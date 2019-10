España dice que no entendería que Bélgica niegue entregar a Puigdemont

El Gobierno español advirtió este martes de que no entendería que el Estado belga no entregue al expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado desde 2017 y reclamado por España en relación con el proceso independentista ilegal de aquel año en la región autónoma de Cataluña.

El Tribunal Supremo (TS) español reactivó el 14 de septiembre pasado una orden europea de detención y entrega del exgobernante independentista por los delitos de sedición y malversación.



Un magistrado del TS emitió la orden inmediatamente después de que ese mismo día nueve líderes soberanistas catalanes fueran condenados en España a penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición y malversación de caudales públicos como responsables del proceso independentista inconstitucional.



Varios de los condenados eran colaboradores directos de Puigdemont en el gobierno regional de Cataluña en aquel momento, como el exvicepresidente Oriol Junqueras, sentenciado a 13 años.

Independentistas catalanes se manifiestan ante el Parlamento Europeo en la apertura de la legislatura. Foto: Patrick Seeger / Efe

El tribunal belga encargado del asunto concedió hoy un aplazamiento de la vista sobre el caso hasta el próximo 16 de diciembre, para dar tiempo a la defensa de Puigdemont a presentar más alegaciones escritas.



En unas declaraciones radiofónicas, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, dijo que espera que la Justicia belga responda a esa petición justificada desde el punto de vista jurídico tras publicarse la sentencia citada.



Si la petición de extradición es rechazada, no sería respetable porque supone negarle a una democracia la garantía de que la Justicia es igual para todos, argumentó. "No entenderemos que el Estado belga no reconozca la plenitud de la democracia negando que se sienten ante la Justicia" quienes están acusados de delitos por los que ya hay una sentencia, recalcó Calvo.



Si Bélgica finalmente se niega a entregar a Puigdemont, el Gobierno tomará las decisiones que considere oportunas, añadió, pero sin precisar más. Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, consideró que esa sentencia firme y condenatoria facilitará la extradición de Puigddemont.



En un acto público en Madrid, Delgado reiteró que la cooperación jurídica en Europa "funciona y funciona bien". Resaltó que existe una sentencia firme por sedición y malversación y que esos delitos tienen encaje en el Código Penal belga.