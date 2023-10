Así será el nuevo Centro Cultural de España en Bogotá: 'Será el de mayor vanguardia'

El embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui, habló con EL TIEMPO sobre el nuevo Centro Cultural de España en Colombia que aspira a ser un espacio de reflexión.



Arístegui también habló sobre la importancia de las relaciones entre Madrid y Bogotá y sobre las apuestas de España para América Latina y El Caribe desde la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Este jueves, como cada 12 de octubre desde 1987, España celebra la Fiesta Nacional que conmemora el Descubrimiento de América en 1492, que tiene como finalidad recordar momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común. ¿Por qué la conmemoración de este año va a ser especial con relación a Colombia?



Este año, la conmemoración del día más importante de los españoles, que es nuestra Fiesta Nacional del 12 de octubre, va a ser una fiesta especial porque por primera vez la vamos a celebrar en lo que será la futura sede del Centro Cultural de España en Bogotá, que quedará ubicado en el convento de los agustinos recoletos de la capital colombiana. Esperamos iniciar en breve sus obras de rehabilitación para convertirse, como digo, en una nueva sede de la Embajada de España en Colombia.



Creo, además, que es una ocasión estupenda para que esta fiesta nos permita recapacitar y reflexionar sobre las muchas cosas que unen y que conectan a Colombia y a España.



El embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui.

¿Qué decir de esa identidad nacional española que expone una historia en común?

Como español, desde niño, joven y, ahora, menos joven, me he sentido siempre muy identificado con el concepto de nuestra Fiesta Nacional y es porque esta no hace referencia a una batalla o a una victoria de guerra sobre otros. No busca recordar un éxito, generalmente violento, que suele haber en las historias de cada país.



Nuestra Fiesta Nacional hace referencia a un viaje maravilloso que creó una nueva etapa en la historia de España. Un viaje que lo transformó de un país europeo y mediterráneo a un país global, a través de su llegada a América, creando un nuevo concepto de nuestra identidad y de lo que posteriormente se desarrolló desde la hispanidad.

¿Evoca esa conexión iberoamericana?



Por supuesto. Celebramos la conexión permanente de España con América Latina y el Caribe. Los españoles no nos entendemos sin América. Y eso es algo que se ve en cómo interpretamos las cosas que pasan en esta región. Hoy celebramos no solamente nuestra identidad, sino la identidad nueva que se creó a partir de un 12 de octubre.



España conmemora este jueves la conexión permanente de España con América Latina y el Caribe.

Volviendo al anuncio del nuevo Centro Cultural de España en Colombia, ¿nos puede dar más detalles al respecto?



Es un proyecto que le hace mucha ilusión al Gobierno de mi país, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, a la Embajada de España en Colombia en particular y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es la gran protagonista de esta iniciativa.



España tiene 19 centros culturales por el mundo, además de sedes del Instituto Cervantes que en Colombia, evidentemente, no son necesarias debido al protagonismo de Colombia en la difusión de nuestro idioma común. Pero no teníamos un centro cultural digno, siendo Colombia un socio estratégico en la cultura en español y la cultura iberoamericana, siendo un país que comparte con España un extraordinario legado histórico.

Además, estará ubicado en un edificio histórico para ambos países en el centro de Bogotá...

Logramos firmar un acuerdo con la orden de los agustinos recoletos, a través de su provincial en Colombia, que son los propietarios tanto de la Iglesia de la Candelaria de Bogotá como del Convento de los Agustinos Recoletos. Estos recintos, que son dos claustros históricos maravillosos santafereños, pasarán a formar parte del Centro Cultural de España en Bogotá, que contará con 5.000 metros cuadrados de espacio útil y los cuales procuraremos se conviertan en un referente de La Candelaria, un barrio tan cercano al corazón de España desde hace siglos, y de Colombia como socio fundamental de la cultura española e iberoamericana en el mundo.



España espera que el centro se convierta en un referente de La Candelaria, en la ciudad de Bogotá.

¿Cuáles son sus aspiraciones con este Centro Cultural?



Aspiramos a que sea el centro de mayor vanguardia y de referencia de todos los centros culturales de España en el mundo. Nuestra idea es que, por un lado, permita ser un espacio de reflexión sobre lo que une a España y Colombia, puesto que España está muy orgullosa del legado que comparte con Colombia, pero también queremos que sea un lugar donde podamos reflejar la diversidad de ambos países.



Esperamos que en este centro cultural podamos ofrecer iniciativas modernas y complementarias que permitan entender nuestras sociedades complejas y enormemente ricas con distintos socios claves. Y también creemos, sin duda, que este tipo de espacios contribuyen al diálogo de paz en el que tanto ha venido trabajando Colombia.

¿Cuál es la perspectiva de España respecto a la visión de Paz Total del presidente Gustavo Petro?



Yo la definiría con las palabras respeto y admiración. Cuando digo que respetamos y admiramos lo que estamos viendo en este proceso de paz es porque creo que la totalidad de la sociedad colombiana está dando un ejemplo de democracia y de optimismo. Algunos desde la afinidad con el gobierno del presidente Petro, otros, desde la legítima oposición democrática; sin embargo, todos le están apostando a que de alguna manera se llegue a ese punto de no retorno tan importante para que realmente empiece una etapa de reconciliación sin violencia en este país.

El presidente Gustavo Petro.

¿España tiene algún reparo de las políticas sobre inversión extranjera que adelante el gobierno Petro?

Las empresas españolas siguen apostando por Colombia como lo han hecho desde siempre. Yo comprendo que, en este momento, hay muchos otros países y muchas otras empresas que quieren invertir y consolidar su presencia en Colombia, pero hemos de reconocer que las empresas españolas llevan décadas aquí contribuyendo a la prosperidad, al desarrollo y al avance de este país desde la legítima aspiración a tener beneficios. Ahora estamos rondando las 900 empresas establecidas en Colombia que, aproximadamente, generan 60.000 empleos directos y unos 150.000 indirectos.



Sí debo decir que hay una expectativa justificada de las empresas españolas para que, en este segundo año de legislatura, se consolide un panorama de seguridad jurídica y de transparencia que les permita poder tener previsibilidad a las empresas españolas. Creo que es importante que el mensaje que perciban los empresarios sea de estabilidad y de seguridad jurídica para que las inversiones puedan ser semillas de prosperidad en el largo plazo.

Desde la presidencia temporal de la Unión Europea, ¿cómo espera España poder impulsar la relación del bloque europeo con América Latina y el Caribe?



En este caso, cuando es la quinta presidencia temporal de la Unión Europea que asumimos, buscamos establecer una línea transversal de acción que tenga como eje a América Latina y el Caribe y que vaya más allá de nuestra presidencia con el fin de que a América Latina y el Caribe se le mire a los ojos como un socio imprescindible desde una posición de igualdad, ya que como lo señaló nuestro ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, es la región más eurocompatible del mundo.

¿Qué compromisos tangibles existen?



El primero es que, por primera vez, América Latina y el Caribe recibirá una cooperación e inversión de 45.000 millones de euros, un cuarto de los cuales aportará España. Eso sumado al lanzamiento en Bogotá, durante la presidencia sueca de la UE, de la alianza euro-latinoamericana digital, la cual le apuesta a que consigamos juntos contribuir a la reducción de la brecha digital y de conectividad, algo que además se realiza con enfoque de género.



El mes pasado, en Cartagena, tuvimos también un encuentro en materia de búsqueda de nuevas fórmulas de banca para el desarrollo multilateral que permitan hacer más operativo esa apuesta de cooperación estratégica de Europa con el mundo y con América Latina y el Caribe, que se llama Global Gateway.



España asumió hace unos meses la presidencial del Consejo de la Unión Europea.

El Gobierno español ha defendido la regularización de los migrantes antes que el cierre de fronteras. ¿Qué lecciones saca al respecto, en especial en estos tiempos donde esta crisis atraviesa al mundo entero?



España es un país que ahora es receptor y punto de distribución de población migrante, pero nosotros recordamos muy bien que hemos sido también país emisor de población migrante en momentos difíciles. En consecuencia, nosotros tenemos muy claro como sociedad que la migración aporta crecimiento, riqueza cultural y siempre trae cosas positivas. Por eso vemos la migración no como un problema, sino como una oportunidad. La gran lección entonces es aprovechar el potencial de la migración para que contribuya a un orden internacional más justo, pero también para que fortalezca a las sociedades a través de la diversidad.



¿Hay proyectos de energías renovables que España proyecte en Colombia?



Tenemos grandes empresas en el ámbito de las energías renovables, muchas ya están en Colombia. Las grandes estructuras e infraestructuras eólicas también ya empiezan a desarrollarse. Creo que podemos ir desde la buena colaboración empresarial a una buena colaboración tecnológico-científica y también a compartir experiencias para que podamos juntos contribuir en el ámbito internacional a esa conciencia. Colombia es un país que es vanguardia en el ámbito de las políticas medioambientales y sostenibles, pero la Unión Europea es, de todos los bloques regionales, el que mejores resultados ha obtenido en el ámbito de su transición energética, por eso es clave apalancarnos.

