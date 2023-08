La sesión en la que el Parlamento español decidirá sobre la investidura como presidente del Gobierno del líder de los conservadores, Alberto Núñez

Feijóo, se celebrará los próximos 26 y 27 de septiembre.



La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, la Cámara baja del Parlamento donde se vota la investidura, comunicó este miércoles las fechas de la sesión.

En una declaración desde el Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol dijo que acordó la fecha con el propio Feijóo, con quien conversó la noche del martes y la mañana del miércoles.



"Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas", señaló Armengol.



El líder del Partido Popular (PP) fue designado el martes por el rey de España, Felipe VI, como candidato a la investidura, al ser la fuerza más votada en las pasadas elecciones de julio.



Sin embargo, Núñez Feijóo debe alcanzar la mayoría absoluta, 176 de los 350 diputados, para ser investido en primera votación. El PP cuenta con sus 137 escaños más los 33 del partido Vox y dos de partidos regionalistas, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, que han anunciado su apoyo, con lo que suma 172, a cuatro de la mayoría absoluta.



En caso de no conseguir los votos necesarios en ese primer intento, se celebrará una segunda votación 48 horas más tarde, en la que el candidato ya solo requerirá mayoría simple para ser designado presidente.



Pero en una segunda, cuando solo necesitaría más síes que noes, chocaría con 178 votos en contra, por lo que tampoco tendría éxito.

El candidato del conservador Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo.

Si Núñez Feijóo tampoco consiguiera la elección por mayoría simple, puede haber otras votaciones posteriores, lo que abriría la puerta a que se presente después a la investidura el presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez.

El líder socialista también se había postulado a la investidura en la ronda de consultas ante el jefe de Estado, que según la Constitución española es quien propone el candidato.



Sánchez argumenta que suma más apoyos que los conservadores, pues logró la presidencia del Congreso la pasada semana con los votos de su partido, el socialista PSOE, de la coalición de izquierda Sumar y de fuerzas independentistas y nacionalistas catalanas, vascas y gallegas, hasta alcanzar los 178 escaños.



No obstante, algunas de estas formaciones advirtieron entonces que no está garantizado que mantengan esos apoyos para investir a Sánchez presidente.



Si dos meses después de la primera votación no hay un presidente del Gobierno elegido, se convocarían automáticamente nuevas elecciones en España.

