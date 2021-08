España devuelve a Marruecos cientos de menores de edad

España devuelve a Marruecos más de 700 menores de edad que habían entrado a Ceuta, España, en una avalancha de gente que llegó a la ciudad fronteriza en mayo de este año.



Los jóvenes permanecían en centros especializados para su cuidado y se habían convertido en el símbolo de la crisis política que atravesaban los dos gobiernos, que comenzó cuando España permitió la hospitalización de Brahim Gal, jefe del Frente Polisario y enemigo de Marruecos, pues lucha por que ese territorio del Sahara Occidental se independice del país.

El viernes comenzó la entrega de los menores de manera inesperada, que ha levantado las críticas de las ONG que trabajan en el lugar. Por la tarde llegó una furgoneta al Pabellón de Santa Amelia, donde se alojan 200 niños, y se llevó a un grupo con rumbo hacia Tarajal. Fue el primero de varios viajes, que continuaron el sábado.



Se prevé que permanezcan en el centro de menores de Martil, cerca de Tetuán, y luego sean trasladados hacia sus lugares de origen.

Es la primera vez que se pone en práctica el convenio bilateral suscrito entre España y Marruecos que prevé la devolución de menores no acompañados. Aunque su última revisión data de 2012, no se había hecho efectivo por la falta de colaboración de Marruecos y porque la ley española se inclina hacia la protección de los intereses y la voluntad de los menores.



Se trata, pues, de un gesto que demuestra el esfuerzo para reencaminar las relaciones entre el gobierno de Marruecos y el de España, con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno.



Unicef, Save The Children y la Plataforma de Infancia, ONG que velan por los menores en Ceuta, emitieron un comunicado donde “se muestran profundamente preocupadas por las violaciones a los derechos fundamentales de la infancia” por las devoluciones “e instan a que se paralicen inmediatamente”.



Creen que se están violando las leyes españolas porque un retorno solo puede tener lugar si es por el interés superior del niño, se garantiza su reintegración en el país de origen, es voluntario y el menor ha sido oído.



La medida también ha creado desavenencias dentro de los ministerios españoles. El de Derechos Sociales achaca al del Interior, encargado de ponerla en práctica, no observar las leyes y normas en defensa de los niños.



En mayo entraron más de 10 mil personas a Ceuta provenientes de África, ante la inmovilidad de los agentes fronterizos de Marruecos, que protestaban así por la acogida española a Gal. De ellos, habría entre dos mil y tres mil menores. Muchos fueron devueltos de inmediato y poco menos de mil permanecieron en estancias precariamente habilitadas. Alrededor de 200 se quedaron en las calles.



De los 740 resguardados, la mayoría había manifestado que no quería volver a Marruecos. Y los padres, que al principio deseaban que sus hijos regresaran, al final prefirieron que se quedaran en Europa.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid (España)