La medida que ha tomado el gobierno local en Vigo, España, de multar a las personas que orinen en las playas ha sido comidilla del día en ese país y sus alrededores.

El pasado 14 de junio, Radio Vigo advirtió sobre la nueva medida, en la que se sancionará con el pago de hasta 750 euros para quienes orinen en sus arenales, según dice el Gobierno.



“La advertencia de que la ciudad más poblada de Galicia, cuyo alcalde es Abel Caballero, va a comenzar a sancionar a los bañistas que sean descubiertos haciendo sus necesidades fisiológicas en el mar o en la arena ha causado un gran revuelo, además de todo tipo de bromas y comentarios”, escribió el diario La Vanguardia.



Y agregó: “De hecho, ha desencadenado un debate público al traspasar estos días las fronteras. Ha llegado a Londres, París y Portugal a través de sus periódicos: han recogido la noticia The Times o el francés Le Parisien”.



Se advierte que en Francia la noticia ha tomado vuelo. “Espagne: faire pipi dans la mer peut coûter jusqu’à 750 euros d’amende à Vigo” (“España: hacer pis en el mar puede costar hasta 750 euros de multa en Vigo”); tituló el diario francés, mientras que The Times lo hizo así: “Spanish city of Vigo introduces £645 fine for urinating in the sea” (La ciudad española de Vigo introduce una multa de 645 libras por orinar en el mar).

Más sanciones

Según la prensa local, “la ordenanza local considera que mear en la playa es una falta de tipo leve y, como alternativa, ofrece servicios públicos repartidos en los arenales que cuentan con bandera azul, con el objetivo de que los bañistas hagan uso de ellos. Entre las preguntas más compartidas está la de cómo y quién identificará al que orine en el agua”, se señaló.



En Portugal también ha tenido eco la información. La prensa de ese país no sabe si se tomarán algunas decisiones parecidas, pero en España esa no es la única decisión.



El tema de los residuos, de las basuras también tiene implicación. Se asegura que hay normativas por no depositar los residuos en los contenedores o hacerlo en la arena o en el mar. Allí determinar residuos como colillas de cigarrillo, restos de comida o de frutos.



“Tampoco se puede abandonar restos de la pesca, como cebos, anzuelos y demás aparejos, permanecer o bañarse en aquellas zonas delimitadas para la entrada y salida de las embarcaciones o usar de manera indebida el agua de las duchas, lavapiés o aseos públicos, así como asearse en el mar utilizando jabones, según recordaba ayer el rotativo La Voz de Galicia”, indica La Vanguardia.

Playas españolas. Foto: AFP



“En todo caso, hay otros incumplimientos que son más graves que orinar y que están sancionadas con multas de hasta 1.500 euros­. Por ejemplo, abandonar en el arenal cualquier tipo de artículo voluminoso –como neveras, sillas o parasoles–, bañarse con la bandera roja izada, acampar, utilizar parrillas, bombonas de gas o cualquier otro líquido inflamable o encender hogueras”, se asegura en el diario.



