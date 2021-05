España eleva el tono frente a Marruecos ante avalancha migratoria

El presidente español, Pedro Sánchez, enfrenta la peor crisis internacional desde que asumió el poder en 2018, tras la avalancha de más 8.000 marroquíes que en poco más de 24 horas llegaron a Ceuta, enclave español ubicado en el norte de África, y que al parecer fue promovida por el propio Gobierno marroquí.

El detonante del episodio migratorio es consecuencia de la acogida que recibió en España el jefe del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali, para ser tratado por covid-19.



Sin embargo, la “república” asentada en el Sahara occidental, sobre una colonia que fue española hasta 1975, no es reconocida por Marruecos, que pretende ese territorio como suyo.



Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Gali, de 73 años, fue hospitalizado “por razones estrictamente humanitarias”. Sin embargo, el Gobierno de Marruecos habría reaccionado abriendo las puertas para que miles de jóvenes entraran a España por mar, sin ningún control policial. Cientos de ellos se encuentran en mal estado de salud, y se calcula que entre los migrantes hay unos 2.000 niños, que no pueden ser expulsados de manera inmediata.



(En contexto: Unos 6.000 migrantes llegan al enclave español de Ceuta en un día)

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

España y Europa redoblaron este martes la presión diplomática sobre Marruecos, al tiempo que Sánchez viajó a Ceuta y Melilla, tras prometer “restaurar el orden” en los enclaves norteafricanos. Para el dirigente español y demás líderes políticos europeos, se trata de un problema serio que amenaza las fronteras de España en África.



“La integridad territorial de las fronteras de Ceuta y Melilla, que también lo son de la Unión Europea, y la seguridad de nuestros compatriotas serán defendidas por el Gobierno de España en todo momento, bajo cualquier circunstancia y con todos los medios necesarios”, afirmó Sánchez, mientras que la Unión Europea (UE) asumió el problema migratorio como suyo.



De manera contundente, Margaritis Schinas, vicepresidenta y responsable de Inmigración en Europa, dijo que “la frontera española de Ceuta es una frontera europea”. De igual forma, el español Josep Borrell, responsable de la política exterior de la UE, adelantó gestiones diplomáticas a toda marcha para poner fin a la crisis.



Adoptando un tono firme con un socio clave en el control del flujo migratorio, Madrid convocó a la embajadora marroquí para trasladarle su “disgusto”. “Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos”, le dijo a la prensa la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya.



En respuesta, Marruecos llamó a consultas a su embajadora en España, Karima Benyaich, quien volverá en breve a su país.





(Lea aquí: El 42 % de los municipios en España, en riesgo de despoblación)



España interpreta los hechos como una manera de presión para que se reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara occidental. Es algo que hizo Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, a cambio de que el gobierno marroquí reestableciera relaciones con Israel. Estados Unidos es el único país occidental que oficialmente reconoce la soberanía del reino marroquí sobre el Sáhara occidental, territorio que en todo caso controla de hecho en un 80%.

Un grupo de personas se hacen con una embarcación de las autoridades marroquíes en la playa de la localidad de Fnideq (Castillejos) para cruzar los espigones de Ceuta este martes. Foto: EFE/ Mohamed Siali

Por ahora, España interpreta los hechos como una presión para que se reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sahara occidental, cuestión ya avalada por EE. UU. bajo el mandato del expresidente Donald Trump, a cambio de que el Gobierno marroquí restableciera relaciones con Israel.



Estados Unidos es el único país occidental que oficialmente reconoce la soberanía del reino marroquí sobre el Sahara occidental, territorio que, en todo caso, ya controla en un 80 por ciento.



El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, recalcó “la importancia de la sólida relación bilateral (entre Estados Unidos y Marruecos) y el papel clave de Marruecos en el fomento de la estabilidad en la región”, palabras que no fueron del gusto del Gobierno español.



“Lo que se ha producido es una agresión a nuestras fronteras, y eso no puede formar parte de las buenas relaciones con Marruecos”, abundó el martes la vicepresidenta española, Carmen Calvo.



Lo cierto es que tampoco se descarta que la masiva llegada de migrantes sea una válvula de escape tolerada por el Gobierno marroquí en medio de la dura crisis económica y social por la pandemia de covid-19.



Se estima que cerca de 4.000 migrantes fueron ya devueltos a Marruecos, según el ministerio del Interior español. La noche de este martes, la situación parecía haberse calmado del lado marroquí, con la llegada de refuerzos policiales que alejaron de la frontera a los jóvenes que pretendían cruzarla, aunque el ambiente diplomático sigue tenso y no tiene antecedentes de esta magnitud.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

* Con información de AFP

