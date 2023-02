En los últimos meses se ha zanjado una discusión en España por cuenta de una ley que aborda el consentimiento sexual en ese país. Se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y, sobre todo, como la ley de 'solo sí es sí'.



Su trágico origen se remonta al caso de 'la manada', de 2016. 'La manada' era el nombre de un grupo de WhatsApp en el cual interactuaban cinco hombres que ese año abusaron sexualmente de una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona.



La justicia española los condenó por abuso sexual al entender que no hubo violencia ni intimidación, pero más tarde rectificó y el Tribunal Supremo acabó elevando las penas de 9 a 15 años de prisión por violación.



El caso generó múltiples manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren. El Gobierno español, que se ha declarado abiertamente feminista, comenzó entonces a diseñar esa ley, que implica importantes cambios en el tratamiento de los delitos sexuales y la atención a las víctimas, aunque no ha estado exenta de críticas por parte de otros sectores.



El episodio más reciente se dio este lunes, cuando quedó registrada la reforma del PSOE, un partido político de centroizquierda, que modificaría la ley del 'solo sí es sí', aprobada a finales de agosto de 2022.



La norma, entre otras cuestiones, equiparó los delitos de abuso y agresión sexual y, desde entonces, con el nuevo marco jurídico, se han registrado más de 350 rebajas de condenas, según cálculos de los tribunales superiores de justicia autónomos con corte a la semana pasada.



El PSOE propone mantener un "único delito", el de agresión sexual, pero diferenciando entre si hubo violencia o no. Esto implica que algunas penas mínimas aumenten.



Las discusiones en torno a esta ley se han dado desde el primer momento de su aprobación. A pesar de que la coalición de izquierda que gobierna España asegura que es una de las normas más vanguardistas del mundo en favor de los derechos de las mujeres, sus críticos consideran que se ideó vulnerando la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.



De hecho, un "agujero legal" en la ley provocó, por ejemplo, que la aplicación de la misma tuviera una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.



"Solo sí es sí" hace referencia a uno de los postulados más importantes de la ley, y también a uno de los más controvertidos: el consentimiento antes de cualquier interacción sexual.



El texto legal reza: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Es decir, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y, así las cosas, se castigarán con diferentes penas de acuerdo con as circunstancias y los agravantes de cada caso.



Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse ya que la ley señala, por ejemplo, que su pasividad podría estar condicionada por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias.



La nueva ley eliminaba la distinción vigente entre abuso y agresión sexual. Así, cualquier interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona se consideraría una agresión y se castigaría con una pena de prisión de 1 a 4 años. Pero esto generó que algunos condenados por delitos contra la libertad sexual consiguieran rebajas automáticas en sus penas tras aplicarse esta nueva ley.



Mujeres reivindicando sus derechos en la marcha convocada el 8 de marzo en Madrid, España. En todo el país marcharon más de cinco millones de personas. Foto: Susana Vera / Reuters

La razón es que el rango de penas se amplió, y con mínimos más bajos en algunos supuestos, lo que fue aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.



Abogados penalistas han señalado que la la ley haya resultado en un fracaso absoluto. "La reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad abandonó los más básicos criterios de técnica jurídica y los sustituyó no solo por criterios ideológicos, sino por una serie de eslóganes publicitarios", escribió José María de Pablo Hermida en las páginas del diario El Mundo.



Las diferencias en España siguen en aumento. Decenas de colectivos que defienden los derechos de las mujeres se alinean con la propuesta del PSOE para enmendar la ley, mientras otros tantos critican el cambio, pues lo ven como una vuelta al pasado.

WILLIAM MORENO HERNANDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL