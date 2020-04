Niños españoles vuelven a jugar en las calles

Tras mes y medio de confinamiento extremo, los niños españoles menores de 14 años salieron a las calles de sus ciudades. En un domingo de primavera, miles de familias se acogieron a la medida del Gobierno nacional que relajó el estado de alarma por el coronavirus para los menores.

Pedro Sánchez, presidente de España, decidió favorecerlos en seguimiento a las recomendaciones oficiales de los epidemiólogos que trabajan para el Estado.



A su vez, no pueden ser más de tres niños y deben mantener la distancia de seguridad de un metro y medio. Se recomienda el uso de tapabocas, aunque no es obligatorio.



La realidad, sin embargo, dejó preocupación entre los líderes políticos y la propia población que observaron aglomeraciones, parejas sin hijos en las calles, y, en general, un comportamiento que excedió las limitaciones impuestas.



Las redes sociales daban cuenta de situaciones de egoísmo e irresponsabilidad entre los ciudadanos.



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se dirigió a los madrileños y les pidió “prudencia, mucha prudencia”, mientras las familias se tomaban las principales calles y jardines públicos (los parques se mantuvieron cerrados).



Los dirigentes regionales también hicieron un llamado a la precaución, al tiempo que los paseos marítimos de las ciudades costeras, como Barcelona, se nutrían de centenares de personas.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Foto: Efe



La portavoz de la Generalitat (el gobierno de Cataluña), Meritxell Budó, por su parte, solicitó el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias para “no tirar por la borda” el esfuerzo hecho hasta ahora. Lo dijo tras constatar que “algunas personas no cumplían los requisitos”.



El Ministerio del Interior quitó gravedad al asunto al señalar que no se presentaron “incumplimientos graves o generalizados” y advirtió que, en todo caso, podrán reforzar “la vigilancia en zonas puntuales”, si así se concluye luego de un “estudio detallado”.



No todos los niños españoles salieron a la calle. Por miedo al contagio, algunos padres prefirieron mantenerlos bajo el confinamiento, que ya pasa de las seis semanas.



Por otro lado, el presidente Sánchez anunció que, si el coronavirus no avanza, el 2 de mayo las personas podrán salir a la calle a realizar ejercicio físico individual y caminar en grupos de un mismo núcleo familiar. Aún no se conocen más detalles de la medida, que será tomada por el Ministerio de Sanidad esta semana.



La salida de los niños coincidió con la cifra más baja de fallecidos desde que se decretó el estado de alarma. Con menos de trescientas muertes en 24 horas, después de los casi mil diarios hace dos semanas, los españoles creen que hay razones para la esperanza.



Después de un confinamiento extremo, hace una semana el Gobierno permitió que se retomaran las actividades laborales en la construcción y la industria. Los niños fueron los siguientes en salir del aislamiento.



Aunque el ministro de Sanidad ya insinuó que se pedirá otra prórroga del estado de alarma a partir del 9 de mayo, cuando termina la actual, el Gobierno nacional anunció que continuará con el desescalamiento gradual, sin adelantar más medidas y fechas concretas.



Advirtió, en todo caso, que será de manera “asimétrica”, es decir, diferente en cada territorio, según sus propias condiciones. Y también que será “coordinada”, lo que significa que se aplicarán las mismas reglas, aunque a velocidades distintas. Basado en la prudencia, como repite el presidente Sánchez, confía en que no se produzca un rebrote del virus.





JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID