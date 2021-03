Expresidentes Aznar y Rajoy declaran por corrupción política en España

El máximo tribunal de justicia de España, la Audiencia Nacional, interrogó a los expresidentes de gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, como testigos de la investigación que se adelanta por la existencia de una contabilidad paralela que habría beneficiado a empresarios y dirigentes del conservador Partido Popular (PP).



Durante dieciocho años, bajo los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, se recibieron dineros de empresarios afines a esa agrupación política para beneficiarse de contratos. De allí, según Bárcenas, habrían salido las sumas que se les entregaba a diversos líderes del PP. El extesorero sostiene que tanto Aznar como Rajoy tenían conocimiento de la contabilidad paralela, conocida ahora como la caja B.



Aznar lideró el PP entre 1990 y 2003, mientras Rajoy lo hizo entre 2003 y 2018. Fueron, precisamente, los casos de corrupción del PP los que pusieron fin al gobierno de Rajoy, tras una moción de censura en junio de 2018 impulsada por el actual presidente Pedro Sánchez.

Los expresidentes se defienden

Bárcenas afirmó que Rajoy recibía sobresueldos de la caja B, según consta en documentos del extesorero, al igual que otros exdirigentes de esa colectividad. Cada uno habría obtenido cerca de 25.000 euros anuales por esa vía ilegal en efectivo dentro de sobres. El exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo aseguró ante la justicia que Aznar intervino al menos en una ocasión para compensar a un político con dinero proveniente de la caja B.



Los dos expresidentes de gobierno declararon como testigos por videoconferencia. Aznar negó conocer la contabilidad paralela. Esta, sin embargo, está reconocida en sentencia judicial dictada en el llamado caso Gürtel, otro episodio de corrupción en el que estuvieron implicados varios políticos del PP. También negó haber recibido sobresueldos: “Yo no recibí ninguna cantidad. Todas las que recibí fue por transferencia y las declaré a Hacienda”, precisó. Sobre la acusación del exdiputado Del Burgo, afirmó: “Yo no he dado autorización a nadie para dar una compensación a nadie. Yo no podía hacerlo porque no tenía competencias”.



Mariano Rajoy rechazó estar involucrado con una nómina paralela en el Partido Popular. Foto: AFP

Mariano Rajoy, por su parte, se defendió de las acusaciones de Bárcenas, en los mismos términos en que lo había hecho en el pasado: “Yo me dedicaba fundamentalmente a los asuntos políticos. No he llevado cuentas nunca en mi partido”. En cuanto a supuestos sobresueldos recibidos por él, expreso: “Es absolutamente falso”, y dijo que “no hay ninguna caja B del PP; habrá unos papeles de Bárcenas que son los del señor Bárcenas y él los tendrá que explicar”.



Según el extesorero, Rajoy recibió documentos de esa contabilidad paralela que luego el expresidente destruyó. “A mí no me ha entregado ninguna contabilidad B porque la primera vez en mi vida que vi los papeles fue publicados en un diario nacional el 31 de enero de 2013. Por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya destruido esos papeles”, afirmó el expresidente.



Bárcenas fue condenado en 2018 a veintinueve años de cárcel por su participación en el caso Gürtel, del que derivó el caso Bárcenas (así se denomina el que se centra en esta caja B, que ahora se investiga). El caso Gürtel dio cuenta de la existencia de una red de empresas que obtenían contratos de comunidades (departamentos) gobernados por el PP, a través de sobornos a políticos en cargos públicos de ese partido. Una parte de esos dineros también se empleó para financiar actos políticos.



La investigación judicial por la doble contabilidad del PP continúa.



La crisis económica que comenzó en 2008 y los casos de corrupción que han afectado tanto al PP como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) -ahora en el gobierno- dieron nacimiento a Unidas Podemos, Ciudadanos y VOX, partidos emergentes que hicieron estallar el bipartidismo, modelo que funcionaba desde el retorno de la democracia a España en 1977.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

