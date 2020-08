España moviliza al ejército para rastrear casos de coronavirus

Unos 2.000 militares serán movilizados para rastrear los casos de coronavirus en

España, donde la evolución de la pandemia es "preocupante", anunció este martes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.



(En contexto: El mundo intenta frenar segunda ola de coronavirus, que aísla a España)

"Vamos a volver a doblegar la curva y tenemos que hacerlo unidos", aseguró Sánchez, quien anunció que su gobierno pondrá esos militares a disposición de las 17 regiones, competentes en materia sanitaria, "para realizar labores de rastreo".



La falta de recursos humanos en las regiones autónomas más afectadas por el nuevo coronavirus es uno de los problemas a los que se atribuye el aumento de personas infectadas durante el verano.



El dirigente socialista también indicó que los gobiernos regionales pueden pedir al ejecutivo central que vuelva a aplicar en aquellas zonas más afectadas, o incluso en todo el país, el Estado de alarma, el mecanismo legal de excepción utilizado en primavera en España para impulsar uno de los confinamientos más estrictos en Europa.



(Le puede interesar: España decreta el cierre de discotecas tras el rebrote de coronavirus)



Sánchez reconoció que la evolución de la epidemia en España es "preocupante", aunque defendió que "estamos lejos de la situación de mediados de marzo".



"No podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida" como en primavera, "no lo vamos a permitir, tenemos que tomar el control, doblegar esta segunda curva (...) y cuanto antes y con mayor eficacia, mejor", declaró el presidente del gobierno.



El jefe del ejecutivo también pidió a los españoles que utilicen la aplicación móvil RadarCovid, que tiene como objetivo rastrear las cadenas de transmisión del virus.



(En otras noticias: Rey emérito asegura que su examante no era su testaferro)



España, donde la pandemia ya provocó más de 28.800 muertos, superó el lunes los 400.000 contagios y la comunidad autónoma de Madrid se convirtió ahora en la zona más afectada por los nuevos brotes, por delante de Aragón y Cataluña.

Más noticias internacionales:

- Crece la ira en EE.UU. por disparos de policía contra un afroamericano



- Genocida condenado por la masacre de Srebrenica pide ser absuelto



- Los lunares que opacaron el primer día del ‘show’ de Trump



- Navalni presenta 'signos de envenenamiento': centro médico alemán

AFP