¿Cuál es el panorama para la tauromaquia en España?

Los toros viven momentos aciagos. No solo la pandemia y la indiferencia de gran parte de las nuevas generaciones los embisten, sino que las organizaciones antitaurinas continúan su intensa actividad.



Un ejemplo eso fue su reacción ante la posibilidad de que la Unesco declarara a la tauromaquia Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad.



Una carta de una de las instituciones relacionadas con el mundo de los toros, la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT), que pretendía el favor de la Unesco, generó revuelo recientemente entre las organizaciones antitaurinas.



La plataforma La Tortura No Es Cultura (LTNEC) y Animal Guardians, junto con la organización Gladiadores por la Paz y AACME, montaron una ofensiva con el respaldo de 985 organizaciones de todo el mundo contra la posibilidad de que la Unesco accediera a la petición de esa organización taurina.

La AIT, sin embargo, no se quedó quieta e instó a la Delegación Permanente del Reino de España ante la Unesco a que fijara la posición del Estado español frente a la salvaguarda de la fiesta brava.



“La Plataforma La Tortura No Es Cultura, Animal Guardians y todas las organizaciones que han apoyado la campaña #NoTauromaquiaEnUnesco nos reafirmamos en el rechazo a dicha salvaguarda, nos felicitamos que no haya tenido respuesta por parte de la Unesco y nos reiteramos en nuestra oposición a dicha salvaguarda o a que la tauromaquia sea incluida en el listado de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, dice Marta Esteban Miñano, presidenta de esa plataforma.



"Sería incomprensible que mientras que un órgano de la ONU, el Comité de los Derechos del Niño, insta a proteger a los más jóvenes de la violencia de la tauromaquia, otro órgano de la ONU, en este caso la Unesco, lo incluyese en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad para ser transmitido a estos mismos niños y jóvenes y subvencionado con dinero público”, señala Esteban.



"En estos momentos tan duros que vivimos es clave defender expresiones culturales que promuevan la vida, no la muerte, y que faciliten la cohesión de la sociedad, no el enfrentamiento entre ciudadanos que protagoniza el debate taurino."



Según le dijo a EL TIEMPO el ganadero colombiano Gonzalo Sanz de Santamaría,, “las organizaciones antitaurinas no solamente están unidas y organizadas sino están a sueldo en muchos países y están abonando el terreno ante la Unesco contra la tauromaquia”.



Por lo pronto, la Unesco no incluyó la tauromaquia entre la lista de candidatos para ser considerados como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Embestida del coronavirus

El rifirrafe entre las organizaciones antitaurinas y aquellos que defienden los toros no es, sin embargo, el único enemigo que salta a las plazas. Para el experto en toros Carlos Ilián, “es peor la pandemia”. Por cuenta de ella cree “que en el 2021 las tres primeras grandes ferias de la temporada en España no se van a poder dar”. Al final, afirma, “todo dependerá de que la vacuna responda”.



Durante 2020 la actividad taurina se ha reducido en casi un 90 por ciento. Según Ilián, “el coronavirus ha sido un palo tremendo. Hay desmotivación de la gente; las ganaderías van a pasar más de un año sin vender un toro y es posible que desaparezcan algunas de ellas; y las empresas que regentan las plazas han sufrido una pérdida enorme”.



Hasta el momento, las cancelaciones de la fiesta brava han supuesto una pérdida de más de 15.000 contrataciones directas y el desempleo alcanza a centenares de trabajadores directos e indirectos. En España se celebraron 75 espectáculos taurinos en el 2020 frente a los 793 que tuvieron lugar en 2019.



Para Sanz de Santamaría, la inactividad taurina en Colombia supera a España y llega al 99 por ciento. Asegura que “el coronavirus ha sido muy grave para el mundo de los toros en el país y no se vislumbra un panorama claro en el futuro”. Agregó, sin embargo, que “si las cosas se normalizan, la gente volverá a los toros y, para ello, los ganaderos tendremos que reconstruirnos. La ganadería sigue”.

La situación actual

En la actualidad, tanto en España como en Colombia, solamente se celebran festejos privados, sin público, sin cobrar, para lidiar las reses que van a superar la edad para presentarse en las plazas. “El toro bravo es perecedero y debe lidiarse cuando cumple los cinco años”, explicó Sanz de Santamaría.



Para algunos aficionados, la pandemia podría poner punto final a la fiesta brava. “No será así —explica Ilián—, pero es un punto aparte y largo”. Sanz de Santamaría se pronuncia por la misma línea: “los toreros siguen siendo toreros y se siguen entrenando a la espera de una oportunidad”, dice.



Otro enemigo de la fiesta brava es la indiferencia. “Las campañas antitaurinas tienen una penetración muy profunda sobre todo en la gente joven”, explica Ilián. “Antiguamente en España la gente sabía qué era una muleta o un pase, pero hoy en día no, y esa indiferencia es lo que a mí me da miedo. Es un enemigo silencioso”.

El toro, un asunto cultural

Pero los toros no están solos en España. A pesar del movimiento antitaurino y la fuerza que han perdido en los últimos tiempos, la tauromaquia sigue siendo un asunto cultural. De hecho, el sector se beneficiará de una línea de crédito de 40 millones de euros, decretada por el gobierno para el total de las bellas artes perjudicadas por la pandemia.



“El compromiso del Gobierno (es) no dejar a nadie atrás”, señala el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Al mencionar a las empresas y los profesionales de la tauromaquia, habla del “importante quebranto económico que han sufrido por no haber podido arrancar la temporada en marzo o la suspensión de la Feria de Fallas (en Valencia), la de Abril (en Sevilla) o San Isidro (en Madrid)”. Y al igual que para el resto de los trabajadores de los espectáculos públicos, los de la tauromaquia también se benefician con la ampliación de la cobertura por desempleo.



En un sentido semejante se han pronunciado algunas autoridades regionales, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Anunció ayudas al toro de lidia tras la cancelación de eventos taurinos por la pandemia.



Aunque entre 2007 y 2018, las corridas de toros en España se redujeron en más de un 50 por ciento, según el Ministerio de Cultura, Madrid, sin embargo, es la segunda comunidad que más corridas de toros celebra después de Andalucía. El alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado en diversas oportunidades que la tauromaquia hace parte de lo mejor de la cultura española y es “un elemento que nos vertebra como sociedad”.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID