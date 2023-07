España dejó este domingo en suspenso el futuro de la conformación del Gobierno luego de unas las elecciones generales en las que ni el bloque de derecha –liderado por el Partido Popular (PP)– ni el de izquierda –encabezado por el Partido Socialista (PSOE)– obtuvieron una mayoría suficiente en la conformación del Parlamento.



(Vea aquí: ¿Pedro Sánchez o Núñez Feijóo? España define su futuro presidente entre el PP y el PSOE)



Por lo tanto, los pactos entre partidos jugarán a partir de hoy un papel fundamental en ambos bloques para conseguir los votos necesarios y nombrar un Ejecutivo.

El PP, cuya cabeza más visible es Alberto Núñez Feijóo, fue el vencedor con 136 diputados tras el escrutinio de más del 99 por ciento de los votos. Mientras que el PSOE, que dirige el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sumó 122 escaños.

Me hago cargo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles y pido que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, la formación de derecha Vox, de Santiago Abascal, perdió 19 escaños en estas elecciones y se quedó con 33 diputados en el Congreso. Mientras que Sumar, la coalición de izquierdas encabezada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se situó como cuarta fuerza, con 31 escaños, cuatro menos que los que obtuvieron sus antecesores, Unidas Podemos, en los anteriores comicios.



Con estos resultados, ninguno de los dos bloques de izquierda (PSOE-Sumar) y derecha (PP-Vox) sumaría la mayoría absoluta, que en España está fijada en 176 escaños para tener la posibilidad de nombrar un jefe de Gobierno.



Entre las fuerzas independentistas catalanas, ERC sufrió un duro revés, al caer de 13 a 7 representantes; Junts per Catalunya perdió uno y se quedó con seis, mientras que los independentistas vascos de EH-Bildu superaron por vez primera al Partido Nacionalista Vasco (PNV), con seis diputados frente a cinco.



A pesar de este descenso, estas formaciones pueden seguir teniendo la llave para la formación del Gobierno.La participación en estas elecciones fue del 70,18 por ciento, casi 4 puntos más que las cifras registradas en las generales del 10 de noviembre de 2019, cuando fue del 66,23 por ciento, según datos oficiales.

Facebook Twitter Linkedin

Vista de las urnas en España. Foto: EFE/ Orlando Barría

El Partido Popular avanza y el Partido Socialista resiste

El PP logró 47 escaños más que en las elecciones de 2019 y confirmó la tendencia al alza de este partido desde las elecciones municipales y regionales del pasado 28 de mayo, cuando la formación de Núñez Feijóo se hizo con feudos tradicionales del PSOE y consiguió, además, mayorías absolutas en el Ayuntamiento madrileño y el gobierno regional.



Ese fue el detonante del adelanto de los comicios generales, previstos para finales de año, anunciado por Sánchez al día siguiente de los comicios de mayo.

Facebook Twitter Linkedin

La candidata de la alianza Sumar, Yolanda Díaz. Foto: AFP

“Me hago cargo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles y pido que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España”, dijo Núñez Feijóo al reivindicar que le “corresponde intentar” formar Gobierno mientras era vitoreado por sus simpatizantes. “Todos los candidatos más votados han gobernado”, recalcó durante su discurso.



Mientras tanto, el PSOE, contra todo pronóstico y las encuestas, resistió el buen momento del PP y sumó dos diputados más que en las elecciones generales de 2019.

La derecha había planteado estas elecciones como una disputa entre “el sanchismo” o el cambio de viraje en España, algo que finalmente continúa en el aire.



“Somos más, muchos más los que queremos que España avance, y así seguirá siendo”, afirmó Pedro Sánchez ante los seguidores congregados en las puertas de la sede del PSOE en Madrid, a los que dijo que su intención es seguir gobernando en España.

¿Qué significa la hegemonía del Partido Popular y el Partido Socialista?

El bipartidismo, encarnado por el PP y PSOE, ganó fuerza en estas elecciones y obtuvo su mejor resultado en una década después de varios comicios en los que la irrupción de nuevos partidos como Podemos (izquierda), Ciudadanos (liberales) y Vox lo había llevado a sus peores números desde el inicio de la democracia.



De esas fuerzas, Ciudadanos desapareció del mapa electoral, lo que modificó radicalmente el escenario político y empujó a ese reforzamiento del bipartidismo, junto a la fuerte caída de Vox, que perdió 19 diputados.

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Abascal. Foto: AFP

Sin embargo, los cambios no se produjeron solo en la derecha, sino también en la izquierda.



El espacio político de Unidas Podemos, ahora dentro de la plataforma Sumar, perdió más de la mitad de sus escaños desde 2016, momento en el que el partido, entonces liderado por Pablo Iglesias, llegó a obtener 71 diputados en el Congreso español.

Ahora, la gran pregunta es quién podrá adherir a más partidos para formar Gobierno y obtener los votos necesarios para ungir a un presidente.

¿Qué va a pasar en España?

En principio, los analistas creen que la presencia de Vox, un partido de mentalidad franquista y que promueve políticas que buscan acabar con la ley trans, la ley de la eutanasia, entre otras, podría representar un desafío para sumar apoyos.



No obstante, Núñez Feijóo advirtió este domingo que nunca ningún partido que haya conseguido la votación más amplia se quedó sin la opción de formar Gobierno.



Según las proyecciones que hacía este domingo la televisión española, el PSOE podría sumar 172 votos y el PP, 169. No obstante, esto sigue siendo insuficiente para nombrar el Ejecutivo.



Una vez constituido el Parlamento, el rey Felipe VI recibirá a representantes de las diferentes fuerzas parlamentarias y propondrá un candidato a la investidura, que deberá contar con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, en una primera votación, o de mayoría simple en la siguiente. Si en definitiva no hubiera una mayoría viable, ni de derechas ni de izquierdas, el país se vería abocado a nuevas elecciones dentro de unos meses.



Tras los resultados, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la noticia en un breve tuit. “Bien por España... El progresismo resiste (sic)”, apuntó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe