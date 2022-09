Dos mujeres han sido citadas para rendir cuentas ante la justicia española por un posible caso de negligencia médica. Se trata de un menor de ocho años que falleció a causa de peritonitis luego de acudir a urgencias en cinco ocasiones y que, simplemente, lo trataran con exámenes de orina y medicamento para el vómito.

La agencia de noticias internacional ‘EFE’ tuvo acceso a la providencia judicial en la que una magistrada titular imputó a una médica del hospital de Elda -municipio español situado en Alicante- y a otra de un centro de salud de Petrer -municipio del sureste de España- por su presunta vinculación en una muerte que se sospecha pudo haber sido consecuencia de una mala praxis por parte de las profesionales de la salud.

De acuerdo con el medio español ‘El Mundo’, los hechos tuvieron lugar hace casi dos años, en octubre de 2020. Aitor, el pequeño de 7 años fallecido, acudió junto a su abuela -quien en ese momento tenía su custodia- a los servicios de urgencias cinco veces durante tres días seguidos luego de padecer un insoportable dolor abdominal. No obstante, lo único que recibió fue medicina para controlar el vómito y algunos exámenes de orina, según cuenta su abuela en un video difundido por ella en redes sociales.

La madre del menor aseguró que no le hicieron "ni una ecografía ni una analítica de sangre", pues el personal alegó que se encontraban en medio de una emergencia sanitaria por el coronavirus, según el medio español '20minutos'.



Las médicas pudieron haber incurrido en mala praxis. Foto: iStock

El informe presentado por un forense de pediatría digestiva -realizado a petición de la jueza que lleva el caso- confirmó la versión de la progenitora, al afirmar que “no se realizó ninguna exploración complementaria” a las mencionadas anteriormente, como una ecografía abdominal o una analítica de sangre.



Sumado a lo anterior, el documento señala algunos vacíos que se encontraron en el informe del hospital del día 26 de octubre de 2020. Al parecer, algunos síntomas que denotaban el grave estado de salud de Aitor fueron omitidos o resultaron erróneos. Por ejemplo, “no se especifica que tuviera ojeras, lo que denotaba deshidratación”, de acuerdo a ‘El Mundo’, así como tampoco se incluye que el menor tenía foliculitis y obesidad al momento de su fallecimiento el 28 de octubre de 2020.



Ambas facultativas se encuentran citadas para el próximo 12 de diciembre, luego de que el perito forense revelara que podrían haber incurrido en negligencia médica ya fuese por “ignorancia o por desidia”.

