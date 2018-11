Gibraltar, la piedra en el zapato de posible acuerdo del 'brexit'

Los cancilleres europeos, reunidos este lunes en Bruselas, debían dar su visto bueno preliminar al acuerdo alcanzado entre el negociador europeo Michel Barnier y el gobierno británico de la primera ministra Theresa May para que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se haga de forma ordenada.

Se esperaba una reunión de trámite pero el gobierno español, representado por su canciller Josep Borrell, frenó el proceso. España asegura que el texto no está claro con respecto a Gibraltar, la pequeña colonia británica enclavada al sur de España.



En marzo pasado, Bruselas y Londres habían acordado una guía para las negociaciones. En ese acuerdo preliminar se decía literalmente: “cuando el Reino Unido abandone la UE, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido se aplicará al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre España y el Reino Unido”.



Madrid considera ahora que el texto del 'brexit' no deja eso claro y quiere que se asegure por escrito que la futura relación comercial entre el Reino Unido y la UE, que está por negociar, no se aplicará a Gibraltar si previamente no hay un acuerdo entre Madrid y Londres al respecto.



Borrell dijo este lunes en Bruselas: “las futuras negociaciones sobre Gibraltar son separadas. Hasta que ese quede claro en el texto del acuerdo del Brexit y en la declaración política sobre la futura relación, no podemos aprobarlo”.

Fecha definitiva

El texto del 'brexit', que ya fue aprobado por el gobierno británico, debe recibir este domingo el visto bueno de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Un hipotético veto pararía el acuerdo porque es necesaria la unanimidad de los 27 gobiernos del bloque.El canciller español dijo en Bruselas que España quiere una modificación del artículo 184 del texto, el que trata sobre las negociaciones y aplicaciones de acuerdos entre la UE y el Reino Unido cuando termine todo el período transitorio y el Reino Unido pase a ser, legalmente pero también de facto, un tercer Estado con respecto a la UE.

Madrid exige que la aplicación de cualquier futuro acuerdo en el territorio de Gibraltar debe recibir primero su visto bueno y considera que el texto no lo deja muy claro. Los juristas del Consejo Europeo explicaron que no ven riesgo, pero España quiere “prevenir una interpretación futura diferente”.

Gibraltar Foto: Reuters

Madrid exige ahora que se cambie ese artículo o que se añada el acuerdo una declaración aclaratoria para dejar clara su postura, que para que Londres pueda aplicar en Gibraltar cualquier acuerdo que alcance con la UE primero necesita el visto bueno español.



Diplomáticos españoles debían reunirse la noche de este lunes con el negociador europeo Michel Barnier. Madrid no quiere hablar todavía de veto, pero podría usarlo de aquí a la cumbre del domingo, o en la misma cumbre, si no se atienden sus reclamos.



Idafe Martín Pérez

Para EL TIEMPO

Bruselas