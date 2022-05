Decidido a terminar con el "tabú" sobre la regla, el gobierno español de izquierdas presentó el martes un proyecto de ley que establece una baja médica laboral para las mujeres que sufren menstruaciones dolorosas, una medida inédita en Europa.



(Le podría interesar: España: gobierno presenta ley para permisos en caso de alto dolor menstrual)

"Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada integralmente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes", se felicitó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una rueda de prensa, al finalizar el consejo de ministros.



(Le podría interesar: La ley que España prepara para proteger los derechos sexuales de la mujer)



"La regla va a dejar de ser un tabú (...) Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó 'empastillarse' (tomar muchas medicinas) antes de ir al trabajo", dijo la ministra, perteneciente a la formación de izquierda radical Podemos, socio minoritario de los socialistas en el gobierno de Pedro Sánchez, que se reivindica feminista.

Irene Montero, ministra de Igualdad de España. Foto: EFE

¿Cómo operará la medida?

La ministra Montero había indicado antes en la televisión pública que este permiso no tendrá límite de días.



El gobierno español propone dar a las trabajadoras que están experimentando dolores menstruales todo el tiempo libre que necesiten, según el diario Los Angeles Times.



Sin embargo, una versión preliminar del proyecto de ley difundida la semana pasada por los medios hablaba de un permiso de tres días prorrogable hasta cinco en caso de síntomas agudos.



Entretanto, el seguro social pagaría por dicha licencia, que debe estar certificada por un profesional de la salud, al igual que con cualquier otra incapacidad médica temporal.



El texto, que suscitó un intenso debate en los últimos días, deberá ser aprobado por el Parlamento, donde el gobierno es minoritario, para entrar en vigor.

Medida polémica

El presidente de España Pedro Sánchez. Foto: AFP

Si obtiene la luz verde de los diputados, España se convertirá en el primer país en Europa, y uno de los pocos en el mundo, como Japón, Indonesia o Zambia, en legislar sobre esta materia.



"Avanzamos en feminismo. Las mujeres deben poder decidir libremente sobre sus vidas", celebró Pedro Sánchez en Twitter, en referencia a este proyecto de ley que refuerza también el derecho al aborto en España.



En países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos algunas empresas ya conceden este permiso menstrual a sus empleadas, pero no está integrado en la ley.



La medida, no obstante, ha levantado reticencias incluso dentro del propio ejecutivo -en el ala socialista de la coalición- y en algunos sindicatos.



"No podemos poner otra vez el foco de atención sobre las mujeres", alertó el viernes en la cadena Antena 3 Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de la UGT (Unión General de Trabajadores), expresando su temor a medidas que "van a discriminar o a dificultar nuestra entrada en el mercado laboral".



Su visión no la comparte, sin embargo, Comisiones Obreras (CCOO), el otro gran sindicato español, que consideró la medida una "mejora notoria" para las "mujeres con menstruaciones especialmente dolorosas e incapacitantes que no siempre pedían u obtenían la baja".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP.

