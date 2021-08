España: el precio de la luz marcará nuevo récord por quinto día consecutivo

El precio de la luz en España en el mercado mayorista marcará este viernes su quinto récord consecutivo. La nueva alta supone pagar un 1,3 por ciento más que este jueves. Esto se da después de varios meses de tener un incremento paulatino.



(Le puede interesar: Pasaporte covid, la polémica que divide a Europa)

La subida de la electricidad se produce en plena ola de calor, que desde este miércoles y hasta la próxima semana, va a marcar con una de las mayores temperaturas registradas en España. No solo eso, la subida también repercute en la inflación y costes de producción cuando el país empieza a salir del fuerte retroceso económico causado por la pandemia del covid-19.



Según datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), España alcanzará los 117,29 euros el megavatio-hora (MWh), la cota más alta jamás registrada, superando así el récord alcanzado este jueves de 115,83 euros.



El incremento del precio de la luz en el mercado mayorista suscita el debate sobre su funcionamiento, ya que las fuentes más baratas cobran el mismo precio que la más caras; y es motivo de enfrentamiento político, pues la oposición conservadora acusa al Gobierno de no hacer nada para frenarlo.



(Lea aquí: Por picada de araña, turista ha perdido dos dedos en España)



En respuesta a los incrementos de la luz, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en una entrevista en la Cadena Ser, dijo que "Podemos intentar convencer a Putin de que aporte más gas al mercado europeo o a la UE de que desarrolle una política intervencionista (...) Pero eso no es realista". expresó.

🔴 ÚLTIMA HORA | Teresa Ribera culpa a los mercados internacionales del precio de la luz: "Podemos intentar convencer a Putin" https://t.co/YIECDJe6vJ — El Independiente (@elindepcom) August 12, 2021

La ministra afirmó que el Gobierno sigue buscando soluciones para minimizar el impacto del precio de la factura "Hay factores que no dependen de nosotros", resaltó. "No dependen de nosotros el precio de gas natural o el del C02 y existe la regulación con sistema marginalista que no se corresponde con los tiempos que corren, pero hemos estado apurando otras cosas desde que hemos llegado como sacar de la factura muchos elementos que no correspondían y encarecían" concluyó.



Los internautas en redes sociales no esperaron más y sobre las respuestas que dio el Gobierno, hicieron miles de comentarios en la red de Twitter expresando su desacuerdo e inconformidad. Comentarios como "De paso que le cuente a Putin que la mayor parte de la factura son impuestos y recargos" o "esta no la vi venir, es culpa de Putin”. Esto hizo que Putin fuera tendencia nacional.



(En otras noticias: Las diferentes posturas en Europa respecto a la vacunación obligatoria)

Y los impuestos también son cosa de Putin?? Yo quiero pagar por lo que consumo. — Isabel Reina de Castilla 🇪🇸 🇪🇺 (@Mariqui27911921) August 12, 2021

Esta no la vi venir: Putin, la culpa la tiene Putin. — Beitamar (@mamatormento) August 12, 2021

Un dato. El precio de la electricidad en #Rusia es el segundo más bajo de #Europa según la agencia Ria Novosti. Kazajstán (¿Europa? ) es el más barato y Ucrania ocupó el tercero. Alemania es el más caro aunque a este paso España igual se convierte en #1 https://t.co/nlcRm6xQ7w — Russia Beyond ES (@rbth_es) August 12, 2021

La organización de consumidores Facua exigió este lunes que ponga en marcha "de una vez medidas para frenar la especulación en la fijación de las tarifas eléctricas". El Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, ya aprobó una rebaja del impuesto del valor añadido (IVA) del 21 por ciento al 10 por ciento en la factura eléctrica y la suspensión temporal en el tercer trimestre del gravamen a la generación eléctrica (7 %), pero el precio sigue en niveles insólitamente altos.



El precio de la luz en el mercado mayorista, donde los productores de electricidad casan sus ofertas para el día siguiente y se fijan los precios para cada hora, tiene un peso del 24 por ciento en la factura de la luz de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, algo más de diez millones en España (47,3 millones de habitantes). Otros 17 millones tienen pactado un precio fijo todo el año, de manera que no se perjudican ni benefician con las subidas o bajadas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de EFE

Más noticias

- Firmas de EE. UU. hacen obligatoria la vacunación. ¿El mundo las seguirá?



- Las pugnas entre Maduro y Diosdado revelan las divisiones en el chavismo