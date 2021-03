España: ministra de Igualdad usó como niñera a asesora pública 

La última iniciativa del Ministerio de Igualdad de España consiste en la creación de una red de cuidadores para menores de 14 años, que facilite la conciliación familiar. Este martes se aprobará en el Consejo de Ministros y se alimentará con un presupuesto de 190 millones de euros.



El programa, además, se presenta en medio de un escándalo que golpea a la ministra de Igualdad, Irene Montero, acusada de haber utilizado como niñera, precisamente, a una consejera de la cartera que encabeza.



La propuesta significa que las familias podrían contar con un servicio de niñeros suministrado por el Estado durante un número limitado de horas a la semana. La provisión funcionaría mediante bolsas de jóvenes calificados en áreas relacionadas con la educación y actividades socioculturales.



En principio ellos acudirían a los domicilios, pero no se descarta que también trabajen en sitios públicos (escuelas, polideportivos) donde se respeten las medidas de bioseguridad.



El objetivo es atender como prioridad a familias monoparentales, víctimas de violencia, desempleadas de larga duración, mujeres mayores de 45 años y unidades familiares que carguen con otros cuidados. Y tendrán prelación quienes reciben rentas más bajas.



La iniciativa se presenta como una luz en medio de la opacidad de la celebración del Día de la Mujer, que era una bandera fuerte del Ministerio y que este año no contó con grandes manifestaciones y marchas, como en los anteriores.



No hay que olvidar que los expertos creen que las nutridas movilizaciones feministas que tuvieron lugar en 2020 en esta fecha fueron motor primordial de la primera expansión del coronavirus en España.

Piden investigar uso de dinero público para atención de los niños

La ministra de Igualdad, Irene Montero es acusada de haber utilizado como niñera a una consejera de la cartera que encabeza. Ella y su esposo, el vicepresidente Pablo Iglesias, son padres de tres niños: dos mellizos de dos años y medio y una niña de 18 meses.



De acuerdo con las denuncias de la exabogada de Podemos Mónica Carmona, Montero utilizó como niñera de su hija menor a María Teresa Arévalo, que había sido diputada en Ciudad Real por el partido de izquierda.



Tras perder su escaño, Podemos la nombró asesora y fue cuando empezó a ejercer también como cuidadora de la pequeña. Luego, con la participación de Unidas Podemos en el gobierno de coalición actual en España, la nombraron secretaria de las Políticas de Cuidados del partido y asesora de Igualdad, con un suelo de casi 52 mil euros.



La clave del asunto está en determinar si los cuidados de niñera se pagaron con dinero del partido y del ministerio o, incluso, si se consideraba tácitamente que formaban parte de sus funciones. Según el diario El Mundo, el “trabajo de Arévalo parece, según la denuncia, estar más orientado a facilitar la vida de la ministra”.



La abogada Carmona afirma que este acuerdo “además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal del patrimonio del partido”.



Aportó como prueba el pago de un pasaje de tren de octubre de 2019 de Arévalo y Aitana, la hija menor de la pareja, a Alicante, ciudad donde tuvo lugar entonces un acto electoral en el que participaron Iglesias y Montero.



Podemos es objeto de una investigación judicial por presuntos delitos de financiación irregular y delito electoral en la campaña de 2019 en el denominado caso Neurona.



La Fiscalía de Madrid, a propósito de esto, pidió a la juez que abra una pieza aparte para analizar este posible abuso de los recursos del partido porque se trata de “hechos que no fueron inicialmente denunciados y que ninguna relación guardan con este procedimiento”, pero no aconseja descartarlo porque es “absolutamente imposible desglosar” qué elementos podrían aportar información para la causa y cuáles son irrelevantes.



Podemos, por su parte, afirma que la acusación es falsa. Y la ministra Montero está convencida de que la causa acabará archivada “como la decena de casos” sobre el partido.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid

