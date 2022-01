Cada vez que el exrey Juan Carlos mira hacia España con el propósito de volver, se conoce algún hecho que lo obliga a posponer sus deseos. Aunque se especuló mucho sobre una posible visita en las fiestas navideñas y de fin de año, se impone la prudencia ante los avances de la ley y los descubrimientos de sus amistades en Abu Dabi.



Y es que el rey emérito, que el 5 de enero cumple 84 años, vuelve a estar en la diana porque la Fiscalía de España acaba de informar que aplaza por otros seis meses las investigaciones abiertas. Aunque lo más seguro es que se libre de una condena por haber gozado de inmunidad y por haber adelantado regularizaciones millonarias ante el fisco, lo cierto es que las causas siguen abiertas y la sociedad lo sigue culpando. No es buen momento para asomarse por su país.



Aparte, sus pasos en Abu Dabi no le ayudan. La prensa contó que se ve con Abdul Rahman El Assir, un mercader de armas hispano-libanés que está en busca y captura internacional porque no se presentó en un juicio en España por fraude fiscal de casi 15 millones de euros. Es una amistad de hace treinta años, que se ha revivido ahora que ambos viven en el mismo lugar.



Su cercanía no le allana la pista para regresar. Las opiniones en España están divididas. Para algunos, como la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra (de Podemos, partido de izquierda), el rey emérito “solo tendría que volver a España a rendir cuentas ante la Justicia y la ciudadanía por los escándalos de corrupción y sus negocios ilícitos”.



Foto tomada en el 2014, cuando el rey de España, Juan Carlos I, visitó Abu Dabi para el Foro Económico EAU-España. Foto: Karim Sahib. AFP

Más aún, cree que España debería adoptar un sistema democrático “que evite lo que se ha visto en estos años: a la monarquía convertida en el mejor mecanismo para la corrupción”. Otros piensan lo contrario, como el expresidente Felipe González, para quien “lo lógico es que venga y que esté aquí”.



Ante los rumores de una posible visita, el presidente Pedro Sánchez aseguró que la Casa Real no ha consultado al Gobierno al respecto y que sigue “creyendo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones”. El posible viaje del exmonarca, han aclarado desde Moncloa, es una cuestión que debe resolver su hijo Felipe VI. El Gobierno, en paralelo, adelanta una campaña para mostrar que el actual rey lleva una conducta muy distinta a la de su padre, en un empeño para preservar incólume la monarquía.



Juan Carlos I salió de España el 3 de agosto de 2020 y se difundió, momentos después, una misiva dirigida a su hijo en la que aclaraba que se iba “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”. Tras días de misterioso silencio institucional sobre su paradero, se supo que se había autoexiliado en Abu Dabi. Allí reside desde entonces y para nadie es secreto que siente enormes deseos de regresar a España.

El tsunami real

Los “acontecimientos pasados” a los que hace referencia están relacionados con su examante Corinna Larsen y el manejo opaco de dineros en varios frentes.



Se conoció públicamente la relación entre ellos dos cuando en 2012 Juan Carlos I sufrió una caída durante una cacería de elefantes en Botsuana, que le produjo una rotura de cadera por la que tuvo que ser operado en España, a donde lo trasladaron de urgencia. Se encontraba de viaje con su amante y el hijo de esta. El escándalo, que se sumó al proceso judicial de su yerno —Iñaki Urdangarin— por delitos de corrupción, tuvo repercusiones hasta el punto de que abdicó en su hijo Felipe en 2014.



Y todo se complicó cuando empezaron las sospechas de la existencia de dineros no declarados ante el fisco español. José Manuel Villarejo, un excomisario detenido ahora por varios delitos, grabó en secreto algunas conversaciones en 2015 y 2016 con Larsen, en las que ella aseguraba que cada vez que Juan Carlos I viajaba a Oriente Próximo volvía con dinero en efectivo.



Ello llevó a que la Fiscalía suiza abriera una investigación en 2018. El primer fiscal Yves Bertossa estudió las donaciones millonarias relacionadas con un posible pago de comisiones por la intervención del entonces rey en la concesión de las obras de la vía férrea de Medina a La Meca a un grupo de empresarios españoles.



Salpicado por los escándalos, Juan Carlos I salió de España en 2020. Y tras un misterioso silencio, se supo que se había autoexiliado en Abu Dabi. Foto: EFE

El exmonarca recibió cien millones de dólares (65 millones de euros) como presunto regalo del rey de Arabia Saudí en una cuenta del banco suizo Miarabaud a nombre de la entidad panameña Lucum, cuyo principal beneficiario era él. Luego, la mayor parte de ese dinero se transfirió a una cuenta de Larsen en un banco en las islas Bahamas. Según ha dicho Corina, se trata de un regalo de Juan Carlos I a ella y su hijo.



En marzo de 2020, en una alocución pública el rey Felipe VI renunció a la herencia de su padre y le retiró la asignación anual fijada en los presupuestos de la Casa Real (casi 200 mil euros) al enterarse de que era beneficiario de las fundaciones Zagatka y Lucum. De esta manera se desvinculaba de los negocios de su padre en el extranjero.



En diciembre de 2021, tras más de tres años de trabajo, la Fiscalía suiza cerró las investigaciones. A mediados del mes pasado el fiscal Bertossa anunció que archivaba la investigación, centrada en lavado de dinero, por carecer de las pruebas para confirmar que los 65 millones de euros en la mira tenían un origen ilegal.



Aunque significó un alivio para Juan Carlos I, este no es su único problema ni la única investigación en curso sobre sus manejos de dineros.

Otras investigaciones en curso contra el exmonarca

Al conocer la existencia de ese posible pago de comisión ilegal o donación de la monarquía de Arabia Saudí al rey Juan Carlos —es lo que se necesita determinar—, la Fiscalía española también abrió una investigación al respecto en junio de 2020. Aunque se espera que cierre la diligencia sin condena, acaba de anunciar, ante el cercano vencimiento, la prórroga por seis meses más a la espera de que la Oficina Nacional de Investigación al Fraude examine documentación recibida desde Suiza.



Lo mismo sucede con otra investigación en curso contra el exmonarca: el uso por su parte de dinero del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Aunque se espera que no agote el tiempo, la Fiscalía tiene ahora hasta junio para pronunciarse.



Hay una causa adicional en la que está involucrado el exrey y se centra en la posesión de sociedades en paraísos fiscales, algo que sus abogados niegan rotundamente.



Se prevé que ninguna de las investigaciones termine en una condena para el exmonarca, pues, por un lado, estaba protegido por inmunidad constitucional hasta su abdicación en 2014, y, por otro, presentó dos regulaciones ante el fisco español. Una tuvo lugar en diciembre de 2020 por 678.393 euros, y otra en febrero de 2021, por 4,4 millones de euros.



Demanda por acoso

Corinna Larsen fue amante del rey de España Juan Carlos I entre el 2004 y el 2009. Foto: EFE

Aunque el cierre de esas investigaciones significa un alivio para el exmonarca, ahí no termina su historia con la Justicia. Aún permanece pendiente una demanda de Larsen por acoso ante un alto tribunal de Londres, ciudad donde reside.



Ella aspira a una jugosa indemnización —cuyas cifras no ha aclarado— y pide que se mantenga al menos a 150 metros de distancia. Lo acusa del “seguimiento abierto y encubierto” ilegal impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI).



Lo que pretende demostrar Larsen es que ha sido víctima de ese acoso para evitar que saque a la luz documentos que puedan “incriminar” al exrey en asuntos turbios.



Lo cierto es que ahora las antenas de Juan Carlos I deben dirigirse a la capital inglesa, donde el juez Matthew Nicklin debe decidir próximamente si aquel conserva su inmunidad.



Dime con quién andas…

Al margen de los problemas con la ley, las noticias que se conocen sobre las compañías del exrey en Abu Dabi no ayudan a mejorar su imagen. Según el diario El País, se ve con Abdul Rahman El Assir, mercader de armas hispano-libanés que está en busca y captura internacional por no haberse presentado en un juicio por defraudar 14,7 millones de euros al fisco español.



El Assir está ahora en Abu Dabi y visita con frecuencia a Juan Carlos I en el complejo hotelero donde vive desde que se marchó de España.



Aunque se había enfriado, la amistad entre ellos dos se remonta a los años ochenta. Tienen amigos comunes y ambos son aficionados a la cacería. De hecho, el hispano-libanés fue uno de los invitados al matrimonio de Felipe VI y Letizia Ortiz en 2004.



El 4 de octubre de 2018, tenía una cita en la Audiencia Provincial de Madrid, donde iba a ser juzgado por fraude a Hacienda, pero no se presentó por estar supuestamente enfermo. El juicio se aplazó tres veces más y nunca compareció. El tribunal dictó orden de búsqueda y captura internacional e ingreso en prisión. La Fiscalía pide una condena de ocho años de cárcel y el pago de casi 90 millones de euros por haber omitido ganancias millonarias.



El País informa que un portavoz de La Zarzuela asegura que las actividades privadas de Juan Carlos I ya no dependen de la Casa del Rey.



El intento de establecer distancias entre el emérito y su hijo es evidente. Los actos recientes de Juan Carlos I ensucian a la monarquía que él mismo rescató y consolidó tras la muerte del dictador Francisco Franco en España. Ahora, sin embargo, borra con el codo lo que escribió con la mano.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID

