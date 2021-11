España: pactan enmienda a ley para investigar crímenes del franquismo

El Gobierno español registró el miércoles una enmienda a la llamada Ley de Memoria Democrática que podría permitir que fueran juzgados los responsables por algunos supuestos crímenes del franquismo.



De esta manera se podría esquivar la Ley de Amnistía de 1977, pactada para liberar a los presos de la dictadura, que se ha utilizado para impedir que sean sometidos a la ley prácticamente todos los actos del franquismo.

El texto, pactado por el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y Unidas Podemos

—los dos partidos socios en el gobierno—, señala que todas las leyes españolas, incluida la de 1977, “se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho humanitario”, donde no se pueden amnistiar “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura”.



La enmienda deberá pasar a trámite en el Congreso de los Diputados, donde deben aprobarla los parlamentarios por mayoría.



En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha celebrado el acuerdo alcanzado para que la ley de aministía "no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir" este tipo de crímenes.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID