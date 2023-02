En España no se ha dejado de hablar durante los últimos meses de una ley que proteja a la mujer y actúe contra los agresores sexuales.



Tras intentos fallidos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el gobierno, presentó en solitario un proyecto que aumenta considerablemente las penas previstas hasta ahora.



Lo hizo en contra del partido de coalición, Unidas Podemos (UP), que considera que el proyecto vulnera el principio del consentimiento.

Lo cierto es que era necesaria la actuación para subsanar las fallas que contiene la ley, que fue creada tras las manifestaciones de los españoles que se levantaron cuando se conoció la violación de una menor de edad por parte de un grupo de jóvenes, conocidos como La Manada, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en el verano de 2016.

El episodio ocupó la atención de los medios de comunicación, de los partidos políticos y del gobierno.



Luego sobrevino la decepción y la desilusión. Las normas penales vigentes favorecieron a los violadores.



¿Qué sucedió? La ley, hasta ese momento, distinguía entre abusos, considerados menos graves, y las agresiones con violencia e intimidación, con penas más fuertes.



La Audiencia Provincial de Pamplona, tras escuchar a los culpables y sus abogados defensores, determinó que se trataba de un abuso porque no se logró probar que hubiera habido violencia ni intimidación.



Los violadores se salieron con la suya, aunque luego la decisión de la Audiencia Provincial fue revisada por el Tribunal Supremo y se aumentaron las penas para los culpables.

Manifestación feminista en España Foto: EFE / Juan Carlos Hidalgo

Nueva ley

Pero el daño social estaba hecho. La violación podía ser una jugarreta. La situación animó al gobierno a modificar la ley, bajo el liderazgo de Irene Montero, ministra de Igualdad, perteneciente a UP.



La funcionaria es polémica por sus radicales posturas feministas, y puso a su equipo a trabajar en una nueva normativa.



El proyecto de ley pasó a estudio del Consejo de Ministros que lo aprobó de inmediato a pesar de las reticencias de Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia, y de la exvicepresidenta del gobierno Carmen Calvo.

Irene Montero, ministra de la Igualdad, en el Congreso español. Foto: Getty Images

Con posterioridad fue a trámite parlamentario, durante casi un año. Todo parecía marchar a la perfección.



La clave del proyecto consistió en eliminar la diferencia entre abuso sexual y agresión y convertir en agresiones todas las conductas de esta naturaleza.



Ambos delitos se aglutinaron en uno solo y se fijó una nueva horquilla de penas.



El proyecto, de otra parte, a la vanguardia de la legislación europea, marcó como eje el consentimiento.



Significa ello que la preocupación judicial ya no está en juzgar cómo responden o cuánto se resisten las mujeres a una agresión.



Ahora depende de la voluntad. Debe haber consentimiento, libre y expreso, para que no sea considerado un delito contra la libertad sexual.



El proyecto fue aprobado en agosto del año pasado como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.



El Gobierno estimó que la ley condensa las reivindicaciones feministas y cambia el paradigma de la violencia sexual. El PSOE y UP se felicitaron por la nueva norma. Hasta aquí la euforia.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. Foto: EFE

Beneficios inesperados

Los abogados de presos por delitos sexuales aguaron la fiesta. Al desaparecer la figura del abuso sexual, muchos presos han quedado en libertad. Y otros se han favorecido por la reducción de penas.



Si antes la ley preveía hasta cinco años de cárcel por estos delitos, ahora se limitan a cuatro. Nadie imaginó que el nuevo marco legal condujera a revisar las condenas a la baja.



Pilar Llop, ministra de Justicia, explicó los efectos de la ley: “En este momento se consideró que si el abuso sexual estaba castigado con una pena de uno a tres años y la agresión sexual con una pena de uno a cinco años, al unificar los dos delitos, lo dejaron en una pena de uno a cuatro años porque castigar lo que antes era abuso con cinco años se pensaba que era una pena desproporcionada. Por eso se bajó en un año”.



En lo que va transcurrido del tiempo, la Ley de Libertad Sexual o del solo sí es sí ha provocado más 415 rebajas de penas a agresores sexuales y 40 han salido ya de las cárceles, aunque se teme que sean mucho más por falta de reportes de todo el país.



Según la última cifra del Poder Judicial, en España hay 3.689 condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual.



La pregunta que circula es: ¿Cuántos más quedarán libres o con penas rebajadas mientras se corrige la ley?



Basta con saber que solo en Madrid se han revisado de oficio 218 causas y 148 a petición de parte, y se habían rebajado las condenas en 41 casos.

Manfestación convocada en Valladolid, en señal de repulsa a la sentencia dictada contra los cinco integrantes de la Manada. Foto: EFE / Nacho Gallego

Tensión entre partidos

El tiro salió por la culata y ahora la tensión reina en España. El Gobierno, para remediar la situación, presentó el nuevo proyecto en el que se aumentan considerablemente las penas, mientras UP señala que es un retroceso.



Para la ministra de Justicia (del PSOE) lo importante es actuar: “Evidentemente, que cuando se toca el Código Penal debemos tener muy en cuenta todas las consecuencias que puede tener una reforma. Por eso digo ahora que creo que no hemos fallado. Pero no somos infalibles, nadie lo es. Siempre puede haber algún error, algún fallo. Lo importante es que cuando se detecte la situación no deseada, como ha sido en este caso, se actúe de la manera más seria y rigurosa posible”.



Montero, por su parte, cree que la figura del consentimiento sale mal parada en el nuevo proyecto del Gobierno: “Vamos a trabajar para preservar el consentimiento como centro del Código Penal y para no volver a ese Código Penal de La Manada basado en la violencia y la intimidación, que suponía que a las mujeres se les preguntase si habían cerrado bien las piernas o si se habían resistido”.



La ministra de Justicia, sin embargo, responde a su colega en el Consejo de Ministros: “El corazón de la reforma que nosotros proponemos ahora es ajustar las penas por su gravedad, manteniendo el mismo modelo que hay de consentimiento, porque no se tocan los artículos que se refieren al consentimiento y el modelo unificado de delitos”.



El enfrentamiento entre el presidente Pedro Sánchez y UP no es nuevo en iniciativas legislativas. A lo largo de los últimos años, se ha visto que muchas propuestas promovidas por el partido de extrema izquierda no han sido bien recibidas por Sánchez.



El pulso lo ha ganado casi siempre UP. Al fin y al cabo, es la fuerza política que asegura su continuidad en el poder.



La situación, en cualquier caso, es delicada. Los presos por delitos sexuales, favorecidos por la ley vigente, pueden beneficiarse hasta que se expida la nueva normativa.



Al presidente Sánchez no le ha quedado más remedio que asumir la responsabilidad. Ante el Congreso de los Diputados, expresó: “Yo doy la cara y cuando hay un problema me empeño en resolverlo”.



La oposición del Partido Popular (de derecha) duda de su sinceridad. Su portavoz en el Parlamento, Cuca Gamarra, dijo que la actitud del presidente está guiada “únicamente por las encuestas y el daño electoral”.



En España, en efecto, habrá elecciones generales en noviembre, municipales en el mes de mayo y en algunas comunidades autónomas a lo largo del año.



Por lo pronto, todos los desacuerdos de los partidos respecto al proyecto presentado por el PSOE se deberán solventar en el Parlamento. No será fácil, pues UP no piensa dar su brazo a torcer. Los socialistas esperan que la ley, retocada entre en vigor a finales de este mes.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID