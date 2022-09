A lo largo de la década del proceso independentista catalán se han producido intentos de diálogo, manifestaciones, desencuentros entre el gobierno nacional y el de esa comunidad autónoma, algunas consultas populares, una proclamación de independencia ilegal, varios presos y prófugos de la justicia.



Tras una época en que el separatismo acaparó el escenario político español y dividió amigos y familias, ahora hay tímidos acercamientos entre las partes.



Para llegar a este momento, el Gobierno indultó a los impulsores de esa independencia fallida que tuvo lugar en 2017, luego de que ellos hubieran pasado tres años en prisión. Y estableció una especie de mesa de diálogo con el gobierno catalán, que no da su brazo a torcer, pese a que los bríos independentistas han perdido intensidad.

Las raíces

Todo empezó el 20 de septiembre de 2012, cuando el entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, propuso un pacto fiscal al gobierno central de Mariano Rajoy, que se negó a firmarlo. La región sufría una crisis económica y había recibido un rescate de Madrid.



Al tiempo empezaba la euforia independentista, según se había visto en la Díada de la semana anterior. Se trata de la fiesta nacional catalana, que se celebra el 11 de ese mes todos los años. En 2012 la Asamblea Nacional Catalana (ANC) había organizado una marcha que había reunido más de un millón y medio de personas, según la Guardia Urbana. La ANC y Ómnium se convertirían en asociaciones claves para el secesionismo.

Las burbujas del independentismo empezaban a subir. Ganó en las elecciones regionales de ese año y en enero de 2013 aprobó una resolución según la cual “el pueblo de Cataluña” constituía un “sujeto político y jurídico soberano”, que fue impugnada por el gobierno de Rajoy. La batalla empezó a librarse también en los tribunales y la Generalitat desobedeció todas las decisiones en su contra.



Las respuestas del Tribunal Constitucional se basaron siempre en que la soberanía es “de todo el pueblo español” y que para producir cualquier cambio se necesita una reforma de la Constitución.



Las consultas

De acuerdo con esa resolución de soberanía, Mas convocó una consulta de autodeterminación para el 9 de noviembre de 2014. Aunque el Tribunal Constitucional se pronunció en contra, se llevó a cabo. Según sus organizadores, votó un tercio de las personas (2,3 millones) y ganó el sí con más de un 80 por ciento.



Eso exacerbó la euforia de los líderes, aunque el gobierno central lo tildó de simulacro. Había quedado sembrada la semilla de las consultas populares como fórmula de presión.



Mas convocó elecciones para enero de 2015 y anunció que serían un “plebiscito” sobre la independencia. A lo largo de 2014 se presentaron muchos movimientos entre los políticos locales y dos partidos importantes rivales se unieron en Junts pel Sí: Convergencia y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Se formó así el dúo de Mas y Oriol Junqueras, que delineó una hoja de ruta para declarar la independencia de Cataluña.

Aunque no ganaron las elecciones, obtuvieron más escaños y se sintieron autorizados para poner en marcha su plan. El 9 de noviembre de 2015, el Parlament aprobó la resolución de ruptura abierta para el “inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente”.



Tras varios rifirrafes entre los dirigentes locales, que sacaron a Mas de la jugada, quedó como nuevo líder Carles Puigdemont.

Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. Foto: Pau Barrena / AFP

La cocina

Puigdemont y los demás dirigentes secesionistas se dedicaron a cocinar la independencia de Cataluña, que servirían en bandeja en un gran plebiscito.



El furor del independentismo era tal que no había cabida para los demás grupos políticos. Se usaron las instituciones para la causa y se les quitó el oxígeno a los que se rebelaban. Las burbujas ya estallaban en la superficie y el independentismo permeaba el ambiente: o se estaba a favor de un nuevo Estado o era un enemigo. Familias y amigos pelearon. La sociedad se dividió.

Independencia

La fecha clave fue el 1.° de octubre de 2017, lo que se conoció como 1-0: el día del referendo. El Estado actuó con antelación desde varios frentes para impedirlo: intervino en el presupuesto de Cataluña, ordenó que la Policía y la Guardia Civil decomisaran las urnas, registró la Consejería de Economía, la Fiscalía imputó a cientos de alcaldes… Y, mientras tanto, la Generalitat alimentó un ambiente de hostilidad.



El referendo se llevó a cabo, pese a los desórdenes en las calles y los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Y ganó el sí.

Miles de empresas salieron del territorio y se instalaron en otros municipios de España. Como anotó el analista José Carlos Sánchez de la Vega, el clima no era “propicio para que fuera una comunidad atractiva”. El rey Felipe VI pidió la restauración del orden constitucional y el 8 de octubre miles de personas se manifestaron en Barcelona a favor de la unidad nacional.



El 10 de ese mes Puigdemont habló para transmitir “el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”. Al cabo de un instante continuó: “Y con la misma solemnidad propongo que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”. La independencia había durado 45 segundos.

Durante los días siguientes se vivió un estupor general, con la incertidumbre sobre si se había declarado la independencia o no. La respuesta contundente llegó el 27, cuando, esta vez sí, el Parlament votó a favor de la separación. El gobierno de Rajoy, con el apoyo del Senado, activó el artículo 155 de la Constitución, que le permitía “adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso” de Cataluña de las obligaciones constitucionales.

Los manifestantes recorrieron lugares emblemáticos de la capital catalana. Foto: Pau Barrena / AFP

La justicia

Los tribunales de justicia han sido los escenarios desde entonces. El vicepresidente Junqueras, cinco consejeros del gobierno catalán, la presidenta del Parlamento regional y los líderes de ONC y Ómnium fueron juzgados y condenados a penas de entre 9 y 13 años.



Por su parte, el presidente Puigdemont y tres consejeros huyeron a Bélgica, donde aún permanecen. El Tribunal Supremo libra una batalla con la justicia de ese país para que los entregue. Las burbujas empezaban a desaparecer.

Rajoy convocó elecciones para diciembre de 2017, en las que un nuevo partido a favor de la unión demostró que contaba con un alto número de seguidores: Ciudadanos. Sin embargo, ganó el secesionismo y fue investido Quim Torra, del séquito de Puigdemont. Aunque bajó la intensidad del fuego, se encargó de que no se apagara mediante pequeños actos separatistas de desobediencia que terminaron por inhabilitarlo. Lo siguió Pere Aragonés, de ERC, el presidente actual.

Bicicleta estática

Aunque insiste en la ruptura, ahora está comprometido en un diálogo con el gobierno central, en cabeza de Pedro Sánchez, quien, a propósito, pudo formar gobierno gracias a la abstención de los separatistas. Indultó a los presos de la proclamación de independencia y creó una mesa sobre la que, por ahora, extienden los brazos del pulso sin llegar a conclusiones.



Las relaciones no fluyen. Dentro del separatismo hay pugnas entre los principales partidos (Junts per Catalunya, ERC y la CUP). El mismo Mas lo comentó en una entrevista al diario El País: “Si no somos capaces de hacer o mantener un gobierno independentista, ¿cómo vamos a convencer a alguien de que vamos a dar la independencia?”.



Frente el Gobierno central también impera una desconfianza que se acelera en momentos como cuando se descubrió en abril de este año que sesenta líderes catalanistas había sido espiados mediante un programa en sus teléfonos.



“El rechazo a la independencia sigue aumentado y la opción unilateral de romper amarras con España está en los niveles más bajo desde 2012”, según el periodista político Toni Bolaño. La manifestación de la Díada lo demostró el domingo pasado, con un cuarto de participantes de los que se reunieron antes de la pandemia.

Se suponía que sería una invitación a que Aragonés imprimiera fuerza a la separación, pero terminó con gritos que pedían su renuncia. Demostró el desacuerdo interno y el desgaste de un camino de diez años que no ha llegado a nada.



JUANITA SAMPER OSPINA

EL TIEMPO

