‘Para una pandemia la mejor receta es la cooperación internacional’

Luego de su visita oficial al país, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, le aseguró a este diario que se fue convencida de que el compromiso y los esfuerzos realizados por Colombia para atender a la población migrante y refugiada de Venezuela “merecen la solidaridad internacional”.



En una maratónica agenda, González tuvo la oportunidad de visitar la zona fronteriza de Cúcuta, sostener nutridas conversaciones con altos funcionarios del Gobierno, conocer a fondo cómo va el trabajo realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y firmar el acuerdo bilateral Marco de Asociación País (MAP).



González insistió en que España sigue comprometida con Colombia para el desarrollo de tareas más inmediatas por lo que el MAP le inyectará al país 120 millones de euros (casi 525 mil millones de pesos) para atender la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), el desarrollo de la ruralidad, entre otros temas.

Luego de su visita a la frontera, ¿qué balance saca de los esfuerzos de Colombia, de cara a la implementación ETPV?

El Estatuto es un gran acto de solidaridad por parte de Colombia para con los migrantes y refugiados venezolanos, es una manera de hacerlos visibles y ese es quizá el gran logro de esta protección temporal.



Ahora bien, el que el gobierno les haya dado una Protección Temporal no significa que dejemos de ser solidarios y de acompañar los esfuerzos de Colombia, especialmente en tiempos de pandemia.

Nicolás Maduro criticó su visita y la señaló de estar a favor del discurso xenofóbico, que a su juicio, impulsa el Gobierno de Colombia. ¿Qué decir al respecto?

Absolutamente no tengo ninguna interpretación que hacer sobre sus declaraciones, yo lo único que pido es el mismo respeto que ofrezco. No estoy aquí para criticar a Venezuela ni estoy aquí para dar lecciones.

¿Considera oportuno seguir con las sanciones y el cerco a funcionarios venezolanos?

Nosotros no pretendemos tomar medidas contra la población venezolana, sino con ciertos individuos que a ojos de Europa han cometido actos contrarios a la democracia.



Independientemente de esas medidas, lo que sí es cierto es que hay una necesidad de un arreglo político en Venezuela que lo harán cuando y como lo quieran hacer los venezolanos y que, por supuesto, nosotros apoyaremos.

La estrategia MAP impulsará el desarrollo rural sostenible, con enfoque de género. ¿Con esta cooperación esperan que Colombia haga políticas afirmativas para empoderar a las mujeres rurales?

El Marco Asociación País es nuestro contrato con Colombia para seguir apoyando sus esfuerzos de desarrollo haciéndolo desde las que son las prioridades del país. Nos comprometimos a financiar durante cuatro años estas iniciativas con un total de 120 millones de euros.



Entre las cuestiones que nosotros queremos apoyar está evidentemente el impulso a las zonas rurales y ayudarles a generar empleo porque consideramos que eso es clave para conseguir una mayor cohesión del país. Impulsar un mayor empoderamiento de la mujer rural y una mayor independencia económica de estas mujeres pasa, por supuesto, por el acceso a la tierra.



Pero, este Marco también tiene un apoyo importante a las instituciones que propenden el cumplimiento del acuerdo de paz como la Comisión de la verdad, la Unidad para las Víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz.



Creemos que esta es una prioridad tremendamente importante para anclar los esfuerzos por lograr la paz y construir unas bases sólidas de la convivencia de los colombianos en el futuro.



¿Qué impresión se llevó de su visita a la JEP?

Las instituciones son un elemento fundamental del acuerdo de paz porque son las que van a ayudar a canalizar esos esfuerzos de una manera ordenada y organizada. Me parece que son esenciales en la tarea de impulsar la justicia, la reparación y sobre todo el compromiso de no repetición.



Sabemos que la implementación de este proceso de paz es difícil. Son décadas de conflicto, que no se borran de un plumazo, que han dejado heridas muy fuertes, que es un proceso que no es lineal, y que hay momentos de avances y otros de retroceso.



A mí me duele ver los asesinatos que siguen sobre defensores de los derechos humanos, sobre sindicalistas, sobre excombatientes… Y me parece que eso a lo que nos tiene que llevar es a redoblar los esfuerzos y nuestra apuesta por la paz que como digo, en su centro, tiene a las instituciones. Por eso nuestro apoyo decidido a estas instituciones.



Este país que tanto ha sufrido necesita construir unas nuevas bases para su pacto social del futuro y eso pasa también por poner en marcha estos acuerdos de paz.

Cuba rechazó la solicitud de Colombia para lograr la extradición de miembros del ELN. ¿Qué opinión le merece?

Siempre se debe partir de la buena fe de las relaciones entre dos países que, yo creo que respecto al proceso de paz se han apoyado para avanzar. Desde esa buena fe se puede también buscar un mejor entendimiento a través de la labor específica relativa al ELN. Pero, para seguir adelante, hacen falta grandes dosis de buena fe.

¿Seguirán las buenas relaciones comerciales y de inversión con España?

España tiene en Colombia más de 600 empresas que son el segundo empleador extranjero de este país. Son empresas comprometidas y contribuyen a generar empleo y además están muy diversificadas.



Colombia y España nos estamos proyectando en el poscovid, estamos imaginando ya la recuperación desde la descarbonización y la digitalización, los dos grandes ejes de la transformación pospandemia.

Por eso es clave el apoyo internacional para atender la emergencia por el coronavirus...

Lo que hemos aprendido es que para una pandemia la mejor receta es la cooperación internacional, pretender responder ante esto solo es mucho menos eficiente que hacerlo conjuntamente.



Creo que tenemos una oportunidad única para que salgamos todos de una gran crisis por lo que tenemos que enfrentarnos a un futuro en el que no queremos volver a la economía y a la sociedad que teníamos antes, queremos transformarla.



España y los países latinoamericanos hemos trabajado de una manera muy estrecha para responder a esta crisis. Desde el inicio, lo hemos hecho compartiendo experiencias, conocimientos, material sanitario e impulsando una respuesta para mejorar el acceso a la financiación a los países de renta media que también tienen unas necesidades muy específicas.

¿Sí a la diplomacia cultural y la economía naranja?

Absolutamente. Vamos a empezar por cosas muy concretas como lo es tener a Colombia como invitado en la feria del libro de España 2021, en el mes de septiembre, y es una manera de reflejar también el enorme interés que existe en nuestras comunidades por la cultura y las artes.



Tenemos es una gran oportunidad de crear empleo y generar riqueza a través de la cultura, que es otro gran vector. Es esa economía naranja, esa economía de la creatividad, del saber hacer.



Es cierto que tenemos como proyecto, a futuro, construir un centro cultural español en Bogotá que esperamos poder impulsar. Con este proyecto buscamos fomentar, de otra manera, este sector entre los dos países.

¿Qué perspectiva sobre las relaciones bilaterales le deja esta visita?

Buenas relaciones, buenas perspectivas. Unas relaciones sólidas que tienen raíces profundas y creo que tenemos ahora una oportunidad única de transformación.



España y Colombia tienen la oportunidad de trabajar juntos, codo con codo, para impulsar nuestras economías desde las dos prioridades más inminentes: la digitalización y la descarbonización que no dejan a ningún ciudadano atrás.



