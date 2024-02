Agricultores españoles se toman Madrid: 500 tractores bloquean el centro de la ciudad

Los agricultores españoles colapsaron este miércoles el centro de Madrid con 500 tractores, tras dos semanas de marchas por distintas zonas del país, en lo que supone la jornada más importante de las movilizaciones que están llevando a cabo para protestar por la situación del sector.



La marcha agraria se desarrolló con los itinerarios y condiciones anunciadas el pasado lunes por los convocantes, según informó la Delegación del Gobierno en la capital española.

En el acuerdo con las autoridades se permitía la entrada a la ciudad de 500 tractores, por lo que las fuerzas de seguridad prohibieron el acceso a otros 150 que lo intentaron.



Con todos los agricultores llegados desde distintas partes de España ya en el centro de la capital, dio comienzo la manifestación prevista, que concluirá frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



En la conocida Puerta de Alcalá, en el corazón de Madrid, se concentraron desde primeras horas del día varios centenares de participantes a la espera de que la organización diera el visto bueno para iniciar la marcha.



Los tractores de los agricultores a su paso por la Puerta de Alcalá, en Madrid. Foto: EFE

Muchos de ellos hicieron sonar bocinas, cencerros y exhibieron pancartas en las que piden soluciones para el campo.



En declaraciones a Efe, dos de los tractoristas explicaron que llegaban desde la provincia de Cuenca (centro) y lamentaron el haberse encontrado con "muchos problemas" para circular por los impedimentos de los agentes de seguridad.



"No puede ser que haya tractoristas que lleven dos días" en la carretera y que "luego lleguen a Madrid y no los dejen entrar", denunciaron.



La columna de tractores avanzó lentamente ya que no se cortó el tráfico en alguna calles, por lo que los agricultores decidieron llegar caminando hasta el ministerio.



En su recorrido, los viandantes aplaudieron a los manifestantes y más de uno se acercó a darles ánimos y compartir sus reivindicaciones.

Protestas de agricultores para denunciar sus condiciones y la política agraria europea, en la plaza de la Independencia de Madrid. Foto: AFP

Los agricultores españoles comenzaron sus protestas el pasado 6 de febrero con cortes en carreteras y diversas tractoradas de la plataforma 6F -que congrega manifestantes a título individual- y dos días después se sumaron las organizaciones mayoritarias.



Desde entonces se han dado decenas de marchas y acciones también en centros logísticos y de distribución para reclamar medidas de protección del campo, entre las que están una simplificación de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y garantizar ingresos justos, mientras critican la entrada de importaciones agrícolas de terceros países que no cumplen con los requisitos de producción europeos.



Demandan, explicó a la televisión pública TVE Luis Cortés, coordinador nacional de Unión de Uniones, poder "repercutir los costes de producción en el precio final del producto, para no vender a pérdidas".



A los productos importados se les deben imponer "las mismas condiciones con las que nos obligan a producir a los agricultores españoles", dijo Cortés.



La tractorada de este miércoles fue anunciada el pasado lunes después de que las organizaciones agrarias rechazaron una lista de propuestas con 18 puntos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español, que la Unión de Uniones tildó de "engaño" y aseguró que "ninguna de esas medidas va a arreglar ninguno de los problemas" del campo español.



Representantes de los sindicatos se han reunido con el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien se comprometió a defender en Bruselas una simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) europea, considerada compleja y demasiado burocrática por los manifestantes.

Protestas de agricultores para denunciar sus condiciones y la política agraria europea, en la plaza de la Independencia de Madrid. Foto: AFP

Planas ha prometido también una mayor vigilancia para que se cumpla la ley de cadena alimentaria, que busca evitar el hundimiento de los precios a los que tienen que vender los productores.



Los agricultores tenían previsto protestar este miércoles también en otras zonas del país, como Murcia o Málaga, convocados por los tres principales sindicatos de

agricultores y ganaderos, Asaja, COAG y UPA.

AFP y EFE