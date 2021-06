Gobierno español aprueba el indulto a los líderes catalanes presos

En una arriesgada jugada política, el gobierno español indultó este martes a los nueve dirigentes independentistas condenados por el intento fallido de secesión de 2017, un gesto que debe relajar la tensión en Cataluña sin zanjar una crisis muy enquistada, según analistas.



Con esta medida de gracia, "queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro, y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento", expresó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una declaración luego del Consejo de Ministros que dio luz verde a los indultos.



Esta decisión "es la mejor para Cataluña, es la mejor para España", señaló

Sánchez que, aunque auguró "dificultades en el camino" hacia un entendimiento, cree "que merece mucho la pena intentarlo".



Afirmando que no se espera que los independentistas renuncien a sus ideas, Sánchez explicó que los indultos serán parciales, ya que se conmuta la pena pero no la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y están condicionados a que los beneficiados no cometan delitos graves en un tiempo determinado.



No obstante, el crispado ambiente sigue latente, mientras que la decisión debe cumplir todavía unos pasos administrativos, aunque debería hacerse efectiva rápidamente.



"Los indultos ayudan a destensar el clima entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno central, permiten una mesa de negociación más fluida, pero difícilmente con eso vamos a poder llegar a un acuerdo entre las partes. Queda muy lejos aún", afirma Lluis Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.



Todavía no se han cumplido cuatro años del frenético otoño catalán de 2017, cuando a un referéndum ilegal de autodeterminación, marcado por la violencia policial, le siguieron unos días caóticos que acabaron con una fallida declaración unilateral de independencia, sus líderes camino de prisión y el presidente regional, Carles Puigdemont, fugado en Bélgica.



Y las heridas aún son profundas. Los indultos que el gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros "son un elemento más simbólico", valora Cristina Monge, politóloga de la Universidad de Zaragoza. "Es una manera de sentarse en la mesa de diálogo con una prueba de buena voluntad, y además resituar el conflicto en el ámbito político", añade.



¿Nueva etapa?

Los nueve indultados, entre ellos varios ex miembros del gobierno regional de Puigdemont, la expresidenta del Parlamento regional y líderes de asociaciones separatistas, fueron condenados en octubre de 2019 a penas de cárcel de entre 9 y 13 años por su participación en el fracasado intento de independizar a Cataluña de

España.



Uno de los grandes interrogantes es hasta dónde puede llegar la acción de esa mesa de diálogo, que apenas celebró una reunión antes de la pandemia, cuando todavía presidía el gobierno regional el independentista radical Quim Torra, delfín de Puigdemont e inhabilitado después por desobediencia.



Las negociaciones deben retomarse próximamente tras la reunión prevista este mes entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el nuevo jefe del ejecutivo catalán, Pere Aragonès, mucho más abierto al diálogo con Madrid que su predecesor.



Aunque, a pesar del perfil más moderado de Aragonès -del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC)-, no se espera que el independentismo renuncie a sus dos grandes reclamos: una amnistía para todos los condenados y perseguidos por la escalada de 2017, que supondría borrar sus delitos, y la celebración de un referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con el Estado.



Ambas opciones son rechazadas de pleno por el gobierno español, que estaría abierto a una votación en Cataluña sobre un eventual acuerdo de las partes, pero solo para decidir mayor autonomía de la región, que ya disfruta de amplias competencias en sanidad, educación y seguridad.



Tras casi una década de acelerón independentista, los indultos abren una nueva etapa en una sociedad cansada y más centrada ahora en recuperarse de la pandemia.



"En el momento que sacas a los presos de la ecuación obligas al independentismo a moverse", considera el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Oriol Bartomeus, para quien la situación anterior era de "bloqueo completo" en Cataluña. Pese a que los independentistas mantendrán sus aspiraciones y discurso, "por debajo vamos a ver un nuevo tiempo", agrega.

El exlíder catalán exiliado y miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont (izq.) junto a simpatizantes catalanes el 9 de marzo de 2021. Foto: AFP / HATIM KAGHAT

Factor Puigdemont

Efectivamente, Aragonès volvió a pedir amnistía y referéndum el viernes a las puertas de la 'Casa de la República' de Waterloo, el cuartel político de Puigdemont en Bélgica, con quien coincidió en que los indultos no son la solución al "conflicto político".



Tampoco acudió a la conferencia del presidente del gobierno español el lunes en el teatro del Liceu de Barcelona, donde Sánchez anunció los indultos en nombre de la "reconciliación". Pero tanto Aragonès como Oriol Junqueras -líder de ERC y condenado hasta ahora a 13 años de cárcel-, ya expresaron la renuncia a la vía unilateral de su partido, con un perfil más negociador y aliado de los socialistas de Sánchez en el Congreso español.



Más complicada es la situación de Puigdemont, cuya formación se resiste a bajar el tono.



El expresidente regional no ha sido juzgado en España y solo podría regresar con garantías en caso de una amnistía, por ahora descartada. Pese a ser eurodiputado, el gobierno español reiteró recientemente su intención de detenerlo y que sea juzgado si decide volver de Bélgica.



"Estos indultos no afectan absolutamente para nada a Puigdemont, otra cosa es que pueda considerar discutible su propia posición teniendo en cuenta que los que se quedaron aquí estarán en libertad y, en cambio, los que se fueron al extranjero van a permanecer en una situación muy delicada", observó Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.

De lo simbólico a la práctica

Si bien con su decisión, el gobierno de Sánchez busca pasar página de la convulsión de 2017 y propiciar una salida a la prolongada crisis en Cataluña, retomar en breve la mesa de diálogo con el ejecutivo catalán, paralizada en febrero de 2020 por la pandemia, no será fácil.



Las posiciones de ambas partes siguen estando en las antípodas. Más moderado que sus dos predecesores, el nuevo presidente regional catalán, Pere Aragonès, mantiene la exigencia de un referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con Madrid, parecido al realizado en Escocia en 2014.



Una posibilidad negada de plano por el gobierno central, abierto a una votación en Cataluña, pero solo para decidir mayor autonomía de la región, que ya disfruta de amplias competencias en sanidad, educación y seguridad.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

