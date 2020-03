España cerrará sus fronteras terrestres para contener el coronavirus

España cerrará la medianoche de este lunes sus fronteras terrestres para "contener la expansión del coronavirus", anunció el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.



La entrada en el país por vía terrestre solo se permitirá a ciudadanos españoles, residentes en España, personal diplomático acreditado y a quienes aleguen "causas de fuerza mayor", detalló el ministro.

La cifra de contagiados por coronavirus en España ascendió este lunes a 8.744, alrededor de mil más en las últimas 24 horas, mientras que el número de fallecidos asciende a 297 personas, uno de ellos un joven de 21 años que padecía leucemia.



Más de la mitad de los enfermos totales, 4.695, están en Madrid, indicó este lunes en rueda de prensa el director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, quien destacó que 521 pacientes han superado la enfermedad y han sido dados de alta.

Así lucía este sábado en la mañana el emblemático Paseo de la Castellana, de Madrid. Foto: Efe

Alrededor del 40 por ciento de los enfermos se encuentran hospitalizados y 410 personas están en unidades de cuidados intensivos, entre el 60 y el 70 por ciento de estos casos más graves en la región de Madrid.



La expansión del virus obligó este lunes a las autoridades regionales del País Vasco (norte) a aplazar las elecciones autonómicas que estaban convocadas para el 5 de abril, confirmaron fuentes de las principales formaciones políticas, mientras se está a la espera de saber qué sucederá con las de Galicia (noroeste), previstas para ese mismo día.

España amaneció este lunes con las calles vacías en sus principales ciudades, los comercios cerrados, salvo los de primera necesidad, y las carreteras de acceso a las grandes urbes con muy poco tráfico, en el primer día laboral desde que el pasado sábado el Gobierno declaró el estado de alarma por la expansión del coronavirus.



Con esta perspectiva, la imagen de hoy es la de autobuses vacíos, andenes de metro casi sin pasajeros, autovías de acceso a las grandes ciudades con muy poco tráfico y las gentes en sus casas, salvo que tengan que ir a trabajar si no lo pueden hacer en remoto.



En España, sus 47 millones de habitantes se aprestan a cumplir las instrucciones de las autoridades de no circular por las calles y no utilizar los transportes públicos, salvo por estricta necesidad. Para velar por la seguridad y el cumplimiento de las órdenes, tanto policías, nacionales y municipales, como guardias civiles y unidades del Ejército están desplegados por todo el país.



AFP y Efe