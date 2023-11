Sánchez defiende amnistía en España para implicados en proceso independentista catalán

El líder socialista español, Pedro Sánchez, defendió este miércoles la amnistía para los independentistas catalanes implicados en el proceso secesionista en esa región española de 2017, una medida que dijo es "en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la concordia entre españoles".



Sánchez se dirigió al Congreso en el debate parlamentario para su investidura como jefe del Ejecutivo español para hablar sobre uno de los temas más polémicos de sus pactos con otras formaciones para recabar apoyos, y que ha generado una importante controversia con masivas manifestaciones en contra en los últimos días.

La ley de amnistía, registrada ya por los socialistas en la Cámara Baja, afecta directamente a los independentistas catalanes, entre ellos el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bruselas.



El líder independentista y expresidente de la Comunidad de Cataluñan Carles Puigdemont.

Esta norma, calificada de inconstitucional por la oposición, anulará la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.



Cientos de personas se manifestaron este miércoles en los alrededores del Congreso español contra la investidura como presidente del Gobierno del líder socialista.



En su discurso de hoy, Sánchez dejó claro que la amnistía se aprobará "bajo luz y taquígrafos, con total transparencia": "No será un ataque a la Constitución del 78 (la primera de la democracia en España), sino todo lo contrario, una muestra más de su fortaleza y vigencia".



Ante el conflicto independentisa catalán, el jefe del Ejecutivo español en funciones dijo que caben dos aproximaciones: la vía "de la imposición y de la crispación", que atribuyó al conservador Partido Popular (PP), o "la vía del diálogo, el perdón y el entendimiento", que es la que se emprende ahora.



Esta amnistía, señaló Sánchez, está impulsada "por la esperanza fundada" de que ayude "a superar una crisis de la que nadie puede estar orgulloso" y para que contribuye "a mejorar la convivencia".

Quiero decirles a todos ellos que respeto enormemente sus opiniones y emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, por motivos de interés general. FACEBOOK

TWITTER

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno español citó en su discurso al poeta catalán Salvador Espriu, al recetar "diàleg" (diálogo, en catalán), antes de anunciar la amnistía "en nombre de España", y para defender la "concordia", una palabra que, recodó, se expresa de la misma manera en todas las lenguas cooficiales del Estado español.



No obstante, Sánchez ha reconocido que se trata de una medida "que puede no ser compartida por muchos ciudadanos" y que es "perfectamente consciente de ello".



"Quiero decirles a todos ellos que respeto enormemente sus opiniones y emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, por motivos de interés general", señaló.



Incluso, Sánchez fue un paso más allá e indicó que la amnistía "será buena para la economía del país", todo ello tras afirmar que los poderes económicos que "auspician" a la derecha y la extrema derecha no están "preocupados" por esta medida.



'Unico muro' contra la extrema derecha

Sánchez también defendió este miércoles el Gobierno de coalición que propone para los próximos cuatro años como el "único muro" contra la extrema derecha en España.



El líder socialista advirtió a la Cámara de que "hay que elegir" entre los que apuestan por el empoderamiento de las mujeres o los que "quieren encerrarlas en la cocina", entre quienes quieren avanzar o quieren secundar "a los profetas del odio".

Opositores a la investidura de Pedro Sánchez se manifiestan en los alrededores del Congreso de Diputados.

Alertó también sobre quienes quieren encerrar a los inmigrantes en campos de refugiados, al explicar la disyuntiva a la que se enfrenta España, cargando contra "las derechas retrógradas" que lo que hacen es "rezumar clasismo, reniegan de las conquistas de derechos y desprecian a quienes aman de formas distinta a ellos".



En ese sentido, llamó además la atención sobre los partidos de derecha que en la última década han duplicado sus votos en Europa y se han hecho con uno de cada cuatro escaños.



Pero esto no es mérito solo de estas formaciones, apuntó, porque si se han expandido ha sido "gracias a una derecha tradicional que les ha bendecido como compañeros de viaje y les ha abierto las puertas de esos gobiernos".

Palestina como Estado

El líder socialista español se comprometió a trabajar tanto en España como en Europa para que se reconozca a Palestina como un Estado si es reelegido como presidente del Gobierno.



El candidato a la Presidencia del Gobierno de España señaló que este es su "primer compromiso" para la próxima legislatura, que podrá llevar a cabo si resulta elegido en la votación que tendrá lugar mañana y en la que deberá conseguir el apoyo mayoritario (establecido en 176 diputados de un total de 350) de la Cámara.



En su intervención, Sánchez reclamó que la comunidad internacional avale la consideración de Palestina como Estado, una reivindicación "justamente demandada por el pueblo palestino" y que el líder socialista ve como solución al conflicto.



Vista del hemiciclo mientras el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (c, al fondo).

Reclamó además a Israel el "alto al fuego inmediato" en Palestina, una conferencia de paz para que se "abra paso la diplomacia" y la llegada de la ayuda humanitaria.



Sánchez rechazó "la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y en Cisjordania" y denunció que el derecho internacional humanitario "claramente no se está respetando", al tiempo que dijo estar con Israel en la "repulsa y respuesta" al atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre y exigió la liberación de los rehenes.

¿En qué consiste el debate de hoy?

El Congreso español inicia este miércoles el debate parlamentario para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, una sesión que se prevé bronca por la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes, cuyos votos son cruciales para que el líder socialista pueda reeditar su cargo.



El debate durará dos días y finalizará mañana con la votación en la que previsiblemente Sánchez será elegido como jefe del Ejecutivo español.



Las elecciones del pasado 23 de julio dejaron un resultado muy ajustado entre las dos fuerzas mayoritarias en España, el conservador Partido Popular (PP), que obtuvo 136 diputados en el Congreso de un total de 350, y el Partido Socialista, 122. Ambas formaciones precisaban de los votos de otros partidos para lograr la mayoría absoluta fijada en 176.



El debate de investidura comenzará con la intervención de Sánchez y continuará con la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



Después se oirán las voces de los representantes del resto de partidos por orden de mayor a menor número de escaños.



En su discurso ante la Cámara, Sánchez explicará su nuevo programa de Gobierno pactado con las formaciones de izquierdas, independentistas, nacionalistas y regionalistas.



Estará muy presente en todas las intervenciones la ley de amnistía que el Partido Socialista ya ha presentado en el Congreso y que afecta directamente a los implicados en el proceso secesionista catalán de 2017, entre ellos el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bélgica.



Mañana se realizará la primera de las dos votaciones fijadas por el reglamento de la Cámara para este procedimiento. De no alcanzar la mayoría suficiente se realizaría una segunda un día después para la que Sánchez necesitaría más síes que noes de los diputados.



De no ser investido, se convocarían nuevas elecciones en enero.



Las medidas de seguridad se han reforzado en torno al Congreso español con 1.600 agentes ante la previsión de posibles protestas, tras las manifestaciones masivas de los últimos días en contra de la ley de amnistía.

