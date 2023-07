España, la cuarta economía europea, parece encaminarse hacia un bloqueo político luego de que este domingo, desafiando todos los sondeos que auguraban su debacle, Pedro Sánchez logró limitar el avance de la oposición de derecha.



El Partido Popular (PP, conservadores), de Alberto Núñez Feijóo, consiguió 136 escaños de un total de 350 en el Congreso de los Diputados, mientras que el partido de derecha Vox, su único aliado potencial, consiguió 33.

Por tanto, suman 169 escaños, lejos de la mayoría absoluta de 176 que permite formar gobierno.



Del otro lado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Sánchez, obtuvo 122 escaños y Sumar, su aliado de izquierda, 31.



Y si bien ambos suman 153, menos que la derecha y Vox, todo parece indicar que tienen más opciones de mantenerse en el poder de conseguir los votos de partidos regionales vascos y catalanes, que suelen apoyarlos habitualmente en el Congreso.



Elecciones en España. Foto: AFP

¿Qué viene ahora? Así se elegirá al próximo presidente

En España, la formación del Gobierno depende de los acuerdos de los partidos, por lo que, pese a haber ganado las elecciones, el PP no puede gobernar.



Se trata de un fuerte proceso de negociación en que los partidos acuerdan ministerios y cargos para contar con los votos necesarios para ser elegido como presidente del Gobierno español.

Así las cosas, una vez celebradas las elecciones generales, al rey Felipe VI le corresponde iniciar una ronda de consultas con los partidos para formar gobierno.



La celebración de las entrevistas con los representantes de los partidos tendrá lugar después de que se constituyan el Congreso y el Senado el próximo 17 de agosto, aunque no tienen una fecha tasada.



Y es que según la Constitución española, a Felipe VI le corresponde proponer un candidato para que se someta a la sesión de investidura una vez completada las reuniones con las diferentes formaciones.

El rey Felipe VI debe proponer al candidato para liderar el gobierno. Foto: EFE. Orlando Barría

Lo habitual es que el monarca español cite a los partidos unas dos semanas después de que el nuevo Congreso eche a andar con la elección de su presidente y la toma de posesión de los diputados, lo que situaría la ronda a finales de agosto o principios de septiembre.



Pero el escenario que dejan los comicios no aclara a quién podría proponer Felipe VI formar gobierno. El artículo 99.1 de la Constitución española se limita a señalar que el rey, “previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".



En enero de 2016, por ejemplo, se dio una situación inédita cuando el entonces presidente del Gobierno y líder del PP Mariano Rajoy, que había obtenido 123 escaños, declinó la propuesta de Felipe VI de intentar formar gobierno, lo que obligó a otra ronda de entrevistas.



El nombre que proponga el jefe del Estado español se someterá a la sesión de investidura, que prosperará si logra mayoría absoluta.



De no alcanzarla, habrá una nueva votación 48 horas después, en la que sólo será precisa la mayoría simple (más votos por el sí que por el no).



Si el candidato fracasa, el rey debe convocar una nueva ronda de consultas y se abre un plazo de dos meses para que otro candidato intente la investidura, que de fracasar, abocaría al país a nuevas elecciones generales.



PP celebra los resultados de las elecciones generales del domingo en España. Foto: AFP

Así las cosas, al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y a su rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, les corresponde ahora tratar de lanzar unas duras negociaciones con los partidos para tratar de evitar una repetición de los comicios.



Según Federico Santi, experto de Eurasia Group, el resultado de las elecciones de este domingo "marcará el comienzo de un período de incertidumbre política que durará meses", una opinión con la que concuerdan los diarios españoles, que auguraban, como en el caso de El País, que un nuevo gobierno queda ahora "en el aire".

"El escenario es complicadísimo, sin duda, pero hay que tirar para adelante" y negociar, "porque si no el escenario al que podemos ir es muy preocupante también, ya sea el del bloqueo o una repetición electoral", señaló en la mañana del lunes en la radio Onda Cero un portavoz del PP, Borja Sémper.



Sin mayoría absoluta con Vox, Alberto Núñez Feijóo quiere gobernar en minoría, pero para eso necesitaría la abstención de los socialistas durante la votación de investidura en el Parlamento.



¿Qué puede pasar entonces tras la elección? Estos son los escenarios que se abren en España.

Simpatizantes del PSOE celebran tras las elecciones del domingo. Foto: Bloomberg

1. Un gobierno de derechas

Pronosticado como ganador por todos los sondeos, el conservador Partido Popular (PP) ganó las elecciones pero muy por debajo de sus expectativas.



Con 136 escaños, se queda muy lejos de la mayoría absoluta de 176 escaños en el Congreso de los Diputados, incluso con el apoyo de los 33 representantes del partido de derecha Vox, su único aliado potencial.



Como ganador de las elecciones, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó el derecho a gobernar en minoría y se apresuró a pedir al Partido Socialista de Sánchez "y al resto de fuerzas políticas, que no bloqueen (la formación de un) Gobierno del PP".



"No hay ningún presidente del Gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones", lanzó Feijóo, en un mensaje a Sánchez.



El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, saluda a los simpatizantes. Foto: EFE

"El problema para el PP es que necesita el apoyo de Vox y de otros partidos para gobernar. Sin embargo, partidos regionalistas como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) van a encontrar muy difícil apoyar a un gobierno que incluya a Vox", que generalmente les ataca y los tilda de enemigos de España, apuntó Antonio Barroso, analista de la consultora Teneo.



El PP también podría lograr formar gobierno si los socialistas se abstienen en una votación de investidura, pero ya han dicho que no lo harán.

El problema para el PP es que necesita el apoyo de Vox y de otros partidos para gobernar FACEBOOK

TWITTER

El PP, de hecho, cree que la única salida para evitar un bloqueo político que llevaría a una repetición electoral es explorar "fórmulas alternativas" con el Partido Socialista (PSOE), para que el conservador Alberto Núñez Feijóo presida un nuevo Gobierno en solitario con pactos puntuales.

En una entrevista en la radio recogida por Efe, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, insistió este lunes en que Núñez Feijóo tomará la iniciativa para intentar su investidura, porque entienden que los resultados de los comicios abocan a un bloqueo de la legislatura o a la repetición electoral.



"Sé que es muy difícil plantearlo hoy (un gobierno liderado por Feijóo), pero es que no creo que España tenga otra salida", indicó Sémper.



Tras insistir en que la "única alternativa razonable" para el país "pasa por tener una visión de Estado", dijo que Feijóo trasladará esta propuesta a Sánchez, así como su voluntad de que España no dependa de la gobernabilidad de la formación nacionalista vasca Bildu, de los independentistas (catalanes) y de los que "no creen en la convivencia española".



En otra entrevista en televisión, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, advirtió del riesgo de bloqueo absoluto para el país que supondría los pactos entre Sánchez y los separatistas, y recordó que el precio por ese apoyo sería avanzar en la independencia del País Vasco y Cataluña.

PP celebra los resultados de las elecciones generales del domingo en España. Foto: AFP

2. PSOE debe conseguir el apoyo de partidos regionales

Segundo partido en número de diputados, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez, que convocó estas elecciones anticipadas tras la debacle de su formación en los comicios locales de mayo, logró resistir y hacerse con 122 escaños y puede contar con los 31 de Sumar, su aliado de izquierdas.

Pero para tener alguna posibilidad de mantenerse en el poder, la izquierda también necesitará asegurarse el apoyo de pequeños partidos regionalistas, como ha hecho en los últimos años.



Con 153 diputados, la alianza de PSOE y Sumar necesitará el apoyo de varias formaciones regionales, como los catalanes de ERC (7 escaños) o los vascos del PNV (5) o Bildu (6), esta última considerada heredera política de la extinguida banda separatista ETA.



Pero la clave es que el PSOE y Sumar tendrán que asegurarse también la abstención de JxCat (7 escaños), el partido del independentista catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica para evadir la justicia española por su papel en la fallida secesión catalana en 2017.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Foto: EFE

Sin embargo, su secretario general, Jordi Turull, alejó este lunes la perspectiva de un posible aval de su partido para que el líder socialista sea nuevamente investido como presidente del Gobierno español: "No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo".



En este momento "la abstención" de JxCat en una eventual investidura de Sánchez "no es un escenario", dado que no ha abierto la puerta hasta ahora ni a una amnistía ni a un referéndum de autodeterminación.



Pero si Sánchez logra superar este escollo, podría reunir en total 172 diputados, más que el líder del PP, por lo que, si JxCat se abstiene, podría lograr la investidura en segunda votación en el Congreso, donde se requiere una mayoría simple (solo más votos por el sí que por el no).



Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: EFE

3. Un posible adelanto de elecciones

Según los analistas, el adelanto de elecciones es la hipótesis más probable. Si ni el bloque de izquierda ni el de derecha consiguen formar gobierno, se convocarán elecciones, a priori antes de fines de año.



El nuevo Parlamento se constituirá el 17 de agosto. Los partidos pueden entonces negociar, sin límite de tiempo, para dar con una mayoría.



Sin embargo, a partir del momento en que una votación de investidura fracase, el rey Felipe VI tiene que disolver el Parlamento dos meses después y convocar nuevas elecciones.



Una situación de bloqueo que España conoce bien, porque entre 2015 y 2019 el país vivió cuatro elecciones generales.



Vista de las urnas en España. Foto: EFE/ Orlando Barría

No obstante, el presidente del Gobierno español en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no prevé una repetición electoral tras los comicios generales de este domingo, ya que "la democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad".



Fuentes del Ejecutivo socialista, reunido este lunes para analizar los resultados de las elecciones, indicaron que esa es la intención de Sánchez.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE