La embajadora de Estados Unidos ante la Otán, Julianne Smith, aseguró este martes que los aliados esperan que la entrada de Finlandia y Suecia en la Otán se pueda resolver "en semanas o meses, no en años", a pesar del bloqueo de Turquía.



(Lea: Otán: Suecia ha dado 'pasos importantes' para satisfacer demandas turcas)



"Creo que los aliados, todos esperan que esto sea algo que podamos resolver en semanas y meses, no en años", declaró la diplomática en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza que se celebra el miércoles y jueves en Bruselas.



(Le interesa: El territorio ruso dentro de Europa que estará rodeado de países de la OTAN)

Añadió que "muchos" de los aliados "tenían esperanzas de que se vería" a Finlandia y Suecia participar en la cumbre de la Otán de finales de mes en Madrid "como invitados en la mesa con los otros líderes".



"No sabemos si eso llegará a pasar, pero creo que lo que ha sido alentador es oír lo que las capitales están haciendo para intentar y acelerar el proceso de ratificación", señaló.



Afirmó que "entre bastidores" en la Otán se siente "un fuerte apoyo para estos dos países, un interés en mover esto tan pronto como sea humanamente posible".

Finlandia y Suecia han solicitado la entrada en la Otán tras la invasión rusa de Ucrania, pero el proceso de adhesión se ha complicado por las preocupaciones de Turquía, miembro de la Alianza que acusa a Helsinki y, sobre todo, a Estocolmo, de mantener una política de acogida de militantes kurdos.



Los treinta miembros actuales de la organización transatlántica deben respaldar por unanimidad la entrada de nuevos países, por lo que se necesita el visto bueno de Ankara.



La diplomática norteamericana aseguró que Finlandia y Suecia harán a la Alianza "más fuerte".



Preguntada por las declaraciones críticas que en algunas ocasiones se han realizado desde el Gobierno de Ucrania con respecto a la entrega de armas al país por parte de los miembros de la Alianza, Smith respondió que "aliados individuales de la Otán han sido extremadamente receptivos en los últimos meses".



"Nos hemos reunido incontables veces con los homólogos ucranianos, ya sea el ministro de Exteriores, el ministro de Defensa o el presidente (Volodimir) Zelenski uniéndose por videoconferencia", expuso, y dijo que la lista de las necesidades de los ucranianos sobre las armas va cambiando a medida que avanza el conflicto.



No obstante, recordó que la Alianza como tal no presta asistencia a Kiev, sino que lo hacen los países individuales.

Facebook Twitter Linkedin

Secretario general de la Otán recibe solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia. Foto: AFP

Preocupaciones nórdicas

Por su parte, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, advirtió este martes del riesgo de que el proceso de ingreso de Suecia y Finlandia en la Otán se estanque si no se alcanza un acuerdo con Turquía, que veta su entrada en la Alianza, antes de la cumbre de Madrid de los días 29 y 30.



"Si no solucionamos esas cuestiones antes de Madrid, hay un riesgo de que la situación se congele por un tiempo", dijo Marin en rueda de prensa en Bommersvik (Suecia).

Ambos países presentaron a mediados de mayo su solicitud de adhesión, que debe ser aprobada por todos los miembros, pero Turquía la ha vetado porque considera que son demasiado tibios con el lo que califican de terrorismo kurdo.



Marin cree que se trata de "malentendidos" que las delegaciones diplomáticas de sus países tratan de aclarar en las negociaciones que mantienen con Ankara y que, de momento, no han dado resultado.

"También es responsabilidad de Turquía encontrar soluciones en esta fase", afirmó Marin, quien recordó que antes de presentar su solicitud de ingreso, Ankara no veía ningún problema en la adhesión de los dos países nórdicos, que han puesto fin a décadas de no alineamiento en un giro histórico, justificado por la intervención militar rusa en Ucrania y el cambio en la situación de seguridad en Europa.



Andersson se mostró también esperanzada por encontrar una solución antes de la cumbre de Madrid, aunque este lunes tanto ella como el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, habían resaltado en una comparecencia conjunta que no había ninguna fecha límite para las negociaciones.



"Claro que queremos que este proceso sea ágil, muchos países de la Otán ven que la Alianza será más fuerte con Suecia y Finlandia como miembros", dijo Andersson tras participar en una reunión de gobernantes socialdemócratas nórdicos.

Facebook Twitter Linkedin

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson (I), y su homóloga finlandesa Sanna Marin. Foto: EFE/EPA/PAUL WENNERHOLM

Moldavia, a la espera de la candidatura

En el plano europeo, Moldavia también spera "señales positivas" de la Unión Europea (UE) sobre el estatus de candidato para el ingreso en la familia comunitaria, dijo el ministro de Exteriores moldavo, Nicu Popescu.



"La Comisión Europea anunciará sus recomendaciones el 17 de junio y luego los miembros de la UE las estudiarán durante unos días para hacer otra recomendación en nombre de los Veintisiete el 24 de junio.", dijo Popescu en una entrevista con PROTV-Chisinau.

Posteriormente, explicó, comenzarían las negociaciones sobre la entrada de Moldavia en la UE. En cuanto a la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la antigua república soviética, programada para mañana, Popescu señaló que se trata de "una señal poderosa" de apoyo a las aspiraciones europeas de Chisinau.



El jefe de la diplomacia europea insistió en que el ingreso en la Unión Europea es una "prioridad absoluta" para su país. Con todo, aseguró que en la etapa actual no ve contradicciones en la permanencia de Moldavia en el seno de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), un bloque surgido en el espacio postsoviético, y su deseo de acercarse a Bruselas.



"El Gobierno estudiará las leyes y convenios internacionales con la CEI para analizar si contradicen las normas y exigencias de la UE", dijo.



La presidenta moldava, Maia Sandu, visitó el Elíseo en mayo, cuando Macron alertó de que algunos incidentes ocurridos en ese país hacían temer que el conflicto de Ucrania pudiera extenderse a su vecino.



La visita de Macron busca recalcar el apoyo a Moldavia, un país que ha acogido a muchos refugiados ucranianos y afronta "una situación económica grave", con elevada inflación y problemas de suministro energético.



Según una reciente encuesta, el 56 % de los moldavos apoya el ingreso del país en la Unión Europea, opción a la que se opone el 28 %. Por otra parte, solo el 24 % de los ciudadanos ve con buenos ojos el hipotético ingreso de su país en la Otán.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

