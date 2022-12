Un choque entre las ramas del poder desató una gran tormenta política en España en torno a la paralización de la renovación del Tribunal Constitucional (TC) antes de que se aprobara mediante votación en el Senado.



No es infrecuente en regímenes con separación de poderes que se ataque al poder Legislativo o al Ejecutivo por invadir los terrenos del Judicial. Pero en este caso, de manera insólita, se acusa a la alta corte de invadir el campo del Parlamento, algo calificado por el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez como un hecho “sin precedentes desde el final de la dictadura franquista”.



El mismo tribunal avaló una petición del Partido Popular (PP), en la oposición, y suspendió la tramitación el lunes, tres días antes de que se votara definitivamente en el Senado la reforma del Código Penal, que incluía, entre otras, enmiendas para renovar cuatro de los doce magistrados el TC.



De acuerdo con el exministro de Justicia Tomás de la Quadra-Salcedo, se trata de una decisión que “por primera vez en nuestra democracia, supone interferir en el proceso legislativo de las cortes, paralizándolo”. Aparte de que “puede poner en cuestión la credibilidad e independencia del TC”, pone “en cuestión la independencia e inviolabilidad del poder legislativo y la separación de poderes”, según afirma en el diario El País. “Una paralización del proceso parlamentario es algo tan grave e insólito en nuestra democracia como lo es en los sistemas democráticos de nuestro entorno”, agrega.

Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, fundadores del partido de izquierda Podemos. Foto: Archivo particular

La importancia de este órgano radica en que es el máximo intérprete de la ley española, equivalente a la Corte Constitucional de Colombia. Por eso es clave el corte ideológico de la mayoría de sus miembros. Y la importancia de este momento radica en que hay varias leyes recurridas y pendientes de sentencia: la de la eutanasia, la del aborto, la de educación y la reforma laboral, entre otras.



La renovación del TC depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debió haberse renovado en diciembre de 2018 y que desde entonces actúa de manera interina. La del TC debió haberse dado hace seis meses.



Está formado por 12 magistrados cuyo mandato es por nueve años. La inclinación ideológica del TC está marcada por los dos magistrados del Gobierno. Por tradición, en el Congreso y en el Senado se han repartido equitativamente entre los dos partidos mayoritarios de la historia democrática española: PP y PSOE. En 2013 Mariano Rajoy, entonces presidente, eligió los suyos y desde entonces la inclinación ha sido de derecha: hoy hay 7 magistrados conservadores y 5 progresistas.

El Rey Felipe VI alerta de tres riesgos para España: "La división es uno de ellos. El deterioro de la convivencia es otro; la erosión de las instituciones es el tercero"



El afán del Gobierno de Pedro Sánchez en España

El Gobierno realizó una pirueta legislativa que hasta ahora no se había visto en España. Con el fin de favorecer a los independentistas que están en líos con la Justicia por haber declarado la independencia ilegal de Cataluña en 2017, impulsó la reforma de delitos del Código Penal, como la sedición (con el fin de cambiarlo por el de desórdenes públicos agravados) y el de malversación de fondos públicos (para reducir la pena al máximo). No hay que olvidar que los independentistas apoyaron al PSOE y permitieron la investidura del actual presidente, Pedro Sánchez.



Lo cierto es que el Gobierno impulsó una “reforma exprés” mediante la proposición de ley que presentaron sus grupos parlamentarios y que elude cualquier debate público. No necesita dictámenes de órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial y no se somete a análisis ni estudios.



De esta manera, inició una tramitación de vía rápida para ser aprobada en seis días y, además, incluyó en el mismo paquete un apartado para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.



Las enmiendas propuestas establecían un nuevo método que permitía nombrar a los dos magistrados con mayor número de votos, con lo que eliminaba el sistema actual que señala que son necesarios tres quintos de los votos para que el CGPJ elija a los dos miembros del TC. También modificaba la obligación de la elección simultánea de los dos magistrados del Gobierno y los dos del Poder Judicial. El jueves de la semana pasada se debatió la reforma, que fue aprobada en el Congreso por mayoría y debía haber sido aprobada sin sobresaltos el jueves.

La zancadilla del gobierno ante bloqueo de la Corte española

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

El PP, sin embargo, presentó un recurso de amparo ante esas enmiendas del Gobierno antes de que se aprobaran definitivamente en el Congreso. El TC, con mayoría conservadora, admitió el recurso el lunes, con lo que paralizó la reforma legislativa.



No es la primera vez que el TC acepta un recurso para frenar una ley y estudiarla, pero en las ocasiones anteriores siempre habían pasado ya por el Senado. Nunca había actuado durante el proceso de aprobación.



“Esa ley que quiere modificar el Partido Socialista del TC no ha sido previamente declarada inconstitucional en ningún momento”, explica José Manuel Romero, subdirector de El País. “Por eso nadie entiende que el Partido Popular haya llegado tan lejos como para pedir que se suspenda la tramitación de la iniciativa legislativa cuando ni siquiera está aprobada definitivamente en el Congreso y en el Senado”, agrega.



Al conocer la decisión, Sánchez compareció ante los medios y aseguró que el propósito del PP al bloquear la renovación es el de “mantener una composición anterior y más favorable para su orientación”. Lanzó un mensaje de “serenidad” y aseguró que el sistema democrático de España “dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza”. Ese mecanismo, dijo, es “el de la ley y del cumplimiento de la Constitución”. Aseguró que el Gobierno acata la decisión, aunque no la comparte, y que adoptará “las medidas para poner fin al injustificable bloqueo del poder judicial y del Tribunal Constitucional”.



Por lo pronto, las iniciativas para conseguir el desbloqueo no han surtido efecto. El Congreso de los Diputados y el Senado presentaron varios escritos el miércoles contra la suspensión de la tramitación. Por su parte, la Fiscalía del Poder Judicial solicitó la recusación de los magistrados nombrados por Rajoy en 2013, cuyo mandato debía haber terminado en junio de este año.



El TC convocó un pleno de urgencia para estudiar los argumentos y el resultado de la votación final fue de rechazo con seis votos frente a cinco. Es decir, continúa el bloqueo. Pablo Iglesias, fundador del partido Podemos y exvicepresidente del Gobierno, va más allá y exhorta a “salir a la calle a defender la democracia”.



Los hechos se han sucedido con rapidez durante los últimos días y es difícil prever qué sigue una vez que ya se ha abierto la esclusa. Sin embargo, se habla de que el Gobierno tiene un plan B. Se trataría de una proposición de ley, que aspira que sea apoyada por el mayor número posible de grupos parlamentarios, que contendría las mismas pretensiones básicas para la renovación del TC que ha impulsado hasta ahora y que se aprobaría por el procedimiento de urgencia.



Aunque lo más seguro es que presente algunas diferencias, constituiría una pieza separada (es decir, ya no iría colgada a la reforma del Código Penal), que se trataría de manera autónoma.



Es difícil calcular los tiempos, máxime cuando media la negociación con otros grupos para que lo apoyen. Sin embargo, se espera que el Gobierno presente la proposición de ley en los próximos días y que el trámite por la vía urgente tome cerca de un mes, aunque para ello las Cámaras tendrían que habilitarse en enero, cuando suelen haber vacaciones parlamentarias. Este punto no representa obstáculo alguno. Lo complicado es conseguir los apoyos necesarios y suficientes para contar con la fuerza política suficiente que logre, de una vez por todas, desenmarañar el nudo de la renovación del máximo tribunal constitucional de España.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID