El Congreso español aprobó definitivamente este jueves una ley que autoriza la libre autodeterminación de género a partir de los 16 años, una iniciativa que causó un acalorado debate en el seno del gobierno de izquierda y el movimiento feminista.



Esta ley se suma a otra aprobada que permite que las trabajadoras que sufren de reglas dolorosas pueden tomarse una "baja menstrual", una medida pionera en Europa para, según el gobierno de izquierdas, romper tabúes.



Ambos proyectos de ley han sido celebrados por distintos sectores como un gran paso hacia el reconocimiento de las identidades y la equidad de género.

El texto que permitirá la libre autodeterminación fue aprobado por una amplia mayoría de diputados.



Esta ley suprime los requisitos que eran necesarios hasta ahora para cambiar de género -un informe médico que diagnostique disforia de género y una prueba de tratamiento hormonal por dos años-, mientras que extiende el derecho a jóvenes de entre 12 y 16, bajo ciertas condiciones.



"Hoy es un día histórico de avance en derechos feministas", escribió en Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el partido de izquierda radical que es socio minoritario de la coalición de gobierno con los socialistas.

La ley sobre la baja menstrual

La ley que permitirá la licencia médica por menstruación fue adoptada por 185 votos favorables, 154 en contra y tres abstenciones.



Esto convierte a España en el primer país de Europa y uno de los pocos del mundo en contemplar esta medida, a imitación de Japón, Indonesia y Zambia.



El texto de la ley afirma que "tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis".



"Se trata de dar una regulación adecuada a esta situación patológica con el fin de eliminar cualquier tipo de sesgo negativo en el ámbito laboral", añade la ley. La ley no especifica cuánto tiempo durará esta licencia por enfermedad.



El texto que permitirá la libre autodeterminación fue aprobado por una amplia mayoría de diputados. Foto: Javier Soriano/AFP

Una ley que busca resolver un problema más amplio

La baja menstrual es una de las medidas claves de un proyecto de ley mucho más amplio para aumentar el acceso al aborto en los hospitales públicos, que practican menos del 15 % de los abortos del país, debido principalmente a la masiva objeción de conciencia de los médicos.



Muchas mujeres tienen que recorrer cientos de kilómetros para abortar ante la falta de servicio público o de una clínica especializada próxima en ciertas zonas del país.



La ministra de la Igualdad, Irene Montero, celebró las legislaciones.

Un sincero agradecimiento del Gobierno a las personas trans y LGTBI 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈💜 pic.twitter.com/xJVSVis6Vu — Irene Montero (@IreneMontero) February 16, 2023

La ley permitirá además a las menores abortar sin el permiso de sus padres a partir de los 16 años, anulando una obligación instaurada por un gobierno conservador en 2015.



El aborto se despenalizó en España en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero sigue siendo un derecho plagado de obstáculos en este país tradicionalmente católico.



La ley aprobada el jueves también prevé que se imparta más educación sexual en las escuelas y la distribución gratuita de anticonceptivos y productos de higiene menstrual en los institutos.



España es un país considerado referencia de los derechos de la mujer en Europa, especialmente desde la aprobación de una ley sobre violencia de género en 2004. El gobierno de Sánchez se declara feminista y cuenta con más mujeres que hombres en sus filas.

Las leyes que legalizan el aborto han sido resultado de las exigencias de grupos feministas alrededor del mundo. Foto: Juan Ignacio Roncoroni / Efe

Posturas en contra

Hemos conocido referencias de países

que dan marcha atrás porque ahora saben

En España, la "ley trans" fue criticada duramente por la derecha.



La ley fue defendida a capa y espada por Podemos y por la FELGBTI+, la principal organización LGBT en España, cuya presidenta Uge Sangil estimó que "hará que otros países tomen la decisión de comenzar a avanzar y de tomar ejemplo".



"No estamos para experimentar con las personas (...) Hemos conocido referencias de países que dan marcha atrás porque ahora saben que se precipitaron y que eso ha costado mucho sufrimiento, no pasemos por lo mismo", dijo la diputada del Partido Popular (PP, conservadores), María Jesús Moro.



El proyecto también provocó un duro debate en el gobierno de izquierda y en el seno del movimiento feminista, a meses de las elecciones generales de finales de año.



Del otro lado del debate, los socialistas de Pedro Sánchez buscaron infructuosamente que antes de los 16 años las personas necesitaran aval judicial para cambiar de género.



Un sector del movimiento feminista consideró que el sexo no es algo que se elija y que la libre autodeterminación "borra" a las mujeres tras décadas de lucha por sus derechos.



"Es muy peligroso que los niños puedan cambiar sus cuerpos sin ninguna restricción", advirtió recientemente la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, en una entrevista con el diario español El Mundo.

AFP