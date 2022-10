Empieza en España el juicio para determinar responsabilidades del accidente ferroviario más grave que ha sucedido durante la democracia de ese país: el descarrilamiento de un tren que viajaba desde Madrid hacia Ferrol (Galicia), que produjo 80 muertos, entre ellos dos colombianas, y 145 heridos, incluidos cuatro colombianos.



Pasadas las 8:40 p. m. del 24 de julio de 2013, el maquinista del tren intentó frenar en la curva de Angrois (un barrio de las afueras de Santiago de Compostela), a la que había llegado con exceso de velocidad, pero no pudo controlar los trece vagones. Él mismo, herido, dio aviso al puesto de mando de Atocha para pedir auxilio.

Las horas siguientes fueron de confusión, preocupación y caos. Se desplazaron todos los servicios locales de urgencias y de Policía. Buscaban víctimas entre los vagones volcados, las ambulancias llevaban heridos a los hospitales y el recuento de los fallecidos aumentaba minuto a minuto. El panorama de la mañana siguiente era desolador: había amasijos metálicos, manchas en el suelo, maletas tiradas y pedazos de sillas regadas por la vía férrea.



Los familiares de las víctimas empezaron su propio viaje de angustia, que aún no termina. Primero fue la incertidumbre de no saber qué había sucedido con su ser querido: algunos pasaron horas interminables pendientes del teléfono y otros se desplazaron hasta el lugar del accidente.



Después, el duelo o el proceso de recuperación de los heridos. Y, finalmente, la rabia de ver que las investigaciones no avanzaban y se iban diluyendo. Se unieron en la Plataforma Víctimas del Alvia 04155, acudieron a los organismos europeos y nueve años después están pendientes de que se haga justicia.

En el banquillo de los acusados se sientan el maquinista, Francisco Garzón Amos, y Andrés Cortabitarte, entonces jefe de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad pública encargada de la construcción y gestión de las líneas de ferrocarril. Les imputan 80 delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños.

El momento del accidente

Hasta el lugar se desplazó la Policía Nacional, así como un equipo de bomberos. Foto: EFE

Cuando estaban muy cerca de Santiago de Compostela, el maquinista recibió una llamada por el teléfono corporativo, que, según dijo después, estaba obligado a contestar. Era del interventor del tren y buscaba una fórmula para dejar a una familia en Pontedeume. La conversación se demoró cien segundos: lo suficiente para que el conductor no frenara a tiempo en una de las curvas más peligrosas del recorrido.



Llegó al lugar a 199 km por hora, donde el límite permitido es de 200 km por hora. A las 20:39 recibió la llamada e instantes después debía disminuir la velocidad, al entrar a un túnel. No lo hizo en el momento y cuando colgó se percató de lo que sucedía e inició el frenado de emergencia. Pero era demasiado tarde. El tren llegaba a la curva a 195 km por hora en un segmento que no debía exceder los 80. En el momento del descarrilamiento iba a 179 km por hora.



El despiste que produjo la llamada, la carencia de sistemas de seguridad que frenaran el vehículo ante el error humano y la falta de señales de tráfico son las claves del juicio.

Las víctimas

Garzón Amos tenía 52 años cuando tuvo lugar el accidente. Llevaba trabajando en Renfe desde 1982, pero solo tenía cuatro meses de experiencia en ese trayecto.



Según explicó en la segunda jornada del juicio, que comenzó el 5 de octubre y se prevé que termine en febrero de 2023, la llamada lo “desubicó”. “Creí que estaba en el túnel anterior”, dijo.



Aclaró que hay “32 túneles en 36 minutos: a túnel por minuto” y que “desde el último túnel no se ve la curva”. Tampoco había una señal adecuada para el nivel de peligro del área. Él mismo ya le había advertido al jefe de seguridad de la zona sobre las carencias de ese tramo.

Es criminal que me sacasen del hospital con tres costillas rotas y un tubo FACEBOOK

TWITTER

Garzón Amos sufrió un traumatismo torácico, fractura de costillas, neumotórax y una herida en la cabeza. Lo atendieron en Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y un par de días después lo mandaron al calabozo.



“Es criminal que me sacasen del hospital con tres costillas rotas y un tubo que me habían puesto para extraerme la sangre de la pleura”, aseguró en el juicio, y detalló que tuvo “que permanecer sentado en el suelo” de la celda porque no podía acostarse.



La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para él y su inhabilitación. En varias ocasiones ha pedido perdón a las víctimas y sus familiares y lo volvió a hacer en el juicio, con lágrimas en los ojos.

Carencia de medidas de seguridad

No había suficientes medidas de seguridad en un tramo tan peligroso.



Cuando instalaron la línea contaban con un sistema llamado ERTMS, que sabe a qué velocidad va el tren y avisa con una señal luminosa y otra acústica si detecta alguna falla. Si el conductor no atiende, el mecanismo produce el freno automático.



Ese sistema no funcionaba a la perfección y cada vez que la alarma se soltaba paraba todo el convoy y retrasaba a los demás trenes que venían en la misma línea. Adif solicitó información al fabricante para saber qué implicaría la desconexión del sistema. El remitente pidió tiempo para contestar. Lo cierto es que quitaron ese sistema y para el momento del accidente estaba fuera de operación. En el juicio se deberá determinar quién dio la orden de desactivarlo.



Comienza el juicio por el accidente del tren de Santiago de Compostela tras ocho años de instrucción y con dos acusados en el banquillo pic.twitter.com/vE7rMHr9Q4 — Radio María España (@RadioMariaSpain) October 5, 2022

También se dilucidarán las razones por las que no se elaboró un registro con posibles amenazas, como era obligatorio. Según los peritos de la investigación, Adif no realizó el estudio completo de los riesgos de esa curva que todos sabían que era peligrosa.



Por eso se sienta en el banquillo de los acusados Cortabitarte, como jefe de seguridad de Adif, para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.



Lo cierto es que las fallas de seguridad comenzaron desde el mismo origen del tren, que comenzó su funcionamiento en diciembre de 2011. “Construyeron ese convoy con piezas y restos de otros trenes”, aseguró el abogado de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. “Por eso lo llamaron Frankestein: porque era un híbrido”, agregó.



Precisamente de esa manera se titula un documental, dirigido por Aitor Rei en 2015, sobre la tragedia: Frankestein 04155. La cinta, producida gracias a un financiamiento colectivo impulsado por la plataforma de víctimas, busca determinar realmente qué hay detrás del accidente, señalar las causas y las personas que tomaron decisiones que contribuyeron a la catástrofe.

La plataforma de víctimas

Tras el accidente, se oyeron cientos de voces de solidaridad. Todos los políticos españoles lo lamentaron, el presidente de entonces, Mariano Rajoy, y los reyes visitaron el lugar al día siguiente, y poco después los príncipes de Asturias.



Los mandatarios de múltiples países enviaron sus condolencias, se guardaron minutos de silencio y se cancelaron las festividades de Santiago de Compostela, cuyo onomástico se celebraba el 25 de julio (algo que incidió en que fueran muchas las personas que viajaban a la ciudad en esa fecha).



Poco después empezó el calvario de las víctimas y sus familiares, que vieron cómo la investigación quedaba en nada y el único imputado era el maquinista. Por eso crearon la Plataforma Víctimas del Alvia 04155, que luchó contra los intentos de los partidos políticos de evitar la creación de una comisión de investigación y llegó a la Agencia Ferroviaria Europea, que detectó errores en el informe oficial.



Una auditoría de esa entidad en 2016 demostró que había “causas profundas” relacionadas con el diseño del sistema de seguridad y fallas en la evaluación del Ministerio de Fomento. En 2018 se llevó a cabo una investigación en el Congreso de los Diputados y se contempló la posibilidad de que se analizaran otras posibles causas, aparte de la confusión del maquinista.

El macrojuicio

El juicio se desarrolla en jornadas de martes a viernes. Están citados a declarar más de 700 testigos y peritos. Cerca de 110 abogados participarán y 165 víctimas estarán presentes.



La sentencia se conocerá en 2023, diez años después de que se hubiera producido uno de los peores accidentes de la historia de España. Las víctimas desean que se descubra la verdad completa y que se haga justicia.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL EL TIEMPO

MADRID

