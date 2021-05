La campaña sucia que agita la lucha por la conquista de Madrid

Las elecciones para escoger al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, la zona más rica de España, una de las más afectadas por el coronavirus y termómetro de la política de este país, se celebrarán este martes.

La campaña electoral sitúa dos fuerzas enfrentadas hasta caer en los odios y los ataques personales: la derecha y la izquierda, que en sus vaivenes pasan por la extrema derecha y la extrema izquierda.



Los partidos en juego son el Partido Popular (PP), de derecha, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que busca la reelección como presidenta de la región; Ciudadanos, movimiento de centro, con un candidato, Edmundo Bal, que intenta mantener a flote su agrupación; el Partido Socialista Obrero Español (Psoe), de izquierda, segunda fuerza en la Comunidad de Madrid, con Ángel Gabilondo como candidato; Más Madrid, también de izquierda, cuya candidata, Mónica García, apela en su discurso a desalojar como sea a Díaz Ayuso de la presidencia.



En la extrema derecha se sitúa Vox, con Rocío Monasterio a la cabeza, cuya campaña se ha caracterizado por las agresiones verbales; y en la extrema izquierda, Unidas Podemos, bajo la candidatura de Pablo Iglesias, hasta hace poco vicepresidente del gobierno español, que pide el voto contra el fascismo en alusión a Vox y al PP.

El dirigente político Pablo Iglesias ha recibido cartas con amenazas de muerte. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez.

El núcleo del debate electoral no está en el problema del coronavirus, ni en la recuperación económica ni en general en los temas que afectan la vida diaria del ciudadano madrileño. Se centra en las balas.



En simultánea con el ministro de Justicia y la directora de la Guardia Civil –policía rural–, Iglesias recibió por correo una carta con amenazas contra su vida, acompañada de cuatro balas.



El eco fue inmediato, en un país donde no se habían visto este tipo de agresiones. Mientras el líder de Podemos atribuía el hecho a las fuerzas fascistas, el PP se lo tomaba a la ligera y Vox lanzaba la idea de que era una autoamenaza hecha con la intención de obtener votos.



Más tarde el PP condenó el episodio, pero pidió no convertir el asunto en tema electoral. Tanto Unidas Podemos como el Psoe han aprovechado esto para plantear a la ciudadanía una elección entre el fascismo y la democracia. Y el problema se agudizó esta semana por una nueva amenaza contra Iglesias y otra contra Díaz Ayuso.



En los escasos debates que han tenido lugar a través de los medios, por otra parte, los candidatos no han sabido transmitir sus ideas. Se han enfrascado en discusiones personales, sin permitir hablar a los demás. En un programa radial, incluso, Iglesias abandonó el estudio ante los insultos y gritos de Monasterio, que puso en duda la veracidad de las amenazas que este recibió.

Isabel Díaz Ayuso busca la reelección como presidenta de la región de Madrid. Foto: AFP / Comunidad de Madrid



En esta campaña sucia, con desaires personales y reproches de todo tipo, el 20 por ciento de los madrileños no saben todavía por quién votar. No conocen los programas de los candidatos. Solo los insultos.



La Comunidad de Madrid, con cerca de siete millones de habitantes, con el ingreso per cápita más alto del país y sede de la capital de España, es también un termómetro de la política nacional. Para todas las fuerzas políticas, las elecciones del martes obrarán como un plebiscito sobre el gobierno de Pedro Sánchez.



Él lo sabe y se ha volcado de lleno en la campaña de Gabilondo, cabeza del Psoe en Madrid. También le permitirá calcular en qué posición se ubica Unidas Podemos, su socio en la coalición gobernante.



Los sondeos de opinión dan ventaja al PP, seguido por el Psoe, Más Madrid, Unidas Podemos, Vox y, en último lugar, Ciudadanos, fuerza que tiende a perder fuelle en el ámbito nacional después de haber sido la tercera del país.



No obstante, ni el PP ni Psoe obtendrían mayoría absoluta para gobernar en solitario. De mantenerse la tendencia de las encuestas, tendrían que recurrir a coaliciones para sumar los votos necesarios en el Parlamento regional. Se habla de una coalición de izquierda entre Psoe, Unidas Podemos y Más Madrid, y una de derecha ente el PP y Vox.



Por lo pronto, las balas son la noticia y la perplejidad cunde entre los electores del martes.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID

