El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió el viernes que Rusia y el presidente ruso, Vladimir Putin, están aumentando y modernizando su arsenal nuclear.



En una ceremonia del Comando Estratégico de Estados Unidos, según afirmó Reuters, Austin enfatizó en que Moscú podría usar armas nucleares pues se ha inmiscuido en un "ruido de sables nucleares".

"Mientras el Kremlin continúa su guerra de elección cruel y no provocada contra Ucrania, todo el mundo ha visto a Putin involucrarse en un ruido de sables nucleares profundamente irresponsable”, afirmó el secretario, según citó la agencia Reuters.

Las declaraciones del secretario de Defensa coinciden con las afirmaciones del expresidente ruso y actual número dos del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, que afirmó este domingo que Rusia está fabricando los "medios de destrucción más potentes", basados en "nuevos principios", con los cuales podría atacar a Occidente.



"Nuestro enemigo no solo se atrincheró en el Gobierno de Kiev (una entidad territorial administrativa de la Rusia imperial) (...), también está en Europa, América del Norte, Japón, Australia, Nueva Zelanda y en otros lugares que juraron lealtad a los nazis", afirmó Medvedev.



Vladimir Putin visita un campamento militar cerca a Moscú. Foto: EFE/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV

"Por eso estamos aumentando la producción de los medios de destrucción más potentes, incluidos los basados en nuevos principios", prosiguió en un mensaje publicado este domingo en Telegram.



Medvedev no detalló de qué se trataban estos principios, pero podría haber hecho referencia a las nuevas generaciones de armas hipersónicas que Moscú dice estar desarrollando en estos últimos años.



Y es que el fantasma de una guerra nuclear se plantea de nuevo desde el inicio de la ofensiva en Ucrania en febrero. Las recientes derrotas militares rusas en el terreno han hecho temer que Moscú se plantee recurrir a su arsenal nuclear.



Esta semana, además, el presidente ruso, Vladimir Putin, admitió un aumento en las tensiones nucleares, aunque insistió en que no será el primero en usar tales armas en el conflicto con Ucrania.



"No nos hemos vuelto locos, sabemos lo que son las armas nucleares", sostuvo el jefe del Kremlin.



"Consideramos las armas de destrucción masiva, el arma nuclear, como un medio de defensa. (Usarla) se basa en lo que llamamos 'ataque en represalia': si nos atacan, respondemos", afirmó.



No obstante, añadió que "la amenaza de una guerra nuclear está creciendo" y culpó de esto a los estadounidenses y europeos, que dan un fuerte respaldo financiero y militar a Ucrania.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias

