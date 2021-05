España le abre una nueva investigación al rey emérito Juan Carlos I

El Ejecutivo español confirmó este miércoles que la Agencia Tributaria ha abierto una investigación fiscal al rey emérito Juan Carlos sobre las dos regularizaciones tributarias que efectuó hace unos meses por valor de cinco millones de euros (unos seis millones de dólares).



(Lea aquí: Los problemas de familia agobian al rey Felipe VI de España)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se refirió a este asunto sobre el anterior jefe del Estado en una comparecencia parlamentaria en la Comisión Constitucional del Congreso.



La decisión de la Agencia Tributaria tiene como objetivo comprobar si las dos declaraciones fiscales complementarias presentadas por Juan Carlos I, padre del actual rey Felipe VI, se han hecho correctamente, para lo que le ha reclamado diversa documentación patrimonial y financiera.

Facebook Twitter Linkedin

El rey emérito Juan Carlos I (izquierda) y el actual monarca de España, Felipe VI (derecha).​ Foto: Paco Campos. EFE

A pesar de esta investigación y de la que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre las supuestas irregularidades cometidas por Juan Carlos I de espaldas al fisco, Calvo subrayó que éste "no está fugado, ni huido" en Emiratos Árabes Unidos, adonde decidió trasladarse el pasado 3 de agosto ante las informaciones publicadas sobre su fortuna en el extranjero.



(En otras noticias: Escándalo en España: hijas del Juan Carlos I se vacunan en Abu Dabi)



Según Calvo, el rey emérito "volverá cuando necesite o quiera volver", pero insistió en que "en este momento no tiene ninguna situación de la que responder ante la Justicia".



"Ha hecho una regularización fiscal -explicó- que está en este momento en una investigación de la propia Agencia Tributaria y está en la plenitud de la presunción de inocencia como el resto de los españoles. Nos guste o no nos gusten otras cuestiones que han sido reprobadas por una parte importante de la opinión pública con razón", comentó.



Para evitar ser acusado de delito fiscal, el rey emérito de España hizo una primera regularización tributaria en diciembre pasado, por valor de 678.393 euros (800.000 dólares) por las donaciones recibidas de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause; y una segunda en febrero de este año, de 4,3 millones de euros, (5,2 millones de dólares) por el pago de viajes y gastos personales por su primo Álvaro de Orleans.



Calvo consideró justificado que el Estado pague los gastos de los tres ayudantes que están en Abu Dabi con Juan Carlos I en su condición de exjefe del Estado, pero aclaró que "su estancia no se financia con recursos públicos".



EFE

Lea también

- Qué se sabe del extraño caso de la supuesta 'mujer zombie' en EE. UU.

- ¿Por qué escaló la violencia entre Israel y Hamás?