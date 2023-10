Núñez Feijóo insta a Pedro Sánchez a convocar nuevas elecciones en España en enero

El líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, instó este lunes al presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, a convocar nuevas elecciones en España para el próximo 14 de enero.



Núñez Feijóo se reunió con Sánchez, candidato a jefe de Gobierno, en el Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento español donde está pendiente de que se fije una fecha para votar sobre su investidura.

"La única solución es consultar a los españoles en unas elecciones", dijo en rueda de prensa el líder conservador, en referencia a que para lograr esa investidura Sánchez pudiera conceder una amnistía a procesados por la declaración unilateral de independencia en la región de Cataluña en 2017.



"Si tan seguro está de su cambio de opinión en favor de una amnistía, que lo consulte a los españoles", subrayó, pues "es una involución democrática y un fraude electoral masivo (...). La amnistía no cabe en la Constitución".



Asimismo, reiteró que la alternativa a un Gobierno con apoyo del independentismo son acuerdos de Estado entre el PP y el socialista PSOE, los dos partidos más votados en las elecciones del pasado julio en España.



El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Foto: EFE

El jefe de Estado, el rey Felipe VI, propuso a Sánchez como candidato a la investidura después de que no la lograra Núñez Feijóo, que fue propuesto anteriormente al ser los conservadores el partido más votado en julio, pero no sumó los apoyos parlamentarios necesarios.



Sánchez, por su parte, asegura que cuenta con ellos, sumando votos de formaciones de izquierda, nacionalistas e independentistas, aunque desde estas últimas se advierte que su apoyo está condicionado a esa ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación en Cataluña.



La fecha del 14 de enero es la previsible para unas nuevas elecciones en función de los plazos previstos si no se lograra un nuevo Gobierno en España antes del 27 de noviembre.

Manifestación en Barcelona para rechazar toda concesión a ERC y JxCat en la negociación para la investidura del próximo presidente del Gobierno de España. Foto: EFE

Este domingo, decenas de miles de personas se manifestaron en Barcelona contra la amnistía que la izquierda está negociando con los partidos independentistas catalanes para conseguir su indispensable apoyo a la investidura de Sánchez como jefe del gobierno español.



La protesta, bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación", estaba convocada por la plataforma antiindependentista Sociedad Civil Catalana, y contó con la presencia del líder del Partido Popular (PP, conservadores), Alberto Núñez

Feijóo, y del jefe de la formación de derecha Vox, Santiago Abascal.



Con cánticos de "No a la amnistía" y "Puigdemont a prisión", en referencia al expresidente regional catalán y líder de la fallida tentativa de secesión de Cataluña en 2017, unos 50.000 manifestantes, según la Guardia Urbana (y 300.000 de acuerdo a los organizadores), agitaron sus banderas españolas por el céntrico Paseo de Gracia de Barcelona.

EFE