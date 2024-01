Así funciona el derecho de asilo en España: ¿quiénes pueden solicitarlo y cómo?

En lo que va de enero han sido tramitadas en España 864 solicitudes de protección internacional, según datos del Ministerio del Interior, que asegura que sigue trabajando para evitar el uso fraudulento de las escalas en Madrid con destino a países que no requieren visado de entrada y que son utilizadas para tratar de entrar en ese país de manera irregular.



Para ello, y en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha acordado el establecimiento de visados de tránsito, si fuera necesario, como ya se ha hecho con ciudadanos con pasaporte de Kenia desde el pasado día 20, y se aplicará a ciudadanos con pasaporte de Senegal a partir del 19 de febrero próximo.

España es el tercer país de la Unión Europea en número de solicitudes de asilo y solo en 2023 tramitó 163.000 peticiones, la mayor cifra desde 1992, cuando se creó la Oficina de Asilo y Refugio.



¿Cómo y quién puede pedir asilo en España?



Lo primero a tener en cuenta es que es España la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria configura el asilo en ese país, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución, como la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con esta Ley, con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.

¿Qué personas pueden solicitar asilo en España?

Los refugiados, es decir, las personas extranjeras de nacionalidad no comunitaria o apátridas que huyen de sus países.



De acuerdo con el artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.



En España, se necesita que la persona se encuentre de forma presencial en territorio español o en una frontera por donde pueda entrar al país. La solicitud debe presentarse de forma personal en comisarías de Policía autorizadas, en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en caso de detención, o en puestos fronterizos si no es posible ingresar regularmente.

Nacionalidades con más solicitudes de asilo

Entre las personas que más piden protección internacional en el país ibérico, se encuentran los venezolanos en primer lugar (60.534), colombianos en segundo lugar (53.564) y peruanos en el tercer puesto (14.308), y entre los tres países representan cerca del 80% de solicitudes que se presentaron en el 2023.



¿Qué derechos tiene el solicitante de asilo?



El solicitante de asilo tiene derecho a ser documentado como solicitante de protección internacional y, por ende, a permanecer en España, salvo que esté reclamado por otro país hasta que se resuelva su solicitud, el cual deberá comunicarse al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en España.



También tiene derecho a ser asistido por un abogado de forma gratuita si no puede pagarlo y por un intérprete, así como a conocer el contenido del expediente en cualquier momento.



De igual forma, el solicitante tiene deberes: colaborar con las autoridades españolas diciendo la verdad y detallando los motivos por los que pide asilo, presentar a tiempo la documentación en que se apoye la solicitud, comparecer cuando se requiera, informar sobre cualquier cambio de domicilio y facilitar la recogida de sus huellas dactilares.

¿En que lugares se puede solicitar el asilo?

La solicitud se realiza de forma directa en puestos fronterizos si no puede ingresar a territorio español y en comisarías de Policía autorizadas y Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) si ya está en este.



En En 2023, según las autoridades, presentaron 158.170 solicitudes en España, de las cuales 3.386 fueron en puestos fronterizos y 877 en CIE.

¿Quién decide sobre las solicitudes?



Las solicitudes son evaluadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y las decisiones son tomadas por el ministro del Interior a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).

¿Cómo se hace el procedimiento?

La solicitud se presenta de manera presencial y consiste en una entrevista, que debe efectuarse siempre de forma individual con un funcionario habilitado y en la que podrá contar con la presencia de un intérprete y un abogado.



En la fase de admisión a trámite se descartan las solicitudes cuyo estudio no corresponde a España o que no reúnan los requisitos establecidos por la ley, por ejemplo que la persona esté reconocida como refugiada en un tercer país, que proceda de un país seguro, que haya reiterado una solicitud ya denegada en España sin circunstancias nuevas o que sea europeo.



Si la solicitud se ha presentado en un puesto fronterizo o en un CIE, el solicitante deberá permanecer allí hasta que se decida si se admite a trámite o se rechaza. Las autoridades tienen 96 horas para notificar la decisión.



Si se admite, podrá entrar en España o salir del CIE, mientras que si se deniega puede pedir que se revise en el plazo de 48 horas desde su notificación. La administración dispone de otros dos días para notificar su resolución: si es negativa, el solicitante debe abandonar España, aunque antes podrá presentar recurso.



Tenga en cuenta que si la solicitud se presentó en territorio español, se valorará en el plazo de un mes si se admite y continúa el procedimiento de urgencia. Transcurrido ese tiempo, si el solicitante no recibe una resolución de inadmisión, se considera admitida por silencio administrativo y el solicitante queda en situación de permanencia provisional en España.



Por el contrario, si no se admite, se ordenará el retorno, devolución, expulsión, salida obligatoria de España o traslado al país responsable de examinar la solicitud de asilo.

¿Cuáles son los efectos de la concesión del asilo en España?

Los beneficiarios tienen otorgado el permiso de residencia y trabajo permanente, su correspondiente documento de identidad, el derecho a reagrupación familiar, y podrán accedes a servicios públicos de empleo, educación, sanidad, vivienda o servicios sociales. También se reducen los plazos de acceso a la nacionalidad española.



(Le recomendamos: Mujer colombiana que acosaba a su exnovio por redes sociales fue detenida en España).

¿A qué nacionalidades concede y rechaza mayoritariamente España protección internacional?

En 2023, en España 7.330 personas lograron el estatuto de refugiado y 3.833 protección subsidiaria. Malienses (2.362), afganos (1.120), sirios (1.153), nicaragüenses (837) y hondureños (736) fueron las principales nacionalidades a las que se concedió asilo.



Por el contrario, 35.392 solicitudes fueron desfavorables con los colombianos a la cabeza (15.089), seguidos de marroquíes (3.787), peruanos (3.197), hondureños (2.578) y senegaleses (1.067).

