España permitirá acceso a los vacunados de cualquier país

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes que a partir del 7 de junio todas las personas vacunadas, con independencia del país del que provengan, podrán entrar en España.



Sánchez hizo este anuncio en su intervención en el acto organizado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para presentar el certificado verde digital que facilitará la movilidad entre países de la Unión Europea (UE).



El jefe del Ejecutivo español señaló que, a partir del 7 de junio, todos los ciudadanos de países con los que no haya libertad de movimientos van a poder entrar en España, siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de la vacunación autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

"Es decir, desde el 7 de junio todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas con independencia de su lugar de origen", recalcó. Sánchez recordó la orden ministerial publicada este viernes por la que se permitirá la entrada a España de viajeros de países seguros no comunitarios a partir del próximo 24 de mayo.



El texto recoge diez países en concreto: Reino Unido, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia y Ruanda.



"Todos ellos pasan a estar en la lista de países seguros y, por lo tanto, van a poder entrar en nuestro país y no van a tener que afrontar controles sanitarios a su llegada a

España", dijo Sánchez, quien subrayó que los turistas británicos podrán por tanto viajar ya a España sin restricciones.



También explicó que los viajeros de territorios europeos seguros no tienen que cumplir requisitos sanitarios de entrada a España y los que provengan de otros países de la UE podrán entrar a partir del 7 de junio con una PCR en origen o con la pauta completa de vacunación.



EFE

