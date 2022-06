Esta semana, el Congreso de los Diputados de España dio luz verde al trámite administrativo que permitirá discutir si se prohíbe el proxenetismo en el país. La proposición de ley, impulsada por el gobernante Partido Obrero Socialista Español (PSOE), busca perseguir penalmente a quienes llevan a otros a prostituirse, a los dueños de los locales donde se produce y a multar a los “clientes”.



La iniciativa ha despertado debate, tanto en sectores políticos como en los colectivos feministas. Una parte de la izquierda, algunos movimientos y las asociaciones de defensa de las trabajadoras sexuales se oponen a esta ley, estimando que la abolición no haría sino reforzar el proxenetismo.

La mayoría de las críticas a la propuesta socialista se dirigen a su insuficiencia.



“La propuesta del PSOE tiene vistas abolicionistas, pero para eso se necesita dinero porque lo que importa con todo esto son las mujeres: qué hacen después, qué alternativas se les dan”, señala Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. “Necesitamos herramientas para protegerlas en la práctica, en los procesos penales, alternativas para que no se vulneren todos y cada uno de sus derechos, que encuentren empleo”, agrega.



Además, un sector advierte que se debe hacer mucho más por las mujeres inmigrantes y sectores de la población vulnerables. “Si queremos proteger a las mujeres en situación de explotación sexual, hablemos de derogar la Ley de Extranjería, de Renta Básica Universal, de derechos”, aseguró por redes Mar García Puig, diputada de En Comú Podem.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado la medida. Foto: EFE

Por su parte, Teresa Nevado, secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España, cree que la ley es “poco fuerte porque solamente modifica un artículo del código penal”, pero que se trata de “un primer paso en una dirección que consideramos buena: que la prostitución sea abolida en nuestro país”.



El objetivo último, en su opinión, es que haya una ley abolicionista, con un “acompañamiento de medidas para que las víctimas puedan buscar otra salida”. Y cita como ejemplos los casos de Francia y Suecia.



Lo que propone el Gobierno es una iniciativa que busca reformar el Código Penal para “prohibir el proxenetismo en todas sus formas”, sino que pone en la mira a quienes “promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución de una persona”.



Y pese a que El artículo 187 del código penal ya castiga este delito, la idea es endurecerlo estipulando que la obtención del lucro por la prostitución de un tercero sea mediante su explotación, lo que ha dificultado llevarlo a la práctica.



La nueva proposición amplía las penas de prisión, que pasarían a ser de entre tres y seis años. También propone castigar a los clientes de la prostitución con multas de 12 a 24 meses, o incluso con la cárcel si se trata de menores de edad.



Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE y encargada de defender la propuesta ante el Congreso, explicó que hay cerca de 45.000 mujeres explotadas sexualmente en España, según el Ministerio del Interior. La ONU y la Unión Europea calculan que el 80 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y niñas.



Lastra también citó datos de la Policía Nacional, que entre 2017 y 2020 detuvo a 883 personas por trata sexual y a 824 por explotación sexual. De hecho, es común ver cada semana en la prensa local española la desarticulación de redes de tratas el que muchas mujeres inmigrantes (entre ellas colombianas) que son sometidas por proxenetas.



El principal apoyo del PSOE llegó del conservador PP, cuya portavoz Marta González subrayó la voluntad de su partido de colaborar en una transformación social que comparó con el final de la esclavitud o de la pena de muerte. “Ninguna mujer ejerce la prostitución de forma libre”, defendió la diputada.



España es el primer país de Europa y el tercero en el mundo en el consumo de sexo por pago. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi un tercio de los hombres españoles asegura haber dado dinero a cambio de sexo.

El punitivismo es otro aspecto que se ha criticado, por no constituir una solución de fondo. Foto: iStock

Abolición vs. regulación

La iniciativa ha despertado un debate público en España. Casi nadie está de acuerdo con el proxenetismo, pero existen diferentes posturas.



Hay quienes defienden que hay mujeres que recurren a la prostitución libremente y que, en tales casos, hay que regularla para cobijarlas con derechos. Por eso algunas parlamentarias señalaron la necesidad de separar a quienes lo hacen de manera voluntaria y a quienes son víctimas de explotación sexual y trata.



El punitivismo es otro aspecto que se ha criticado, por no constituir una solución de fondo. Pilar Vallugera, portavoz de Esquerra Republicana por Catalunya, cree que lo importante sería reformar la Ley de Extranjería para evitar que las mujeres en situación irregular sean blanco de bandas internacionales de trata.



Existen dos maneras de abordar el problema: la abolición y la regulación.



La primera es la base del llamado modelo sueco por haber sido Suecia el primer país en penalizar a los clientes de la prostitución en 1999. Se basa en que el principio de que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres. La idea es que si no hay demanda, no hay oferta.

Se le han unido otras naciones, como Francia, Islandia, Canadá, Suráfrica, Corea del Sur e Irlanda del Norte. Bélgica, Irlanda y Escocia debaten proyectos de ley en la misma dirección.



Los defensores de la regulación, por otra parte, creen que una ley abolicionista no acaba con la prostitución, sino la oculta y pone a las mujeres en una situación más vulnerable. Tampoco piensan que el punitivismo sea la solución. Defienden, en cambio, que la prostitución se pueda ejercer libremente y que las trabajadoras tengan deberes y derechos como en cualquier profesión. En Holanda, por ejemplo, pagan impuestos y reciben prestaciones sociales.



Otros países que siguen este camino son Alemania y Dinamarca.



Ambos modelos en la práctica presentan problemas. En Suecia las mafias introducen anualmente entre 400 y 600 víctimas y en sus vecinos, con medidas similares, la cifra aumenta porque hay más población. Además, los precios suben puesto que los proxenetas deben garantizar a sus clientes que las autoridades no los van a descubrir.

Por otra parte en Alemania, ejemplo de país regulador, el mar de normas y obstáculos para las trabajadoras sexuales ha hecho que las buenas intenciones naufraguen. La mayoría opera clandestinamente.



Mientras en el mundo continúa el debate frente a estos dos modelos, pocos están en desacuerdo con las palabras de la diputada Sofía Castañón, para quien la solución está en “la educación, la concienciación en la escuela y a través de los medios de comunicación”.

Leyes en pro de la mujer

Aunque polémica, esta propuesta de gobierno se suma otros esfuerzos legislativos que se debaten a favor de las mujeres en España. En marzo, el país empezó a debatir los proyectos ‘Solo sí es sí’ y el de otorgar incapacidad médica por dolores menstruales.



En el primero, el proyecto de ley contra las agresiones sexuales introduce la necesidad de que haya consentimiento explícito para un acto sexual. La Ley de Libertad Sexual entiende que no existe consentimiento “cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos (...) su voluntad expresa de participar en el acto”.



La iniciativa pone el foco también en la prevención y la atención a la víctima, incluyendo la creación de centros de acompañamiento 24 horas al día, asistencia jurídica gratuita, formación de profesionales y juzgados especializados y campañas de sensibilización.



La otra medida es una incapacidad médica por los dolores menstruales de las mujeres, un proyecto inédito en Europa. “Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada integralmente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes”, aseguró la ministra de Igualdad, Irene Montero.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

