Los hechos ocurrieron en Toledo, España. Un hombre de 52 años asesinó a su expareja que se encontraba embarazada y a pocos días de dar a luz, los organismos de emergencia intentaron salvar la vida el bebé pero este falleció minutos después.

Las autoridades españolas reportaron un escabroso crimen cometido este miécoles en el municipio de Toledo, donde un hombre habría asesinado a su expareja con un arma cortopunzante después de enterarse de que la mujer iba a tener un hijo de su nueva pareja.



La víctima de 32 años compartía con su agresor la custodia de dos niños de 13 y 14 años quienes se encontraban en la vivienda en el momento en el que esta mujer fue asesinada, según los medios locales estos menores alertaron a las autoridades sobre los hechos.



La mujer se encontraba en avanzado estado de gestación y estaría a pocos días de entrar en labor de parto. Los servicios médicos de este país llegaron hasta la vivienda y encontraron que la víctima no tenía signos vitales, por lo que intentaron salvar al vida del bebé mediante una cesárea de emergencia.



Tras realizar varias maniobras de reanimación en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) sin éxito, los médicos anunciaron el desceso del bebé. "La madre ya estaba muerta cuando llegaron, pero la esperanza no se acababa con el bebé. Están rotos por no haber salvado la vida de la criatura", contó un guarda civil a la cadena ABC.



La Guardia Civil de España detuvo al autor de los hechos y se conoció que la víctima lo había denunciado en 2009 por violencia, en ese entonces, un juzgado de Madrid canceló la orden de protección y las medidas cautelares, por lo que ahora estaban inactivas.

