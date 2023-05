El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes por sorpresa el adelanto de las elecciones legislativas nacionales al 23 de julio, tras el descalabro de su partido en los comicios municipales y regionales del domingo.



"Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio", anunció Sánchez en una declaración institucional desde el palacio de la Moncloa, precisando haber tomado "esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer". "Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular", ahondó Sánchez.

El consejo de ministros se reunió este lunes por la tarde para refrendar el anuncio, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado dará lugar a la disolución del Parlamento el miércoles.



La fecha límite para celebrar elecciones era en diciembre, y pocos esperaban el adelanto, teniendo en cuenta que España ostentará la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sufre un serio revés en las municipales y regionales. Foto: AFP

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular (PP), gran triunfador de las elecciones del domingo, reaccionó a la noticia afirmando que España "ha emprendido un camino de renovación que ya resulta imparable".



Según los analistas, Sánchez, de 51 años, que llegó a la Moncloa en 2018 tras el triunfo de una moción de censura al conservador Mariano Rajoy, necesitaba recuperar la iniciativa.



"Es un golpe de timón de Sánchez para dejar de hablar de la derrota de ayer", explicó Paloma Román, doctora en ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Los socialistas "no han perdido tanto, y se pueden mantener en un nivel que les puede ayudar, y, en cambio, si aguantaban en el gobierno "quizás hubiese sido peor", ahondó Román, recordando que éstos obtuvieron solo 800.000 votos menos que los conservadores del Partido Popular, en un censo de más de 35 millones de personas.



En eso coincide Juan Fernández-Miranda, periodista y analista político, se trata de “una medida desesperada”. Con ella, el presidente “quiere recuperar la iniciativa perdida”, y hace que, en lugar de analizar la derrota, “estemos hablando de las nuevas elecciones”. También trata de “frenar cualquier connato de rebelión dentro del PSOE” y de “frenar la hemorragia que se han producido en el partido socialista”, agregó.



Y es que la noticia, que aparentemente era consecuencia del fracaso del PSOE en la jornada electoral del domingo, trae su veneno: apaciguar la euforia de sus contrincantes.



El objetivo es brindarle el menor tiempo al PP para preparar unos comicios y asegurar que los electores que le quedan pasen a las filas socialistas.



Sánchez espera desarmar, por falta de tiempo, a su posible adversaria: la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que pretende mediante una plataforma de izquierda llegar al poder. Eso sumado a que el PSOE espera obligar al PP a no realizar alianzas con el partido de derecha Vox -que tiene ideas radicales y están alineados con posturas franquistas- para gobernar en algunas regiones.



Y es que, si el PP acuerda coaliciones con Vox, a Sánchez le quedará muy fácil incitar en su discurso electoral el miedo entre los ciudadanos asegurando que votar por el PP es votar por los ultraderechistas y fascistas.

Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular (PP), fue el gran ganador de los coicios, aunque su nombre no estaba en las papeletas. Foto: AFP

¿Por qué la derecha de Vox es clave para gobernar?

Si bien bajo la presidencia de Feijóo, que asumió hace un año la jefatura del PP, los conservadores le arrebataron a la izquierda seis comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, islas Baleares, Canarias y La Rioja) y obtuvieron alta votación en Cantabria y Murcia. Todos esos seis departamentos, deberán pactar con el partido de derecha Vox si quieren gobernar.

Y es que la jornada fue también victoriosa para la derecha de Vox, cuyo apoyo resultará necesario para los conservadores en numerosos lugares.



En las elecciones municipales, el PP consiguió más de 7 millones de votos (un 31,5 %), frente a los 6,2 millones (28,1 %) del PSOE de Pedro Sánchez. Sánchez llegó a la cita fragilizado por el propio desgaste tras más cinco años en el gobierno y el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de la población, pero también por los constantes enfrentamientos entre los socialistas y sus socios de coalición de izquierda radical.



En cuanto a los partidos emergentes, Podemos -de derecha- y Ciudadanos -agrupación de centro-, que nacieron tras la crisis económica iniciada en 2008, disminuyeron ampliamente su votación y no están lejanos de su extinción después de los grandes triunfos electorales obtenidos hasta hace dos años.



Por su parte, Vox, que saltó a la arena política en 2013, aunque no creció en el número de votos sí amplió la cobertura territorial. Solo en Cataluña, Vox multiplicó por 50 su presencia en el mapa municipal y logró entrar en todas las capitales de provincia, incluso con dos concejales en Barcelona.



Cabe recordar que el discurso de Vox es fuertemente contrario al independentismo y ha sabido jugar en tierra extraña.



En cualquier caso, se vuelve una pieza clave en aquellos municipios y capitales de provincia de toda España donde sean necesarias las coaliciones para asegurar mayorías absolutas.

El peso simbólico de la derrota del PSOE en Sevilla y otras regiones

La derrota del PSOE en Sevilla tiene connotaciones simbólicas. Se pierde una capital tradicionalmente socialista. Los sevillanos recordaron que Núñez Feijóo les había pedido que le dieran “un disgusto a Sánchez” y así ha sucedido.

En Barcelona aún está por definirse quién gobernará, pero se asegura que Ada Colau, de izquierda, saldrá de la Alcaldía y probablemente el nuevo alcalde sea Xavier Trias, de Junts, una figura que ha marcado cierta distancia con sus amigos independentistas y que buscó el voto nacionalista.



Los amplios resultados a favor del PP se proyectan hacia las elecciones presidenciales y anuncian el camino para que Núñez Feijóo se convierta en el próximo mandatario de España.

¿Se le acabó el tiempo a Pedro Sánchez para seguir gobernando España?

En cuanto al PP, sus dirigentes dan por hecho desde que se conocieron los resultados del domingo que el tiempo de Pedro Sánchez en el Gobierno se ha acabado y creen que el presidente actúa a la desesperada ante lo inevitable.



Es muy probable que una de las ideas de Sánchez al jugar así con los tiempos haya sido que los españoles, en plena campaña electoral, tengan muy fresca -y la izquierda se esforzará en que así sea- la imagen de los dirigentes locales y autonómicos del PP llegando a acuerdos con Vox para poder gobernar ayuntamientos y comunidades.



Si Sánchez ha llamado la atención a todos, la primera en aceptarlo ha sido Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, quien ha respondido que asume el reto que supone concurrir a unas elecciones generales con un proyecto sin cerrar y con sus aliados debilitados en autonómicas y municipales.



Eso sí, las tensiones con Unidas Podemos deberán solucionarse en tiempo récord, los diez días que da la ley electoral para formalizar las coaliciones que concurrirán a los comicios.

Partido Vox de España. Foto: Efe

Los errores que le pueden pesar a Sánchez seguir gobernando España

Para el analista José Luis Barreiro, lo que Sánchez quiere con la decisión de adelantar los comicios “es que no se monten las nuevas comunidades autónomas y los nuevos ayuntamientos para no luchar contra un aparto imposible”.



Sin embargo, en su opinión, comete dos errores: no tener en cuenta “el recuerdo del voto, pues la gente en julio va a recordar lo que votó en mayo”, dado que han pasado pocos días; y no pensar en que “la constitución de todos los poderes nuevos se va a producir alrededor del 15 o 25 de junio”, de manera que “vamos a entrar en campaña electoral en el momento en que se evidencia la pérdida de las elecciones”. Para entonces “la mayoría no la tendrán los socialistas”, explicó Barreiro.



En ese sentido, el politólogo Manuel Mostaza no es más optimista frente a la posición del presidente. “Todos los escenarios son malos para Sánchez”, dice. Asegura que “la ola es tan potente que podemos estar hablando de un cambio de ciclo”.



De ahí que Núñez Feijóo tenga abierto el camino hacia la Presidencia, aunque sin duda será un camino tortuoso y lleno de trampas. Mostaza lo advierte: “Aunque es un buen resultado para Feijóo, debe construir su propio liderazgo y su propio equipo”.



El dirigente lo sabe: “Los ciudadanos votaron ayer mayoritariamente a mi partido, pero el sanchismo no está derogado todavía”.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL EL TIEMPO

MADRID