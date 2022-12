Por medio de las redes sociales se hizo viral el momento en que un conductor de autobuses en Barcelona (España) insultó a un hombre en silla de ruedas y le impidió ingresar al servicio público.

El altercado se habría presentado en una de las paradas de autobus, según informa CatalunyaPress, el conductor le impidió que el hombre en silla de ruedas se subiera porque no había una rampa de acceso.



Frente a la negativa del chofer, el hombre en condición de discapacidad habría iniciado la discusión, solicitando reiteradamente que se abrieran las compuertas para acceder al servicio público.









En el video se aprecia cómo el conductor activa la plataforma para el acceso de discapacitados, pero esto no logra estabilizarse. Ante esto, la persona en silla de ruedas se acerca a la puerta principal y la bloquea, para impedir que el bus se vaya.



Las personas que van al interior del vehículo intentan mediar con las dos personas para continuar el trayecto, pero no tienen éxito, pues una vez más el conductor y la persona discapacitada se insultan.





Un conductor impide entrar al bus a una persona en silla de ruedas.



Santa Coloma de Gramenet, Barcelona pic.twitter.com/zuaRYLf2HM — Miguel D (@M1gu3lDomeque) December 29, 2022

"Me comí una queja por tu culpa, eres un puto cabrón, me tienes hasta los cojones", grita el conductor , "Ahora sí que te insulto, no como el otro día", agrega.



De forma abrupta el chofer quita la mano del hombre de la puerta y logra cerrarla para continuar su recorrido. La empresa Tusgsal, concesionaria del servicio, lamentó los hechos y abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

