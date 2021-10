Liberan a profesor que tocaba alumnas porque juez no vio 'carácter sexual'

Un profesor de España fue absuelto del proceso judicial que se le adelantaba por, supuestamente, abusar y acosar a sus estudiantes. La Fiscalía pidió cuatro años de prisión y que se le prohibiera de por vida ejercer alguna profesión en la que mantuviera contacto con menores.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid mencionó, en la sentencia conocida por el diario ‘El País’, que sus comportamientos fueron “sacados de contexto”.

Las denuncias

El profesor trabajó en el Colegio Santa María de la Asunción, de Madrid, durante cinco meses, específicamente, entre septiembre de 2017 y enero de 2018. Allí tenía a cargo los grados sexto con alumnos de 11 y 12 años.



El escrito de acusación de la Fiscalía, conocido en su momento por la agencia ‘Europa Press’, mencionaba que el docente tocó en reiteradas ocasiones a las niñas, les susurraba palabras al oído y las besaba en su cuello o cerca de la boca. Era “habitual que le diera palmadas en el trasero”, decía el ente investigativo.

Cuatro menores dieron su testimonio y, con el fin de evitar un daño psicológico, no se les obligó a declarar más de una vez. Una de ellas mencionó que el hombre la arrinconó en el pasillo del colegio y trató “de obligarla a que le abrazara, logrando ella zafarse”.



Otra de las niñas sostuvo que él la hacía sentarse sobre sus rodillas, la tocaba y le decía al oído que “era un rompecorazones”.



La mayoría de los episodios ocurrieron, de acuerdo con el medio citado, en lugares públicos del colegio: salones, pasillos y patios.



Las menores les narraron los episodios a sus padres y ellos alzaron su voz ante las directivas del centro educativo. Tal situación provocó su despido.



Las denuncias se conocieron en febrero de 2018.

Juicio contra el profesor

La Audiencia Provincial de Madrid, a puerta cerrada, juzgó desde septiembre del presente año al sujeto.



En principio, según ‘Europa Press’, la Fiscalía pedía condenarlo a 16 años de cárcel y al pago de 3.000 euros (más de 11 millones de pesos colombianos) a cada una de las víctimas por los daños morales causados. Luego, el ente redujo la condena solicitada a cuatro años.

Al momento de testificar, el profesor reconoció los “acercamientos”, pero rechazó que tuvieran “ánimo libidinoso”, comentó el abogado de las familias de las menores Miguel Ángel Rubio, en charla con el diario ‘20 minutos’.



“Las familias no se han sentido respaldadas por el colegio. (…) Contamos con la unidad de relato de las familias y de las menores, con lo que se puede practicar una prueba suficientemente contundente para que la sentencia sea condenatoria”, afirmó en su momento el abogado Rubio.

Sentencia del juzgado

El juicio no se extendió ni dos meses. Finalizó en estos días finales de octubre con la sentencia absolutoria del proceso por el delito de abuso sexual.



Según el veredicto, reseñado por ‘El País’, se le dio verosimilitud al testimonio de las menores e incluso el docente aceptó los gestos. Sin embargo, fueron “sacados de contexto”, según el sujeto.

Los apartados de la sentencia, reseñados por el diario mencionado, indican que no se probaron que los actos tuvieran un carácter sexual. Es decir: el hombre no tocó las partes íntimas de las menores, les susurró frases inofensivas, lo hizo delante de otros compañeros y les daba palmadas, pero eran un toque “por encima de la ropa, flojito y que no hacía daño”, según el documento.



Los jueces sostuvieron que los gestos podrían calificarse de “inapropiados”, pero no probaban que fueran por “apetencia sexual”.



No se conoce el pronunciamiento del profesor, de quien se mantuvo su identidad bajo anonimato. Tampoco se sabe, por el momento, la opinión del abogado de las familias o si interpondrán otros recursos judiciales.

