En España, una mujer denunció a su pareja por violencia doméstica, sin embargo, este no será procesado por una sencilla razón: se cambió el género y ahora se ha convertido en una mujer.



La víctima intentó ampararse en la Ley de Violencia Machista, pero con la decisión de su compañero, ha sido imposible en incluso viven en la misma casa , no fue emitida ni siquiera una orden de alejamiento .

El Mundo de España, relata que con el cambio de género del hombre, el episodio de violencia se califica como si fuera un conflicto entre hermanos y además “conviven en la misma casa porque su pensión de jubilación no contributiva le impide irse”,publica el diario.



Para proteger la identidad de ambos, el periódico los nombró como Carmen y Agustín, quienes se hicieron novios en 2011, con más de 50 años de edad. Carmen ha dicho que en 2020 las actitudes de Agustín eran diferentes.



“Quería ponerse ropa interior femenina en momentos íntimos. Pensé que podía ser fetichismo pero después me decía que se sentía mujer y me pidió permiso para hormonarse. Nunca ha querido cambiar de sexo”, ha dicho Carmen a El Mundo.



“Le dije que si él quería ese camino, yo le acompañaría pero como amiga, nunca como pareja porque soy heterosexual”, recuerda Carmen, indicando que desde ese momento comenzaron las vejaciones.



“Cada vez que me duchaba, se metía en la bañera y me toqueteaba, al igual que por la noche, cuando creía que yo estaba dormida, se metía en la cama para tocarme”.



El pasado 15 de agosto, cuando Carmen llegó a su casa, vio que su habitación estaba desordenada, al reclamarle a Agustín, este la empujó y golpeó.



Ella denunció pero los funcionarios no pudieron actuar porque cinco meses antes, el hombre había empezado su cambio de género y a efectos oficiales tiene nombre de mujer. Cambió su identificación.



“Me dejó fuera del piso más de cinco horas. Tuvieron que venir los mossos y tampoco quería abrir. Cuando lo hizo, los mossos ven a un hombre vestido de hombre pero no pueden actuar”.



Las abogadas de Carmen no creen en la validez de los documentos que Agustín presentó ante el Registro Civil para hacer el cambio y recuerdan lo delicado del asunto sobre todo con la ley que está por aprobarse que permite el cambio de sexo o género sin ningún trámite.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

