El movimiento independentista catalán acusó este lunes al Estado central español de haber espiado a decenas de sus líderes mediante un programa informático en sus teléfonos móviles, un hecho documentado en un informe de un organismo canadiense dado a conocer por The New Yorker y El País.



"Hemos sido espiados de forma masiva e ilegal a través de un programa que sólo pueden tener los Estados. Políticos, abogados y activistas, víctimas de la guerra sucia del Estado español", denunció en Twitter el expresidente catalán, Carles Puigdemont.



Los medios estadounidense The New Yorker y español El País se hicieron eco este lunes de un informe del Citizen Lab, un organismo canadiense con sede en la Universidad de Toronto, según el cual al menos 65 destacados independentistas catalanes fueron espiados mediante el software Pegasus.



Casi todos los incidentes de infección de los aparatos con ese programa informático israelí, que permite leer mensajes y activar de manera remota la cámara y el micrófono de los teléfonos, ocurrieron entre 2017 y 2020.



Entre los afectados figuran el actual presidente regional catalán Pere Aragonés (cuando todavía era vicepresidente regional), los expresidentes catalanes Quim Torra y Artur Mas, eurodiputados, diputados del Parlamento regional catalán y miembros de organizaciones civiles independentistas, según Citizen Lab.

Carles Puigdemont, quien se marchó a Bélgica para evadir la justicia tras la frustrada secesión de Cataluña en octubre de 2017, no fue directamente atacado por el programa informático, pero sí muchas personas de su entorno, entre ellas su esposa, agregó el organismo canadiense.



Contactado por la AFP, el gobierno español no se pronunció en lo inmediato sobre estas informaciones.



En julio de 2020, el entonces presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, denunció haber sido espiado mediante Pegasus por el Estado español, una acusación que el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez rechazó de plano en ese momento.

Desde hace más de una década, Cataluña ha sido foco de una pugna entre el separatismo, que controla desde hace años el gobierno y Parlamento regionales, y el ejecutivo central español.



"El gobierno español debe dar explicaciones de inmediato", exigió el lunes en Twitter Pere Aragonés, al subrayar el hecho de que "este software de espionaje sólo puede ser adquirido por los Estados



El pulso tuvo sus momentos álgidos en el referendo ilegal de autodeterminación y la subsiguiente fallida declaración de independencia de octubre 2017, así como la condena a penas de prisión de nueve dirigentes separatistas en octubre de 2019, lo que derivó en manifestaciones multitudinarias en Cataluña, algunas de ellas violentas.



Las tensiones bajaron considerablemente desde que el gobierno Sánchez lanzara una negociación con los independentistas en febrero de 2020 e indultara en junio de 2021 a los nueve líderes independentistas presos.

AI pide garantías a la Unión Europea

Amnistía Internacional (AI) pidió este lunes medidas a la Unión Europea (UE) para "poner fin a los abusos cometidos con software de espionaje" tras verificar que decenas de políticos catalanes fueron atacados sobre todo con el sistema Pegasus del grupo tecnológico israelí NSO.



En un comunicado, AI critica que los Veintisiete "no están acabando con las violaciones desenfrenadas de derechos humanos cometidas con software espía" y asegura que ha podido verificar "de manera independiente" el uso de esos sistemas contra dirigentes independentistas, periodistas y otros miembros de la sociedad catalana, expuesto hoy por Citizen Lab.



Citizen Lab, un grupo de investigación con sede en Canadá, ha publicado este lunes su informe "Catalangate", realizado con organizaciones civiles de Cataluña, en el que identifica a 65 prominentes ciudadanos de la región española cuyos móviles fueron infiltrados principalmente entre 2017 y 2020 (aunque hay algún caso en 2015) con el software Pegasus y, en menor medida, con el también israelí Candiru, que solo se venden a gobiernos.

El 'hackeo' cubre un amplio espectro de la sociedad civil catalana, desde académicos y activistas hasta organizaciones no gubernamentales (ONG).

"El Gobierno de Cataluña y los funcionarios electos también fueron atacados, desde los niveles más altos del Gobierno catalán hasta diputados del Parlamento Europeo, legisladores y su personal y familiares", dicen los investigadores.



"No atribuimos de manera concluyente el ataque a un gobierno específico, pero la amplia evidencia circunstancial apunta al Gobierno español", concluye Citizen Lab.



Amnistía destaca en su nota que entre los objetivos confirmados (listados en la web del centro canadiense) se incluyen Elisenda Paluzie y Sònia Urpí García, de la Assemblea Nacional catalana, "una organización que busca la independencia política de Cataluña de España".



El teléfono de la periodista Meritxell Bonet también fue "hackeado" en junio de 2019, constata AI, que denuncia que "fue blanco en los últimos días de un caso en el Tribunal Supremo español contra su marido, Jordi Cuixart", expresidente de la asociación catalana Òmnium Cultural, que fue condenado por sedición.



El profesor universitario y activista catalán Jordi Sànchez fue espiado asimismo con Pegasus desde septiembre de 2015 hasta julio de 2020, dice AI, con sede en Londres. "Su teléfono se comprometió con éxito con Pegasus el 13 de octubre de 2017, días antes de su detención por parte de las autoridades españolas por un cargo de 'sedición", señala.

El Gobierno español debe aclarar si es o ha sido cliente de la empresa NSO Group y en concreto si ha adquirido los servicios de la herramienta Pegasus. — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) April 18, 2022

El Gobierno español debe aclarar si es o no un cliente de NSO Group.

En octubre de 2020, Amnistía Internacional España escribió al Gobierno español pidiéndole información sobre todos los contratos con empresas privadas de vigilancia digital, que no fue revelada.



Por su parte, la empresa NSO asegura que solo vende a los Gobiernos y que sus herramientas están pensadas para combatir el crimen organizado y el terrorismo.



"Banerji le pide además que investigue de manera "exhaustiva e independiente" el uso del software espía Pegasus contra los catalanes identificados en esta investigación".



Amnistía apunta que las revelaciones de Citizen Lab se producen en vísperas de que el martes se reúna por primera vez un Comité de investigación del Parlamento europeo que debe analizar las infracciones de la ley comunitaria asociadas con el uso de Pegasus y software equivalente.



Banerji pide a este comité que "no deje piedra sin remover" para documentar las violaciones de los derechos humanos cometidas mediante estos programas invasivos en varios países y reclama que su uso y venta se detenga "temporalmente" para evitar nuevos abusos.



Las fechas del espionaje coinciden con los años más convulsos en Cataluña con motivo del referéndum de secesión que promovió el Ejecutivo catalán en octubre de 2017, y que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.

La respuesta del gobierno español

Isabel Rodríguez, portavoz española Foto: Borja Puig de la Bellacasa / LA MONCLOA / AFP

El Gobierno español defendió este martes que no tiene "nada que ver" ni "nada que ocultar" respecto a un supuesto espionaje a unos sesenta líderes independentistas catalanes mediante el sistema Pegasus.



En rueda de prensa en Madrid, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, sostuvo que el Gobierno central colaborará con la Justicia en el caso de que investigue estos hechos y está dispuesto a dar explicaciones en el Parlamento.



"Hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional están protegidas por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley", afirmó Rodríguez ante la pregunta de si el Gobierno puede garantizar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha utilizado Pegasus.



La portavoz subrayó que España es "un país democrático y de derecho" y, por ello, "aquí no se espía, no se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley", es decir, a través de una "decisión judicial motivada", por lo que no aceptan que se ponga en cuestión la calidad democrática.



El Gobierno español argumenta que la información publicada por el semanario estadounidense The New Yorker sobre que líderes y políticos independentistas catalanes, en su mayoría, y vascos fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus en 2020 "no es nueva" y ha habido "procedimientos judiciales abiertos".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

