Este martes y miércoles Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular (PP), tendrá que someter su nombre a escrutinio en la sesión de investidura ante el Congreso de los Diputados para tratar de convertirse en presidente de España.

Aunque ganó las elecciones el 23 de julio, con una victoria significativa sobre su rival Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y actual presidente en funciones, no obtuvo la mayoría necesaria para ser investido como jefe de gobierno.



El modelo parlamentario español, a diferencia del presidencialista que existe en Colombia, obliga al ganador de las elecciones a someterse a votación en el Congreso donde los diputados constituyen la última palabra.



Este modelo, en consecuencia, expresa que no necesariamente se llega a la Presidencia de España cuando se ganan las elecciones en las que votan los ciudadanos. Se trata de una paradoja electoral que ha llevado a diversos críticos a plantear una reforma constitucional que permita al ganador convertirse automáticamente en jefe de gobierno.



Las negociaciones en el Parlamento, desarrolladas durante las semanas posteriores a la jornada electoral de julio, señalan que Núñez Feijóo no logrará la Presidencia en el debate de investidura. Cuenta con un total de 172 diputados, si se suman los propios y los de los partidos que lo respaldan: el derechista Vox, la Coalición Canaria (CC) y la Unión del Pueblo Navarro (UPN). Para ser presidente, el líder conservador necesita 176 diputados a su favor.



De cualquier manera, el procedimiento obliga al candidato a exponer en el Congreso su programa de gobierno, y, después de ello, intervienen todos los grupos parlamentarios, a lo que sigue la exposición final del candidato para luego dar paso a la votación.



En caso de que no obtenga la mayoría suficiente para convertirse en presidente, tendrá una segunda oportunidad 48 horas después. La presidencia saldría adelante con una mayoría simple (más síes que noes), que posiblemente tampoco alcanzaría.



¿Por qué la elección está en manos de los independentistas?

Tanto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez han intentado conseguir los votos suficientes para alcanzar la Presidencia. El escollo ha sido que el número de votos faltantes solo los podría proporcionar Junts per Catalunya, partido independentista, cuyo jefe Carles Puigdemont se encuentra prófugo para evitar que la justicia lo lleve a prisión tras su participación en el referéndum celebrado en 2017, cuando una parte de Cataluña pretendía la separación de España.



El PP ha mantenido contactos con Junts per Catalunya para lograr su respaldo, pero suspendió las conversaciones después de que Puigdemont, expresidente catalán, reclamó una amnistía para los involucrados en el referéndum de entonces.



En realidad, los contactos no continuaron debido a la presión de los sectores más duros de la derecha, los llamados halcones del PP, entre ellos el expresidente José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El PP catalán, bajo el liderazgo de Alejandro Fernández, también se opuso a las conversaciones con los separatistas.



¿Qué pasa su Feijóo no logra los votos para la investidura?

Si la investidura de Núñez Feijóo resultara fallida, el rey Felipe VI volvería a convocar una nueva ronda de consultas. Es decir, conversaciones con los candidatos que se presentaron a las elecciones con el fin de dilucidar cuál podría formar gobierno. De allí, muy probablemente, propondría a Pedro Sánchez para una nueva votación en el Congreso de los Diputados, al haber sido el segundo más votado en las elecciones generales.



El presidente en funciones tampoco tiene aún los votos necesarios en el Parlamento para continuar en la Presidencia, pero es más factible que logre un acuerdo con los independentistas.



Su posible sesión de investidura tendría lugar en noviembre, pero si no logra su objetivo se celebrarán nuevas elecciones generales el 14 de enero del próximo año.



El ala dura de los halcones

Los halcones del PP creen que a Núñez Feijóo le falta dureza en su discurso con el separatismo y contra la posible amnistía.



Se trata de “un proceso de autodestrucción constitucional”, señaló el expresidente Aznar. “Son tiempos dramáticos porque existe un riesgo cierto existencial para la continuidad de España como nación, como comunidad política de ciudadanos libres e iguales y como Estado bajo el imperio de la ley”, precisó.

El PP, sin embargo, quiere dar la impresión de ser un partido unido. El domingo, Núñez Feijóo se presentó en una manifestación política que reunió varias decenas de miles de personas (entre 40.000 y 60.000) en Madrid, acompañado por todos los pesos pesados de su agrupación: los expresidentes Aznar y Mariano Rajoy, además del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se llevó sonoros aplausos.



Con gritos contra el independentismo catalán, parecía lo que la prensa ha calificado como un acto del líder de la oposición contra un gobierno que aún no se ha constituido.



Feijóo, pues, aguanta en un equilibrio complejo, mientras su rival Pedro Sánchez no tiene complejo alguno en desafiar la línea dura de su propio partido para continuar como presidente de España.

