varios meses contra las autoridades rusas que reprimieron las protestas de entonces. Foto: MAXIM SHIPENKOV /EFE

Convocan a masivas protestas

Por su parte, los aliados de Navalni instaron a los rusos a manifestarse el 21 de abril para “salvar la vida” del opositor.



"No queda más tiempo, éste es el momento para actuar. Ya no se trata solamente

de la libertad de Navalni, sino de su vida. En este momento, lo están matando en una colonia penitenciaria y no podemos esperar más", escribió en la red Facebook el aliado y mano derecha del opositor, Leonid Volkov.



Señaló además que la manifestación del miércoles podría convertirse en una batalla decisiva en la lucha contra el "mal absoluto", o el último mitin de la oposición de Rusia durante años. "Contacte a todos sus conocidos y diríjanse a las plazas centrales", escribió Volkov, director de las oficinas regionales de Navalni, añadiendo que las protestas callejeras del miércoles deberán ser masivas.



AFP y EFE

Le puede interesar

- Rusia y Ucrania, una dura tensión que preocupa a las potencias

- Funeral del príncipe Felipe: el adiós de la reina Isabel II a su amado

- España mantiene cuarentena a 12 países, entre ellos Colombia