Escándalo en España: hijas del Juan Carlos I se vacunan en Abu Dabi

Las dos hermanas del rey Felipe VI de España reconocieron este miércoles haberse vacunado contra el covid-19 durante un viaje para visitar a su padre Juan Carlos I exiliado en Emiratos Árabes, esquivando el orden de vacunación seguido en su país.



"Mi hermana (Cristina, ndlr) como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos", explicó la hermana mayor, Elena de Borbón, en un comunicado publicado en varios medios españoles y confirmando unas informaciones de prensa previas.



"De no ser por esta circunstancia, habríamos accedido al turno de vacunación en España cuando nos hubiera correspondido", añade el texto destinado a esclarecer una polémica que llega en un momento delicado para la Casa Real, apenas unos días después de anunciarse una regularización fiscal del rey emérito.



Salpicado por varias investigaciones judiciales sobre el origen opaco de una fortuna no declarada, Juan Carlos I se exilió en agosto a Emiratos Árabes. Contactado por la AFP, un portavoz de la Casa Real rechazó hacer ningún comentario, recordando que las hermanas del rey Felipe VI "no forman parte" oficialmente de la familia real y por tanto sus acciones caen en el ámbito privado.



El rey Juan Carlos está en el exilio en Emiratos Árabes Unidos.

"La vacunación de las infantas es una noticia más que contribuye al descrédito de la institución monárquica. La ciudadanía percibe que hay trato de favor y privilegios", fustigó este miércoles en la televisión pública TVE la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido Podemos.



Abiertamente republicano, Podemos suele chocar en temas relativos a la monarquía con su socio mayoritario en el gobierno, los socialistas de Pedro Sánchez, defensores de la monarquía parlamentaria vigente en España.



Aun así, incluso figuras destacadas de esta formación, como el ministro de Política Territorial Miquel Iceta, estimó que aprovecharse de su "posición" para conseguir la vacuna antes de tiempo le parecía "muy mal".



Las informaciones generaron mayor ruido en España al aparecer una semana después de conocerse que Juan Carlos de Borbón pagó a Hacienda para regularizar su situación más de 5 millones de dólares en impuestos atrasados, por concepto de viajes en jets que le costeó una fundación de un primo lejano.



El exjefe de Estado (1975-2014) de 83 años se encuentra exilado en Abu Dabi desde agosto, cuando se multiplicaban las sospechas sobre el origen opaco de su fortuna. El

rey emérito es objeto de tres investigaciones.



Además los artículos de prensa aparecieron en momentos en que España ha suministrado, siguiendo un estricto protocolo que prioriza a los mayores y más vulnerables, las dos dosis de la vacuna anticovid a solo 1,2 millones de sus 47 millones de habitantes, principalmente por retrasos en las entregas.



Un proceso que no ha estado exento de sonadas polémicas: el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el encargado de Salud del enclave de Ceuta renunciaron por vacunarse sin cumplir el protocolo, solo dos de varios casos similares.



Por su edad, 57 y 55 años, a las infantas no les habría correspondido recibir todavía la vacuna en España. Ambas dejaron de pertenecer a la familia real en 2014, cuando su hermano, Felipe, asumió el trono al abdicar Juan Carlos I. Cristina, cuyo marido Iñaki Urdangarin se encuentra cumpliendo una condena de 5 años y 10 meses de prisión por corrupción, tiene residencia oficial en Suiza.



EFE

